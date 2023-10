Thông thường, để giảm mỡ chúng ta thường được khuyến khích phải vận động thật nhiều. Tuy nhiên, những người lười vận động vẫn có thể giảm mỡ nếu tích cực áp dụng những mẹo nhỏ sau đây.

Chúng ta cần biết rằng mỡ bụng được hiểu là lớp mỡ dưới da bụng hoặc mỡ nội tạng. Trong khi lớp mỡ dưới da bụng chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, vóc dáng thì lớp mỡ nội tạng lại ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gây ra một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường.

Chú ý tới khẩu phần ăn, cách ăn uống để tránh bị tích mỡ vùng bụng.

Mỡ bụng thường được hình thành do dư thừa calo, do lười vận động, do di truyền, do nội tiết tố. Vì vậy để giảm mỡ bụng mà lại lười vận động, chúng ta cần chú ý nhất tới chế độ dinh dưỡng.

Khi ăn, chúng ta nên ăn chậm để kiểm soát tốt lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể, giúp no lâu hơn, từ đó tránh được tình trạng tích tụ mỡ thừa vùng bụng.

Ngoài việc ăn chậm, nhai kỹ, chúng ta cũng cần để ý tới khẩu phần ăn. Để giảm mỡ bụng, thực đơn hằng ngày của chúng ta nên hạn chế những món dầu mỡ, nhiều đường, cắt bớt tinh bột.

Giữ tư thế ngồi đúng, siết bụng khi ngồi là mẹo giảm mỡ bụng cho người lười vận động.

Bên cạnh đó, việc ngừng hấp thụ thực phẩm chế biến sẵn cũng là 1 mẹo nhỏ giúp chúng ta hạn chế việc tích mỡ bụng mà không cần vận động.

Ngoài những lưu ý về vấn đề ăn uống, để không cần vận động mà vẫn có thể giảm mỡ bụng chúng ta có thể lưu ý đến việc giữ dáng ngồi đúng. Tư thế ngồi thẳng lưng, hóp bụng sẽ giúp hình thể đẹp hơn và ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng. Đừng quên siết bụng trong khi ngồi vì việc này sẽ giúp cơ bụng săn chắc.

Ngoài ra, chúng ta có thể chăm chỉ làm việc nhà, sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy cũng là một cách để giảm mỡ bụng mà không cần vận động mạnh.

Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng một cách hiệu quả nhất, chúng ta cần có chế độ ăn uống kết hợp vận động hợp lý. Vì thế hãy cố gắng tham gia tập luyện, khắc phục tình trạng lười vận động để cải thiện vóc dáng và sức khỏe.