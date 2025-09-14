Máu biến thành “sữa dâu tây”, chàng trai 24 tuổi bị gọi gấp trở lại bệnh viện

Nguyên nhân là bởi kết quả kiểm tra cho thấy mẫu máu của anh sau khi ly tâm không còn trong suốt, vàng nhạt như bình thường, mà lại chuyển sang màu hồng đục, trông giống hệt… “sữa dâu tây”. Các bác sĩ giải thích, tình trạng này có thể khiến máy móc đọc sai chỉ số, làm kết quả xét nghiệm thiếu chính xác.

Ban đầu, chàng trai còn thắc mắc vì nghĩ sức khỏe mình vốn ổn định. Tuy nhiên, sau khi được hỏi kỹ về chế độ ăn uống trước hôm lấy máu, sự thật mới lộ rõ: tối hôm trước anh đã cùng bạn bè ăn một nồi lẩu đỏ au, cay nồng, kèm theo nhiều đồ uống ngọt. Chỉ vài tiếng sau, anh lại đi xét nghiệm máu khi bụng rỗng. Chính bữa ăn đầy dầu mỡ, đường và chất béo ấy đã khiến mỡ máu tăng vọt trong thời gian ngắn, làm máu trở nên vẩn đục bất thường.

Các bác sĩ cảnh báo, hiện tượng “máu sữa dâu tây” không chỉ là lý do khiến bệnh nhân phải lấy máu lại, mà còn là lời nhắc nhở về nguy cơ sức khỏe. Bởi lẽ, triglycerid (chất béo trung tính) tăng cao lâu dài sẽ gây lắng đọng mỡ trong thành mạch, hình thành xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí viêm tụy cấp hoặc tiểu đường.

Để tránh cảnh phải “chạy lại” bệnh viện vì mẫu máu không đạt chuẩn, người dân được khuyến cáo:

- Trước khi xét nghiệm, hãy nói không với các món nhiều dầu, nhiều đường như lẩu cay, xúc xích nướng, trà sữa, bánh ngọt, đồ chiên rán. Thay vào đó, nên ăn cơm, rau, cá hấp, ức gà để giữ mỡ máu ổn định.

- Tránh rượu bia ít nhất 3 ngày trước khi lấy máu, bởi cồn cũng làm rối loạn chuyển hóa chất béo.

- Giữ đúng nguyên tắc nhịn ăn 8-12 tiếng, chỉ uống nước lọc. Nếu không, kết quả xét nghiệm sẽ bị sai lệch, ảnh hưởng tới chẩn đoán bệnh.

Chỉ một bữa ăn “thả ga”, máu đã biến màu bất thường. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai có thói quen ăn uống tùy tiện, đặc biệt trước khi đi kiểm tra sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ