MC Hương Giang thông báo nghỉ việc

Giải đáp nhiều thắc mắc cũng như một số lời đồn đoán của nhiều netizen thời gian vừa qua, mới đây Hương Giang - chủ kênh TikTok Gia Đình Truyền Hình thông báo đã nghỉ việc công việc fulltime làm MC/BTV trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.





Hương Giang thông báo nghỉ việc ở Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam sau nhiều năm gắn bó.

"Cuối cùng, mình không cổ xuý ai đó nghỉ việc. Mình chỉ mong, ai đang hoang mang, thì hãy dành thời gian hiểu mình thật sự muốn gì. Và nếu có quyết định rẽ hướng, hãy dứt khoát bằng một kế hoạch cẩn thận", cô chia sẻ.

Hương Giang chia sẻ một số hình ảnh kỷ niệm trong những năm tháng làm nghề.

Thông báo của Hương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ bộ đôi Gia Đình Truyền Hình này.

Trước đó, trên mạng xã hội Threads xuất hiện nhiều thông tin, thắc mắc liệu Gia Đình Truyền Hình có còn làm MC/BTV truyền hình nữa không, bởi thấy cả hai thời gian gần đây thường xuyên dự sự kiện,đi du lịch,... Vốn là bộ đôi nổi tiếng với câu chuyện vợ chồng cùng làm MC/BTV ở đài truyền hình nên việc khán giả tò mò cũng là điều dễ hiểu.

Hương Giang (SN 1995) tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đó, cô trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chồng cô là Mạnh Cường hiện làm MC/BTV tại Chuyển động 24h.

Thời gian gần đây, cả hai đi du lịch, sự kiện nhiều hơn khiến nhiều người đặt câu hỏi về công việc làm ở đài truyền hình của cặp đôi này.

Cặp đôi lập kênh TikTok Gia Đình Truyền Hình từ năm 2022, chia sẻ về công việc, cuộc sống,... Đến nay, Gia Đình Truyền Hình đã thu về hơn 1,9 triệu follower trên TikTok và 830 nghìn người theo dõi trên Facebook.

Vào tháng 4/2024, cặp đôi chào đón cặp song sinh - có tên gọi là nhà là Cue, Cam - tên cũng rất đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ. Sau khi "lên chức" cả hai dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên đi dự sự kiện, quay vlogs đi du lịch, chăm con,...