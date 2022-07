Từng được ví với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun, mỹ nhân này giờ nổi danh xứ Hàn và cân toàn bom tấn rating

Thời điểm còn học trung học, với chiều cao 1m73 và thân hình chuẩn người mẫu, Shin Hye Sun được gọi với cái tên "Jeon Ji Hyun của trường trung học Nghệ thuật Truyền thống" hay "Jeon Ji Hyun niềng răng". Chính bởi điều này mà cô khá nổi tiếng, được nhiều người để mắt tới. Dù vậy Shin Hye Sun thời điểm đó không muốn theo đuổi diễn xuất, cô chỉ thực sự muốn trở thành diễn viên khi xem màn trình diễn của Won Bin ở Trái Tim Mùa Thu.

Shin Hye Sun từng được gọi là "Jeon Ji Hyun của trường trung học Nghệ thuật Truyền thống"

Thời đi học được ví với Jeon Ji Hyun nhưng khi vào nghề, Shin Hye Sun tuyệt nhiên không nhắc tới những danh dưng này. Cô nỗ lực đi lên bằng thực lực, gặp vô số khó khăn trong nghề. Diễn xuất ấn tượng nhưng những năm đầu sự nghiệp, Shin Hye Sun chỉ toàn đóng vai phụ, một trong số đó chính là lần cô góp mặt trong Huyền Thoại Biển Xanh mà Jeon Ji Hyun đóng chính. Thậm chí cô còn từng phải làm nền cho Nhã Phương trong một bộ phim hợp tác Việt - Hàn có tên Tuổi Thanh Xuân.

Shin Hye Sun từng vào vai tình địch của Jeon Ji Hyun ở Huyền Thoại Biển Xanh

Tưởng đâu cả đời chỉ có thể quanh quẩn với những vai phụ nhưng Shin Hye Sun lại nhanh chóng chuyển mình mạnh mẽ, lên đời nữ chính từ bộ phim Five Enough. Và tới bom tấn My Golden Life, Shin Hye Sun thực sự đổi đời, trở thành cái tên ăn khách, nữ hoàng rating thế hệ mới sau 4 năm làm nghề. Những năm sau đó, Shin Hye Sun liên tục chuyển mình, ghi dấu ấn trong loạt vai diễn đa màu sắc với những tác phẩm thành công lớn về mặt thương mại như Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love, Mr. Queen,...

Thời điểm hiện tại dù danh tiếng vẫn thua kém "mợ chảnh" nhưng Shin Hye Sun lại được đánh giá là đa diện hơn hẳn đàn chị khi rất chịu khó thay đổi hình tượng, làm mới bản thân. So với các đồng nghiệp cùng trang lứa, Shin Hye Sun có xuất phát điểm muộn, con đường đến với thành công cũng không nhanh nhưng hiện tại cô đã có được một sự nghiệp vẻ vang mà không phải đồng nghiệp nào cũng có thể chạm tới.

