Nếu phải chọn một bộ phim truyền hình gắn bó với tuổi thơ của nhiều khán giả Việt Nam, chắc chắn Hoàn Châu Cách Cách sẽ nằm trong danh sách đầu tiên. Ra mắt cuối thập niên 1990, bộ phim đã trở thành "hiện tượng châu Á", được chiếu đi chiếu lại trên màn ảnh nhỏ hàng chục lần mà vẫn không kém phần hấp dẫn. Người ta thường nhớ đến Hoàn Châu Cách Cách vì những câu chuyện tình ngọt ngào, những tình tiết vừa cảm động vừa hài hước, hay những mâu thuẫn kịch tính trong cung cấm. Nhưng bên cạnh đó, một yếu tố khiến bộ phim trở nên đáng nhớ chính là việc khắc họa nhiều kiểu thông minh khác nhau.

Khi nhắc đến câu hỏi "Ai là người khôn nhất trong Hoàn Châu Cách Cách?", có lẽ chẳng thể đưa ra một đáp án tuyệt đối.

Bởi lẽ, cái "khôn" trong phim không chỉ là mưu lược để tranh giành quyền lực, mà còn là sự khéo léo trong ứng xử, sự lanh lợi trong tình huống nguy cấp, hay cả sự dịu dàng khiến người khác phải mềm lòng.

Bộ phim giống như một "sân khấu" để các nhân vật lần lượt thể hiện trí tuệ của mình theo những cách rất khác nhau. Và từ đó, khán giả có cơ hội soi chiếu vào đời thực, để nhận ra: ở bất kỳ môi trường nào, cũng có thể bắt gặp những kiểu người như vậy.

Hoàng hậu - thông minh kiểu quyền lực

Trong số các nhân vật, Hoàng hậu là người thể hiện rõ nhất sự mưu lược của một kẻ sống trong vòng xoáy cung đình. Bà không chỉ là vợ cả của Hoàng đế mà còn là người nắm giữ uy quyền trong hậu cung. Ở vị trí đó, Hoàng hậu hiểu rằng sự thông minh của mình không nằm ở việc trực tiếp đối đầu, mà là khả năng sắp đặt, tính toán và kiểm soát tình thế.

Trong phim, Hoàng hậu nhiều lần tìm cách hạ bệ Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy. Dù không phải lúc nào kế hoạch cũng thành công, nhưng có thể thấy bà luôn biết chọn thời điểm, sử dụng người xung quanh như những quân cờ, và hiếm khi để mình lâm vào thế bất lợi. Ngay cả khi thất bại, Hoàng hậu vẫn giữ được hình ảnh đoan trang, khiến Hoàng đế khó lòng trách phạt nặng nề.

Đây là mẫu người thông minh kiểu đặt quyền lực lên hàng đầu và dùng trí tuệ để duy trì vị thế.

Lệnh Phi - thông minh kiểu giữ mình

Nếu Hoàng hậu đại diện cho sự mưu lược đầy toan tính, thì Lệnh Phi lại chọn con đường trái ngược: khôn ngoan bằng cách giữ mình. Lệnh Phi vốn xuất thân bình thường, nhờ tính cách dịu dàng mà được Hoàng đế sủng ái. Thay vì bon chen, bà chọn cách khéo léo đứng ngoài những cuộc tranh đấu.

Trong nhiều tình huống, Lệnh Phi không hề "ra tay" nhưng lại giữ được an toàn cho mình và các con. Bà biết khi nào nên im lặng, khi nào nên mềm mỏng để hóa giải mâu thuẫn. Chẳng hạn, khi Hoàng hậu tìm cách gây khó dễ, Lệnh Phi thường chọn cách nhún nhường, chấp nhận chịu thiệt một chút nhưng về lâu dài lại giữ được sự yên ổn.

Sự thông minh của Lệnh Phi nằm ở chỗ hiểu rõ giới hạn của mình. Bà không cố gắng vươn lên bằng mọi giá, mà chọn sự bền bỉ, lấy "một điều nhịn, chín điều lành" để làm lá chắn. Đây là kiểu khôn ngoan mà nhiều người ngoài đời cũng áp dụng: không nhất thiết phải nổi bật, chỉ cần giữ cho bản thân và gia đình an toàn.

Ngũ A Ca - thông minh kiểu quân tử

Trong dàn nam nhân vật, Ngũ A Ca (Vĩnh Kỳ) có lẽ là người được xây dựng đầy đủ nhất về cả trí tuệ lẫn tình cảm. Anh không chỉ là con trai Hoàng đế, mà còn là một chàng trai trẻ có học thức, hiểu biết và bản lĩnh.

Nhiều tình tiết trong phim cho thấy Vĩnh Kỳ là người thường xuyên đứng ra giải quyết rắc rối cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Anh biết cách cân bằng giữa việc làm con hiếu thảo với vua cha, đồng thời bảo vệ tình yêu và bạn bè. Sự thông minh của anh không nằm ở mưu mẹo, mà ở khả năng nhìn xa trông rộng và giữ được tinh thần chính trực.

Ngũ A Ca là hình ảnh của mẫu người quân tử: Dám yêu, dám đấu tranh, nhưng không mù quáng. Anh có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì tình nghĩa, và cũng đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định khó khăn. Trong mắt khán giả, sự khôn ngoan của Vĩnh Kỳ là sự kết hợp giữa học thức, bản lĩnh và đạo đức.

Tiểu Yến Tử - thông minh kiểu lanh lợi

Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh của Ngũ A Ca, Tiểu Yến Tử là nhân vật bộc phát, ồn ào nhưng lại cực kỳ nhanh trí. Cô vốn xuất thân dân dã, không biết chữ, không hiểu quy củ cung đình, nhưng lại sở hữu sự láu lỉnh, ứng biến nhanh gọn trong nhiều tình huống nguy hiểm.

Chẳng hạn, khi bị nghi ngờ, Tiểu Yến Tử có thể bịa ra những lời nói dối "trên trời dưới đất" để thoát thân. Khi rơi vào cảnh khó, cô vẫn đủ lanh lợi để nghĩ ra cách gây cười hoặc lẩn tránh. Dù nhiều lần khiến bạn bè "đau tim" vì sự liều lĩnh, chính sự nhanh trí ấy lại giúp cả nhóm thoát khỏi những tình huống tưởng chừng không lối ra.

Sự khôn ngoan của Tiểu Yến Tử là kiểu "đường phố": không bài bản, không sách vở, nhưng đầy tính thực tế. Đây cũng là lý do khán giả yêu thích nhân vật này - bởi trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần người ta cần đến sự lanh lợi hơn là kiến thức hàn lâm.

Hạ Tử Vy - thông minh kiểu tinh tế

Nếu Tiểu Yến Tử là "lửa", thì Hạ Tử Vy chính là "nước". Cô dịu dàng, mềm mại và tinh tế trong từng lời nói cử chỉ. Không ồn ào, không náo loạn, nhưng Tử Vy lại có sức mạnh riêng: chinh phục lòng người bằng sự chân thành và cảm xúc.

Trong phim, Tử Vy đã nhiều lần khiến Hoàng đế xúc động rơi lệ nhờ những câu chuyện giản dị về tình thân. Cô cũng biết cách xoa dịu những căng thẳng giữa bạn bè, giữ hòa khí khi mọi người tranh luận. Trí tuệ của Tử Vy thiên về cảm xúc - biết khi nào cần lắng nghe, khi nào cần nói ra để chạm đến trái tim người khác.

Sự thông minh này không hề kém cạnh, bởi trong môi trường đầy mưu mô như hoàng cung, một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể xoay chuyển tình thế.

Ngoài đời cũng thế thôi...

Khi khép lại bộ phim, có lẽ nhiều người vẫn sẽ băn khoăn: "Vậy rốt cuộc ai là người khôn nhất trong Hoàn Châu Cách Cách?". Nhưng câu trả lời không quan trọng bằng việc nhận ra rằng, mỗi nhân vật đã đại diện cho một kiểu khôn riêng biệt - và tất cả đều cần thiết.

Ngoài đời, ta cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh tương tự:

Có người giống Hoàng hậu, giỏi toan tính, biết cách điều khiển tình thế để nắm quyền lực.

Có người giống Lệnh Phi, chọn cách lùi lại, nhún nhường để giữ an toàn và bình yên.

Có người giống Ngũ A Ca, sống chính trực, dám chịu trách nhiệm, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy.

Có người giống Tiểu Yến Tử, lanh lợi, ứng biến nhanh, đem đến sự tươi vui nhưng cũng là "chiến binh" trong những lúc khó khăn.

Và cũng có người giống Tử Vy, tinh tế, biết dùng sự dịu dàng để gắn kết mọi người lại với nhau.

Mỗi kiểu thông minh đều có giá trị riêng, không hơn không kém. Chính sự đa dạng ấy mới tạo nên một tập thể, một gia đình, hay một xã hội đủ màu sắc. Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do khiến Hoàn Châu Cách Cách được khán giả yêu mến suốt hơn hai thập kỷ qua - bởi trong từng nhân vật, ai cũng tìm thấy bóng dáng của một người thân quen, hay thậm chí là chính bản thân mình.