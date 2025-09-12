Mẹ đưa con gái đi khám vì khàn tiếng, cả hai phát hiện cùng mắc ung thư

Cô gái 23 tuổi tới Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra vì bị khàn giọng kéo dài suốt hai tháng. Sau khi siêu âm vùng cổ và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư tuyến giáp.

Người mẹ đi cùng - 42 tuổi, cũng quyết định tầm soát tuyến giáp và cũng nhận kết quả tương tự: ung thư tuyến giáp.

Cả hai mẹ con được chỉ định nhập viện để điều trị ngay. May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng điều trị khả quan.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nhất hiện nay. Phần lớn bệnh nhân sống khỏe sau điều trị nếu được phát hiện kịp thời.

Bệnh diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể cảm thấy vướng cổ, khàn tiếng, nổi hạch hoặc sờ thấy khối cứng ở vùng cổ. Tuy nhiên, không ít trường hợp được phát hiện tình cờ khi siêu âm định kỳ .

Ung thư tuyến giáp thể nhú là loại phổ biến nhất.

Ung thư tuyến giáp thể nhú là loại phổ biến nhất, chiếm tới 80-90% và có tiến triển chậm, đáp ứng điều trị tốt. Các thể khác như thể nang, thể tủy, hoặc thể không biệt hóa hiếm gặp hơn nhưng có thể nguy hiểm hơn nếu không được điều trị kịp thời.

Hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh, nhưng có một số yếu tố nguy cơ bao gồm tiền sử gia đình có người mắc bệnh tuyến giáp hoặc ung thư, từng tiếp xúc phóng xạ ở độ tuổi trẻ, mắc rối loạn hormone hoặc có bướu giáp đa nhân.

Phụ nữ cũng có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 lần nam giới. “Khoảng 70% bệnh nhân không có dấu hiệu gì đặc biệt. Do đó, khám định kỳ là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm”, PGS Phương khuyến cáo.

Tại các cơ sở chuyên khoa, bệnh nhân được siêu âm tuyến giáp để phát hiện các khối u nhỏ từ vài milimet. Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định bản chất khối u.

Ngoài ra, các kỹ thuật hiện đại như PET/CT, MRI, xét nghiệm gene và chỉ điểm khối u cũng giúp đánh giá mức độ bệnh và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Tùy theo loại ung thư, giai đoạn bệnh và thể trạng bệnh nhân, bác sĩ sẽ chỉ định một hoặc kết hợp các phương pháp điều trị: phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, điều trị phóng xạ bằng I-131, uống hormone thay thế và, nếu cần, thuốc nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch.

“Với ung thư tuyến giáp thể nhú có kích thước nhỏ, tỷ lệ sống sau 10 năm lên đến hơn 95%”, PGS Phương chia sẻ.

Dù không thể phòng tránh tuyệt đối, mỗi người có thể giảm nguy cơ bằng cách tránh tiếp xúc phóng xạ không cần thiết, bổ sung đủ i-ốt qua chế độ ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng ổn định và tập luyện thường xuyên.

Đặc biệt, nếu trong gia đình có người từng mắc bệnh tuyến giáp hoặc có các biểu hiện bất thường vùng cổ, nên tầm soát định kỳ để kịp thời phát hiện.

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp kiểm soát bệnh lý chung mà còn có thể phát hiện ra những căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm tiến triển. Trong nhiều trường hợp, việc phát hiện sớm là yếu tố sống còn.