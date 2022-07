Mê mẩn nhan sắc "chồng màn ảnh đầu tiên" của Son Ye Jin sau 19 năm: Ngoài 40 vẫn đúng chuẩn mỹ nam

The Classic là phim điện ảnh Hàn Quốc ra mắt vào năm 2003, xoay quanh mối tình đầu đầy dang dở tiếc nuối của Joo Hee (Son Ye Jin). Trong phim, Joo Hee là tiểu thư giàu có, vô tình phải lòng Joon Ha (Cho Seung Woo). Hai người có mối tình sâu đậm nhưng không thể đến được với nhau do rào cản của gia đình và địa vị xã hội. Sau này, Joo Hee đã cưới vị hôn phu của mình - Yoon Tae Su - một chàng trai môn đăng hộ đối với cô cũng là bạn thân của Joon Ha.

Joo Hee yêu Joon Ha

Nhưng lại kết hôn với Yoon Tae Su

Với vẻ ngoài điển trai át vía nam chính lại thêm chuyện Tae Su là một chàng trai tốt, đã từng hi sinh tình yêu của mình để tác thành cho Joo Hee và bạn thân, Tae Su năm đó trở thành nam phụ khiến vạn người mê đắm. Vào vai Yoon Tae Su là diễn viên trẻ Lee Ki Woo, người may mắn trở thành chồng màn ảnh đầu tiên của tình đầu quốc dân Son Ye Jin. Dù trên phim hai người không có nhiều cảnh xuất hiện chung nhưng không thể phủ nhận sự đẹp đôi, tương xứng ngoại hình của "cặp vợ chồng" này.

The Classic là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của Lee Ki Woo. Sau sức hút mạnh mẽ từ tác phẩm này, tên tuổi anh được chú ý hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong khi Son Ye Jin cùng hai nam chính là Cho Seung Woo và Jo In Sung thuận lợi phát triển sự nghiệp nhờ The Classic thì Lee Ki Woo lại tiếp tục những năm tháng đóng vai phụ. Đến năm 2005, Lee Ki Woo mới có vai chính đầu tiên nhưng các vai diễn của anh đều không mấy nổi bật. Dù vậy, Lee Ki Woo vẫn nỗ lực làm nghề, đều đặn năm nào cũng có phim mới, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Gần đây nhất, anh tái xuất trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi, một bộ phim nhận được sự đánh giá rất cao từ khán giả và giới chuyên môn.

Lee Ki Woo có một vai diễn ấn tượng ở Nhật Ký Tự Do Của Tôi

Hiện tại, Lee Ki Woo đã 41 tuổi thế nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trong những chuyến du lịch bên cạnh thú cưng của mình.

