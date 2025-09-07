Một món đồ nhà nào ở chung cư cũng nên mua, đặc biệt là nhà có con nhỏ, người già

Cuộc sống hiện đại tại các khu chung cư mang lại nhiều tiện nghi, nhưng cũng đi kèm những thách thức vô hình về chất lượng không khí. Không gian sống thường xuyên phải đóng kín cửa, dễ bị ám mùi nấu nướng, bụi bẩn từ các công trình xung quanh và ô nhiễm từ bên ngoài len lỏi vào.

Theo một nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA), nồng độ của một số chất ô nhiễm trong nhà thường cao hơn từ 2 đến 5 lần so với nồng độ ngoài trời. Trong một số trường hợp, các phép đo này cho thấy không khí trong nhà ô nhiễm hơn không khí ngoài trời tới 100 lần. Nguyên nhân là do các chất ô nhiễm như bụi mịn, khí gas từ bếp, hay hóa chất từ nội thất bị "giam cầm" trong một không gian kém thông gió, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia đình.

Môi trường khép kín có thể là lý do ảnh hưởng đến sức khỏe hệ hô hấp

Trong môi trường đó, trẻ nhỏ với hệ hô hấp non nớt và người lớn tuổi có hệ miễn dịch suy giảm trở thành những đối tượng nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất. Bụi mịn, vi khuẩn, virus, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng lơ lửng trong không khí chính là những "kẻ thù giấu mặt" đe dọa sức khỏe của cả gia đình mỗi ngày. Vậy đâu là giải pháp để tạo ra một "vùng an toàn" về không khí ngay trong chính ngôi nhà của mình?

Máy lọc không khí - món đồ thiết yếu để bảo vệ sức khỏe

Máy lọc không khí đã trở thành một giải pháp thiết yếu, hoạt động như một "lá phổi nhân tạo" cho cả gia đình. Khi hoạt động, máy sẽ liên tục hút luồng không khí trong phòng đi qua một hệ thống lọc đa tầng.

Lớp đầu tiên, màng lọc thô, sẽ giữ lại những hạt có kích thước lớn như bụi vải, tóc hay lông thú cưng. Tiếp đó, luồng không khí sẽ đi qua "trái tim" của máy là màng lọc HEPA, nơi gần như toàn bộ bụi siêu mịn, vi khuẩn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng siêu nhỏ sẽ bị giữ lại. Cuối cùng, màng lọc than hoạt tính sẽ đảm nhiệm vai trò khử sạch các mùi khó chịu và hấp thụ các hợp chất hóa học độc hại, trước khi trả lại cho căn phòng một luồng không khí trong lành, an toàn.

Máy lọc không khí trở thành món đồ cần thiết cho mỗi căn chung cư

Công dụng hữu ích nhất của nó là khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn bụi siêu mịn PM2.5 từ khói xe và công trình xây dựng, những hạt bụi nguy hiểm có thể len lỏi qua cả cửa sổ đóng kín và đi sâu vào hệ hô hấp. Bên cạnh đó, màng lọc than hoạt tính hiệu quả trong việc khử sạch các mùi khó chịu đặc trưng của chung cư như mùi thức ăn khi nấu nướng lan tỏa giữa các phòng, mùi ẩm mốc trong những góc khuất, hay mùi từ vật nuôi.

Đặc biệt, nhiều loại máy lọc không khí hiện nay còn có Chế độ Thú cưng (Pet Mode) phù hợp với nhu cầu nuôi thú cưng của nhiều gia đình. Chế độ này được thiết kế riêng để tăng cường lực hút ở tầm thấp, xử lý hiệu quả lông và bụi bẩn từ vật nuôi ở khu vực sàn nhà - nơi các bé thường xuyên bò, trườn và vui chơi, qua đó bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây dị ứng một cách tối đa.

Với máy lọc không khí công suất lớn, không khí sạch được luân chuyển đến mọi ngóc ngách trong nhà, kẻ thù vô hình như bụi siêu mịn PM0.01 - loại bụi nguy hiểm có thể xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn đều sẽ bị vô hiệu hóa sau 2 lớp lọc đầu tiên. Ngoài ra, không chỉ lọc thụ động mà còn chủ động tiêu diệt mầm bệnh nhờ các công nghệ tiên tiến.

Các loại máy lọc không khí hiện nay hầu hết đều có khả năng diệt vi khuẩn gây hại và dễ dàng điều khiển thông qua ứng dụng

Sắm máy lọc không khí phải biết

Hiện tại, thị trường máy lọc không khí hiện nay rất đa dạng về giá cả, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng. Nhìn chung, mức giá có thể chia thành ba phân khúc chính:

- Phân khúc phổ thông (Dưới 5 triệu đồng): Đây là khoảng giá phổ biến nhất, tập trung nhiều sản phẩm từ các thương hiệu quen thuộc như Xiaomi, Sharp, Levoit, Philips. Các máy trong phân khúc này thường có công suất phù hợp cho không gian vừa và nhỏ (dưới 40m²) như phòng ngủ, phòng làm việc.

- Phân khúc tầm trung (Từ 5 đến 15 triệu đồng): Ở mức giá này, các sản phẩm đến từ những thương hiệu mạnh như LG, Daikin, Hitachi, Coway bắt đầu xuất hiện. Điểm khác biệt nằm ở diện tích lọc lớn hơn (trên 40m²), thiết kế cao cấp hơn và được trang bị thêm nhiều công nghệ tiên tiến. Các tính năng nổi bật bao gồm cảm biến bụi siêu mịn PM1.0, khả năng tạo ion diệt khuẩn, công nghệ luồng khí 360 độ giúp lọc sạch không khí toàn diện và nhanh chóng hơn. Nhiều model trong phân khúc này còn có thêm chức năng tạo ẩm, rất hữu ích cho các gia đình thường xuyên sử dụng điều hòa.

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy lọc không khí, đa dạng phân khúc để khách hàng lựa chọn

Phân khúc cao cấp (Trên 15 triệu đồng): Phân khúc này dành cho những người dùng có yêu cầu cao nhất về chất lượng không khí và sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm đỉnh cao. Các thương hiệu như LG (dòng PuriCare 2 tầng), Dyson, AirProce là những cái tên nổi bật. Những máy lọc không khí này không chỉ là thiết bị gia dụng mà còn là một vật trang trí nội thất sang trọng. Máy sở hữu công suất cực lớn, phù hợp cho không gian rộng đến hơn 100m², được trang bị những bộ lọc chuyên dụng với tuổi thọ cao, khả năng lọc sạch cả những hạt bụi siêu nhỏ 0.01µm, vi-rút và các loại khí độc hại.

Trang bị một chiếc máy lọc không khí không còn là một lựa chọn xa xỉ, mà đã trở thành một hành động thiết thực và là một khoản đầu tư trực tiếp cho sức khỏe. Đây là cách chúng ta chủ động kiểm soát chất lượng môi trường sống, bảo vệ hệ hô hấp của tất cả thành viên trong gia đình. Bởi lẽ, một không gian trong lành để hít thở chính là món quà sức khỏe vô giá dành cho những người thân yêu nhất.

