U17 Việt Nam khép lại World Cup 2026: 5 bàn thắng lịch sử và bản lĩnh chơi bóng sòng phẳng.

Dừng bước ở vòng bảng U17 World Cup 2026 với 1 điểm sau ba lượt trận tại bảng G, U17 Việt Nam vẫn khép lại hành trình của mình trong với sự yêu thương, tự hào của người hâm mộ Việt Nam. Giữa đấu trường trẻ khắc nghiệt nhất hành tinh, trước những đối thủ sừng sỏ như U17 Bỉ, U17 New Zealand hay U17 Mali, U17 Việt Nam đã chọn cách bước ra ánh sáng bằng một diện mạo giàu sức sống, đặc biệt là trên mặt trận tấn công.

U17 Việt Nam chia tay World Cup với sự tự hào (Ảnh: VFF)

Hàng công trở thành điểm sáng của U17 Việt Nam

Điểm sáng lớn nhất và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc nhất của U17 Việt Nam chính là việc trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trước đó, tại U20 World Cup 2017, lứa cầu thủ từng giành vé dự giải thế giới dù có điểm số lịch sử trước U20 New Zealand nhưng vẫn rời giải mà không một lần làm rung lưới đối phương. Đến World Cup nữ 2023, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu kiên cường trước Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha song cũng chưa thể phá được "lời nguyền" bàn thắng. Ở Qatar năm 2026, U17 Việt Nam đã khép lại quãng chờ đợi ấy ngay trong lần đầu góp mặt, tạo cú hích tâm lý lớn và khẳng định sự tự tin rõ rệt trong tư duy chơi bóng.

Không chỉ dừng lại ở cột mốc quốc gia, hiệu suất ghi bàn của U17 Việt Nam còn tạo nên sự đối sánh đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng của HLV Cristiano Roland ghi tới 5 bàn, đạt hiệu suất 1,67 bàn/trận. Xét về tổng số bàn thắng, con số này chưa vượt qua tổng thành tích 6 bàn sau 6 trận của U17 Indonesia qua hai kỳ World Cup 2023 và 2025, nhưng xét về hiệu suất, U17 Việt Nam vượt trội hơn hẳn cả U17 Indonesia lẫn U17 Thái Lan (đội từng ghi tổng cộng 5 bàn sau hai vòng chung kết).

U17 Việt Nam sở hữu hàng công với nhiều gương mặt nổi bật (Ảnh: VFF)

Đằng sau những con số ấy là triết lý tiếp cận trận đấu đầy chủ động. Thay vì thu mình phòng ngự số đông để chịu trận, U17 Việt Nam dám đẩy cao đội hình, chuyển đổi trạng thái nhanh, phối hợp nhóm ở cự ly ngắn và mạnh dạn đột phá cá nhân. Tinh thần ấy thể hiện rõ qua trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ ngày ra quân, màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở hòa 3-3 với U17 New Zealand khi ba lần gỡ hòa - đỉnh điểm là pha lập công ở phút bù giờ 90+3 - trước khi khép lại vòng bảng bằng thất bại 0-2 trước U17 Mali.

Hàng thủ còn nhiều lỗ hổng

Dẫu vậy, bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa công và thủ. Hàng công thăng hoa bao nhiêu thì hàng thủ lại bộc lộ rõ bấy nhiêu ranh giới về thể chất giữa bóng đá khu vực và mặt bằng thế giới. Nhiều bàn thua của U17 Việt Nam không đến từ những mảng miếng chiến thuật quá phức tạp mà xuất phát từ sự chênh lệch về thể hình, sức rướn, khả năng không chiến và nền tảng thể lực ở cuối trận. Khi đối diện với các cầu thủ châu Âu, châu Phi hay châu Đại Dương có sải chân dài, cơ bắp phát triển sớm và sức va chạm mạnh, các hậu vệ trẻ Việt Nam dù nỗ lực chọn vị trí và đọc tình huống vẫn dễ rơi vào thế bất lợi trong các pha tranh chấp tay đôi, bóng bổng hay tình huống cố định.

U17 World Cup là hành trang, bài học để lứa cầu thủ trẻ Việt Nam viết tiếp ước mơ (Ảnh: VFF)

Hành trình tại U17 World Cup 2026 vì thế mang giá trị tham chiếu rất rõ ràng. Lứa cầu thủ của HLV Cristiano Roland đã chứng minh rằng về kỹ thuật, sự táo bạo và khả năng tổ chức tấn công, cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những khoảnh khắc chất lượng trước các nền bóng đá phát triển. Tuy nhiên, để những bàn thắng đẹp mắt ấy chuyển hóa thành thêm điểm số và tấm vé đi tiếp ở các giải đấu lớn, bóng đá Việt Nam cần một lộ trình dài hơi để cải thiện thể chất song hành cùng đào tạo chiến thuật - bài toán không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nhưng chắc chắn phải bắt đầu từ hôm nay.