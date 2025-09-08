5 tính năng mới đáng giá nhất trên iPhone 17

Chỉ còn vài ngày nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 trong sự kiện thường niên diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Dựa trên hàng loạt thông tin rò rỉ từ các nguồn uy tín như Bloomberg, thế hệ iPhone mới hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá, tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng thay vì chỉ chạy đua về hiệu năng.

Dưới đây là 5 tính năng và cải tiến mới đáng chú ý nhất được mong đợi trên dòng iPhone 17.

1. Nâng cấp camera toàn diện cho dòng Pro

Camera tiếp tục là tâm điểm nâng cấp trên các phiên bản Pro. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ có những cải tiến vượt bậc. Đáng chú ý nhất là việc nâng cấp ống kính tele lên độ phân giải 48MP, cho phép chụp ảnh zoom sắc nét và chi tiết hơn rất nhiều so với cảm biến 12MP hiện tại.

Bên cạnh đó, một "hệ thống khẩu độ biến thiên" hoàn toàn mới có thể xuất hiện, mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn, một tính năng chỉ có trên các máy ảnh chuyên nghiệp. Camera selfie cũng được cho là sẽ có "nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay", hứa hẹn chất lượng hình ảnh vượt trội. Khả năng quay video cũng được cải tiến lớn, với tính năng quay phim đồng thời bằng cả camera trước và sau.

2. Thời lượng pin hứa hẹn phá vỡ kỷ lục

Vấn đề thời lượng pin luôn được người dùng quan tâm hàng đầu, và Apple dường như đã lắng nghe. Các nguồn tin rò rỉ cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone, có thể lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000mAh. Kết hợp với vi xử lý A-series thế hệ mới tiết kiệm năng lượng hơn, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ mang lại thời gian sử dụng bền bỉ suốt cả ngày dài với các tác vụ nặng.

3. Màn hình sáng hơn và tối ưu cho giải trí

Để cải thiện trải nghiệm ngoài trời, iPhone 17 Pro và Pro Max được cho là sẽ có màn hình với độ sáng tối đa cao hơn, vượt qua con số 2.000 nits ấn tượng của thế hệ trước. Điều này giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới trời nắng gắt. Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ tối ưu tần số quét để mang lại sự ổn định hơn, giúp trải nghiệm chơi game và xem video mượt mà, hạn chế tối đa tình trạng dao động khung hình.

4. Mở rộng eSIM, tiến tới tương lai không SIM vật lý

Sau khi loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý tại thị trường Mỹ, Apple đang tiếp tục chiến lược này trên toàn cầu. Các báo cáo gần đây cho thấy iPhone 17 sẽ là thế hệ đầu tiên hỗ trợ eSIM tại thị trường Trung Quốc đại lục, một trong những thị trường lớn nhất của Apple. Động thái này cho thấy quyết tâm của hãng trong việc thúc đẩy người dùng chuyển sang công nghệ eSIM an toàn và tiện lợi hơn, tiến gần hơn đến một tương lai không còn thẻ SIM vật lý.

5. Hệ sinh thái CarPlay Ultra sẵn sàng bùng nổ

Một trong những thông tin thú vị nhất là sự kiện ra mắt iPhone 17 diễn ra trùng với ngày khai mạc triển lãm ô tô IAA Mobility tại Đức. Đây được xem là thời điểm vàng để các hãng xe lớn công bố hỗ trợ CarPlay Ultra, thế hệ tiếp theo của hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi của Apple. Các thương hiệu đã cam kết hỗ trợ như Hyundai, Kia, Genesis, Ford và Porsche đều có mặt tại sự kiện, hứa hẹn một sự bùng nổ của hệ sinh thái CarPlay ngay khi iPhone 17 ra mắt, mang đến sự tích hợp sâu hơn và liền mạch hơn giữa điện thoại và ô tô.