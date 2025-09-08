Vẫn dùng iPhone 12 suốt 5 năm qua, vừa nghe iPhone 17 có tính năng này, tôi đã muốn đổi máy ngay lập tức

Cây bút Paul Hatton của Tech Radar vẫn đang dùng chiếc iPhone “lỗi thời” từ nhiều năm trước. Với anh, đây là mẫu điện thoại đủ dùng cho bản thân và không có nhu cầu phải nâng cấp. Nhưng nếu iPhone 17 có sự thay đổi bất ngờ, dự định của anh có thể sẽ khác. Dưới đây là chia sẻ của Hatton.

Lý do tôi vẫn giữ iPhone 12

Tôi rất yêu quý chiếc iPhone 12 của mình. Dù không sở hữu con chip mạnh mẽ nhất hay cụm camera "xịn" nhất ở năm 2025, nó vẫn là một chiếc điện thoại khá hiện đại, hoặc ít nhất là vô cùng đáng tin cậy trong thế giới công nghệ smartphone.

Đây là chiếc điện thoại đầu tiên tôi sở hữu có công nghệ MagSafe – một bước ngoặt thực sự trong trải nghiệm sạc pin, đồng thời cho phép tôi sử dụng các phụ kiện như ngàm gắn camera continuity. Tôi cũng vô cùng biết ơn lớp kính Ceramic Shield siêu bền của máy, bởi tôi có thói quen làm rơi điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày.

Tôi hiểu rằng iPhone 12 giờ đã là một sản phẩm 5 năm tuổi, nhưng thành thật mà nói, các thế hệ iPhone ra mắt sau này vẫn chưa đủ sức thuyết phục tôi nâng cấp. Con chip của máy vẫn thừa sức xử lý mọi tác vụ tôi cần, và hệ thống camera kép 12MP vẫn cho ra những bức ảnh gia đình có chất lượng và độ chi tiết tuyệt vời. Những cải tiến về phần mềm, sự thay đổi về "tai thỏ" hay cổng sạc USB-C đều chưa đủ sức hấp dẫn đối với tôi.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, mỗi khi một thế hệ iPhone mới ra mắt, ý định nâng cấp trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, tôi đang nghĩ rằng iPhone 17 rất có thể sẽ là chiếc điện thoại phá vỡ sự kiên định của mình. Tôi đã liên tục theo dõi các tin đồn, và nếu Apple thực sự mang đến những tính năng và cải tiến phần cứng dưới đây, tôi chắc chắn sẽ phải "móc hầu bao".

Màn hình ProMotion 120Hz cho phiên bản tiêu chuẩn

Chiếc iPhone 12 của tôi có tần số quét tĩnh 60Hz. Con số này vẫn ổn trong phần lớn các trường hợp sử dụng, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự hạn chế của nó khi chơi các tựa game có nhịp độ nhanh. Lẽ ra tôi đã có thể nâng cấp lên bất kỳ mẫu Pro hay Pro Max nào kể từ thế hệ iPhone 13 Pro để trải nghiệm công nghệ ProMotion, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chỉ riêng tính năng đó lại đáng để bỏ ra một số tiền lớn hơn.

Chính vì vậy, tôi đã vô cùng phấn khích khi đọc được hàng loạt tin đồn uy tín cho rằng phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn cuối cùng cũng sẽ được trang bị màn hình 120Hz. Tần số quét càng cao, màn hình cho cảm giác càng mượt mà. Vì vậy, một màn hình 120Hz sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm cuộn, lướt và chơi game.

Màn hình của iPhone 17 cũng được cho là sẽ sáng hơn. Dù đây không phải là lý do chính để tôi nâng cấp, nhưng chắc chắn nó sẽ là một điểm cộng đáng giá nếu tôi đã quyết định đầu tư.

Chip Wi-Fi 7 "cây nhà lá vườn"

iPhone 17 được kỳ vọng sẽ sử dụng chip Wi-Fi 7 do chính Apple thiết kế, đánh dấu việc công ty cuối cùng cũng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên thứ ba.

Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại sự tích hợp và hiệu quả tốt hơn giữa phần cứng và phần mềm của iPhone. Công việc của tôi đòi hỏi một kết nối mạng ổn định như "bàn thạch", nên viễn cảnh về tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối đáng tin cậy hơn đang khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc đầu tư vào mẫu máy mới của năm nay.

Để tham khảo, Wi-Fi 7 cung cấp tốc độ lên tới 46 Gbps so với 9.6 Gbps của Wi-Fi 6. Độ tin cậy cũng được cải thiện nhờ các kênh tần số rộng hơn (320 MHz), công nghệ Vận hành Đa liên kết (MLO) và MU-MIMO tiên tiến để xử lý nhiễu tín hiệu tốt hơn.

Những con số và tính năng nghe có vẻ khô khan, thiên về kỹ thuật này được cho là sẽ mang lại những cải tiến hữu hình cho trải nghiệm người dùng, và tôi muốn là người được trải nghiệm chúng.

Nền tảng phần cứng sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Năm 2025 sẽ không phải là năm chúng ta được thấy Siri trở thành người bạn đồng hành kỹ thuật số như Apple đã hứa hẹn vào năm 2024. Khi Samsung và Google đang liên tục tạo ra những đột phá về AI trên smartphone, Apple đang có nguy cơ bị tụt lại hoàn toàn trong cuộc đua này, đặc biệt là sau thông báo rằng các cải tiến AI quan trọng của Siri sẽ không xuất hiện cho đến tận năm 2026.

Sự chậm trễ quả thực gây thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể chuẩn bị cho mình một nền tảng phần cứng đủ mạnh, để sẵn sàng đón nhận trọn vẹn hệ sinh thái AI của Apple khi nó chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, có vẻ như tôi sẽ phải thực hiện một bước nhảy vọt lớn hơn, không chỉ từ iPhone 12 lên iPhone 17 mà là lên iPhone 17 Pro. Dĩ nhiên, tôi sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí, nhưng tôi biết mình thực sự muốn được trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của Apple Intelligence ngay khi nó xuất hiện.

May mắn thay, nhiều khả năng iPhone 17 Pro sẽ được trang bị chip A19 hoàn toàn mới, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Con chip A14 Bionic trên chiếc iPhone 12 của tôi không hề tệ cho các tác vụ hàng ngày, nhưng nó không thể cung cấp hiệu năng CPU, GPU và đặc biệt là Neural Engine mà các tác vụ AI yêu cầu.

Con chip A19 mới này được cho là sẽ tích hợp một Neural Engine được thiết kế để xử lý các workload AI phức tạp ngay trên thiết bị – yếu tố then chốt để hỗ trợ các tính năng của Apple Intelligence. iPhone 17 Pro cũng có thể sẽ có nhiều RAM hơn, có thể lên đến 12GB, một sự nâng cấp đáng kể so với dòng iPhone 16. Cải tiến này sẽ tăng cường khả năng đa nhiệm và xử lý các tính năng AI mới trên iOS 26 trong tương lai.

Liệu những nâng cấp này có trở thành sự thật?

Với tất cả những sự thất vọng và trì hoãn xoay quanh Apple Intelligence, tôi tin rằng Apple đang muốn tạo ra một cú đột phá ngoạn mục với dòng sản phẩm iPhone 17.

Là một người dùng iPhone 12, tôi đang phân vân giữa việc nâng cấp lên iPhone 17 Pro hoặc tiếp tục chờ đợi iPhone 18. Bởi lẽ, đến thời điểm đó, Apple có lẽ đã hiện thực hóa các kế hoạch AI của mình, và thế hệ iPhone thứ 18 sẽ là một thiết bị được tối ưu hoàn hảo cho những tính năng mới mẻ này.

Tất nhiên, tất cả những điều này hiện vẫn chỉ là tin đồn. Tôi sẽ theo dõi sát sao những thông tin mới nhất về iPhone 17 khi máy ra mắt vào ngày 9 tháng 9 tới – chỉ khi đó, tôi mới có thể quyết định liệu đã đến lúc nói lời tạm biệt với chiếc iPhone 12 trung thành của mình hay chưa.