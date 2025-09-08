Mẫu xe máy điện được 'săn đón' nhất lúc này: Xe đã đi 14.000 km bán lại vẫn ngang giá xe mới

Thời gian gần đây, VinFast Evo200 trở thành cái tên rất được quan tâm trên thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Trên nhiều hội nhóm, các đơn vị thường xuyên rao bán xe với mức giá cao hơn giá niêm yết; thậm chí, nhiều mẫu xe đã qua sử dụng vẫn có giá bán ngang một chiếc xe mới.

Cụ thể hơn, VinFast Evo200 hiện được niêm yết trên trang chủ của hãng với giá 21 triệu đồng gồm pin và sạc 400 W. Song, nhiều đơn vị đã rao bán xe mới với giá lên tới 24-25 triệu đồng. Sau thời điểm mẫu Evo Grand về đại lý, giá của mẫu xe này đã có phần hạ nhiệt, được bán với mức giá khoảng 23-23,5 triệu đồng.

Một đơn vị rao bán VinFast Evo200 với giá cao hơn giá niêm yết.

Nhu cầu tăng không chỉ khiến giá xe mới tăng, giá xe Evo200 cũ cũng đang có mức giá khá cao. Trong một bài rao trên mạng xã hội, một đơn vị kinh doanh xe cũ đang rao bán một chiếc đã đi 14.000 km với giá 22 triệu đồng - tức ngang giá niêm yết

Giá xe cũ cũng có thể lên ngang bằng giá niêm yết.

Trong toàn dải sản phẩm xe máy điện của VinFast, Evo200 là mẫu xe phổ thông có giá dễ tiếp cận nhất nhưng lại có giá trị sử dụng rất cao. Theo thông tin được công bố, VinFast Evo200 có thể đi được tới 203 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa đạt 70 km/h, cốp chính dưới yên có dung tích lên tới 22 lít.

Đây cũng là một trong hai mẫu xe mà Xanh SM sử dụng cho đội xe máy điện dịch vụ. Việc xe được sử dụng liên tục trong khoảng 2 năm triển khai dịch vụ đã phần nào chứng minh chất lượng của xe, càng khiến cho mẫu xe này được tìm kiếm nhiều.

Ngoài giá trị sử dụng cao so với giá bán, người dùng săn lùng VinFast Evo200 còn có thể do một số thông tin cho rằng VinFast đã ngừng sản xuất mẫu xe này để tập trung cho các sản phẩm khác, trong đó có mẫu Evo Grand. Tuy nhiên, việc Evo200 vẫn còn xuất hiện trên trang chủ có thể cho thấy VinFast chưa loại bỏ mẫu xe này khỏi dải sản phẩm.

VinFast Evo200.

Ngoài Evo200, mẫu Evo Grand vừa về đại lý cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. So với Evo200, VinFast Evo Grand được thiết kế lại để tối ưu vị trí người ngồi phía sau với yên và khung dài hơn, vị trí để chân thoải mái hơn.

Đặc biệt, VinFast Evo Grand cũng đang là một trong những mẫu xe có dung tích cốp lớn nhất thị trường, lên tới 35 lít khi trang bị 1 pin. Nếu trang bị thêm pin phụ, dung tích cốp còn 16 lít, nhưng quãng đường tối đa lên tới 262 km - lọt nhóm xe máy điện đi xa nhất với một lần sạc tại thị trường.

VinFast đang niêm yết Evo Grand với giá 21 triệu đồng kèm 1 pin và sạc 400 W; nếu mua thêm pin phụ, người tiêu dùng cần trả thêm 5 triệu đồng.