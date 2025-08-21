Phản ứng của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi được nhận xét "hiền lành, ít nói"

Trong tập 3 Sao nhập ngũ vừa lên sóng, sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả. Là người trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh, Lê Hoàng Hiệp trò chuyện với các nghệ sĩ của chương trình trong thời gian nghỉ giải lao.

Theo đó, diễn viên Bình An và Huỳnh Anh có những chia sẻ khi được tham gia duyệt đội hình đội ngũ cùng các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34.

Cảm nhận của Bình An về Quân đoàn 34 là những người lính "hiền lành, ít nói", có phần "đóng băng" vì luôn luôn im lặng. Trước nhận xét của Bình An, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tỏ ra bất ngờ, sau đó nở nụ cười tươi, xóa tan khoảng cách ngại ngùng.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong tập 3 "Sao nhập ngũ".

Để xoá bầu không khí căng thẳng, các đồng chí cùng nhau giới thiệu về bản thân, tên tuổi, quê quán. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp giới thiệu: "Em là Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, quê ở Bình Phước. Nếu tính quê quán hiện tại thì em với anh Huỳnh Anh cùng quê".

Huỳnh Anh hỏi quê quán của Lê Hoàng Hiệp có phải Hưng Yên không thì Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bật cười đáp: "Em quê Thái Bình, giờ sáp nhập với Hưng Yên là Hưng Yên".

Sau đó, khi được Bình An hỏi có theo dõi chương trình Sao nhập ngũ hay không, thượng úy Lê Hoàng Hiệp ngại ngùng thừa nhận mình chưa xem hết một tập của chương trình, khiến mọi người bật cười. Anh chàng “chữa cháy” bằng cách hứa sau hôm nay sẽ về xem lại đầy đủ các mùa.

Lê Hoàng Hiệp bật cười thoải mái trong cuộc trò chuyện.

Hết thời gian nghỉ ngơi, Huỳnh Anh và Bình An tiếp tục có buổi tập luyện cùng các chiến sĩ của Quân đoàn 34. Chỉ sau 30 phút luyện tập, cả hai có thể đi điều lệnh diễu hành chuẩn chỉnh.

Sau khi được Thủ trưởng khen, hai “tân binh” của Khối Quân đoàn 34 cảm ơn Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vì sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh trong thời gian huấn luyện tại chương trình.

Đoạn cắt về màn trò chuyện ngắn của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong Sao nhập ngũ tiếp tục nhận được nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Dù chỉ nói vài câu ngắn ngủi, Lê Hoàng Hiệp vẫn khiến nhiều khán giả phải bật cười thích thú.

Lê Hoàng Hiệp hỗ trợ Bình An, Huỳnh Anh tập luyện.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Với ngoại hình nổi bật và thần thái đĩnh đạc, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”. Thậm chí, một nhóm người hâm mộ mang tên FC Lê Hoàng Hiệp được thành lập, thu hút hơn 2,3 triệu thành viên.

Trước đó, tại buổi giới thiệu chương trình, đại diện ban tổ chức khẳng định việc Thượng úy Hiệp xuất hiện hay không, lý do chắc chắn không phải để thu hút truyền thông hay câu kéo khán giả.

"Chúng tôi tin rằng nội dung đó là cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của người quân nhân", đại diện chương trình khẳng định.