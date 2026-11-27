Messi đã xác nhận tham dự trận đấu tri ân sự nghiệp của Carlos Tevez tại sân La Bombonera vào ngày 20/12, trong khi cựu tiền đạo người Argentina vẫn đang tìm cách thuyết phục Cristiano Ronaldo góp mặt.

Thông tin được Carlos Tevez tiết lộ trong cuộc trao đổi với cựu trung vệ tuyển Anh Rio Ferdinand. Khi được hỏi về khả năng góp mặt của đội trưởng tuyển Argentina, cựu sao Manchester United khẳng định: "Messi sẽ thi đấu, Riquelme cũng vậy".

Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại "chảo lửa" La Bombonera được kỳ vọng trở thành ngày hội bóng đá đáng nhớ khi quy tụ nhiều gương mặt từng gắn bó với sự nghiệp của Tevez. Bên cạnh Messi và Juan Roman Riquelme, danh sách những cái tên được liên hệ tham dự còn có Martin Palermo, Sergio Aguero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal và Rio Ferdinand.

Dù đã có sự xác nhận từ Messi, tham vọng của Tevez chưa dừng lại ở đó. Anh mong muốn đưa cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vào cùng một đội hình - kịch bản chưa từng xảy ra dù hai ngôi sao này đã tạo nên cuộc cạnh tranh đỉnh cao xuyên suốt gần hai thập kỷ. Ý tưởng táo bạo này từng được Tevez hé lộ hồi tháng 10 trên chương trình OLGA, khi anh bày tỏ quyết tâm thuyết phục cả hai siêu sao.

Người hâm mộ háo hức ngày Messi và Ronaldo cùng thi đấu chung một đội hình (Ảnh: Getty)

Niềm tin của Tevez xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt với cả hai biểu tượng bóng đá đương đại. Anh từng sát cánh cùng Ronaldo trong màu áo Manchester United giai đoạn 2007–2009 trước khi trở thành đồng đội của Messi ở đội tuyển Argentina. Do đó, trận đấu tri ân sắp tới cũng là dịp để cựu tiền đạo này tái ngộ những người đồng đội cũ ở các chặng đường khác nhau của sự nghiệp.

Trong một chia sẻ khác được TyC Sports đăng tải, Tevez còn hài hước hình dung khoảnh khắc Messi và Ronaldo cùng phối hợp vượt qua huyền thoại hàng phòng ngự Boca Juniors, Flaco Schiavi, cho rằng tình huống đó chắc chắn sẽ khiến khán giả trên khán đài bật cười.

Hiện Messi đã chốt lịch tham dự, còn quyết định cuối cùng của Ronaldo vẫn là dấu hỏi. Nếu Tevez thuyết phục thành công siêu sao người Bồ Đào Nha, trận đấu tại La Bombonera ngày 20/12 tới sẽ mang đến màn hội ngộ hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới.