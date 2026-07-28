Matt Damon giảm 13,6kg cho phim The Odyssey: "Tôi chưa bao giờ nhẹ cân đến thế kể từ thời trung học"

Ở tuổi 55, màn "lột xác" của Matt Damon cho vai Vua Odysseus trong phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ tạo nên cơn sốt phòng vé, mà còn là bài học thực tế về kỷ luật và sức khỏe cho phái mạnh.

Bộ phim sử thi thần thoại The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu. Ra mắt vào ngày 17/7/2026, bom tấn này nhanh chóng cán mốc và vượt 264 triệu đô la Mỹ ngay trong tuần đầu công chiếu. Bên cạnh nội dung phim hấp dẫn, sự chú ý của công chúng còn đổ dồn vào tài tử 55 tuổi Matt Damon khi anh ép cân xuống mức kỷ lục để đảm nhận vai người anh hùng Hy Lạp Odysseus.

Matt Damon giảm tới hơn 13kg để vào vai trong phim The Odyssey (Ảnh: BBC)

Xuất hiện trên các chương trình truyền hình và podcast đình đám như Live with Kelly and Mark hay New Heights , Matt Damon khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ anh đã phải trải qua 6 tháng rèn luyện vô cùng khắc nghiệt để giảm hơn 13,6kg (tương đương 30 pound). Trực tiếp đưa cân nặng từ mốc gần 89kg xuống chỉ còn 75kg. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nhẹ cân như thế kể từ khi còn học trung học" .

Dưới góc nhìn y học và thể thao, câu chuyện của Matt Damon không đơn thuần là một nhiệm vụ ép cân phục vụ vai diễn. Đó là tấm gương phản chiếu sâu sắc về tính kỷ luật, sự thấu hiểu cơ thể và bài học đắt giá về việc giữ gìn thể trạng của phái mạnh ngay cả khi bước sang ngưỡng tuổi trung niên.

Khủng hoảng thể chất U60: Lời giải cho bài toán giảm cân của nam giới

Sự thay đổi vóc dáng của Matt Damon đánh trúng vào nỗi trăn trở lớn nhất của đại đa số nam giới sau tuổi 40: Làm sao để kiểm soát cân nặng khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu "xuống cấp"?

Bước sang giai đoạn trung niên, nam giới phải đối mặt với sự sụt giảm tự nhiên của nồng độ Testosterone (trung bình giảm 1% mỗi năm sau tuổi 30). Sự suy giảm nội tiết tố này dẫn đến hệ quả kép: Khối lượng cơ bắp giảm tự nhiên (hiện tượng mất cơ sarcopenia), trong khi tốc độ trao đổi chất cơ bản chậm lại đáng kể. Đây chính là lý do vì sao nhiều người đàn ông dù giữ nguyên chế độ ăn uống như thời trẻ nhưng vẫn gặp tình trạng tích mỡ bụng, béo nội tạng và cơ thể trở nên trì trệ.

Bên cạnh đó, áp lực sự nghiệp, trách nhiệm gia đình cùng thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, dùng nhiều rượu bia hay ngồi nhiều ít vận động càng khiến hành trình lấy lại phong độ của nam giới trở nên gian nan.

Ở tuổi 55, vóc dáng và thần thái của Matt Damon không hề lép vé các sao nam trẻ tuổi hơn trong dàn nam thần của The Odyssey (Ảnh: Fox News)

Thế nhưng, trường hợp của Matt Damon ở tuổi 55 đã chứng minh điều ngược lại: Sự suy giảm sinh lý do tuổi tác hoàn toàn có thể bị đẩy lùi nếu phái mạnh sở hữu một chiến lược vận động và dinh dưỡng đúng đắn. Để ép cân thành công hơn 13kg mỡ thừa trong 6 tháng, nam tài tử đã phải xây dựng một kỷ luật sinh hoạt chuẩn xác, coi việc kiểm soát chế độ ăn là ưu tiên hàng đầu mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

Kỷ luật "ngược dòng thời gian" và lời đề nghị "chiếm trọn cuộc sống"

Cơ duyên đưa Matt Damon đến với bộ phim The Odyssey bắt đầu từ một cuộc trò chuyện kéo dài vỏn vẹn 15 phút với Christopher Nolan. Khi vị đạo diễn lừng danh ngỏ ý mời anh đảm nhận vai chính và tiết lộ hai từ "Sử thi Odyssey" , tim Matt Damon như ngừng đập. Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, bởi anh hiểu đây chính là vai diễn để đời trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, cái gật đầu đó cũng đồng nghĩa với việc nam tài tử phải dấn thân vào một quá trình chuẩn bị thể chất mà chính anh mô tả là "đã chiếm trọn cuộc sống của tôi" . Christopher Nolan vốn nổi tiếng là vị đạo diễn tôn thờ tính chân thực. Ông không muốn một Odysseus sở hữu cơ bắp cuồn cuộn như các lực sĩ thể hình hiện đại, mà hình dung ra một phom dáng đời thường nhưng "có tính ứng dụng cao".

Nolan đã nói thẳng với Matt Damon về tạo hình nhân vật: "Tôi muốn anh ta trông gầy gò nhưng mạnh mẽ như một cựu chiến binh thời chiến thành Troy, có thể tự lo liệu cho bản thân, nhưng cũng không từ chối một bữa ăn nếu được mời" .

Thân hình rắn chắc nhưng không quá đồ sộ vì cơ bắp của nam tài tử trong The Odyssey (Ảnh: New York Post)

Matt Damon thừa nhận đó là kiểu hình thể khó đạt được nhất. Nhân vật Odysseus trong sử thi của Homer phải trải qua 10 năm chinh chiến tại thành Troy và 10 năm lênh đênh trên biển cả để trở về quê nhà Ithaca. Nhân vật ấy phải hứng chịu vô số vụ đắm tàu, đối đầu với quái vật, chịu đựng nạn đói và sự bào mòn thể xác liên tục nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Để phản chiếu được sự khắc khổ và từng trải đó, việc đưa một cơ thể ở tuổi 55 quay về mốc cân nặng thời trung học tuy đúng đắn nhưng đòi hỏi một tinh thần kỷ luật thép.

Bí quyết giảm hơn 13kg: Tạm biệt bia, từ bỏ Gluten và kỷ luật là trên hết

Khác với những phương pháp ép cân vắt kiệt sức thiếu khoa học, bí quyết giúp Matt Damon giảm cân an toàn ở tuổi 55 nằm ở sự phối hợp chặt chẽ với bác sĩ riêng và huấn luyện viên thể hình. Trong đó, quyết định mang tính bước ngoặt chính là việc anh loại bỏ hoàn toàn Gluten khỏi chế độ ăn hằng ngày.

Nam diễn viên chia sẻ rằng trước đây anh không hề nhận ra Gluten xuất hiện trong hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống yêu thích của nam giới, từ bánh mì, mì ống cho đến bia. Để tuân thủ chế độ ăn mới, Matt Damon phải chấp nhận hy sinh những thói quen sinh hoạt quen thuộc. "Nghe này, tôi đã phải bỏ bia. Điều đó thật sự khó khăn," anh bộc bạch.

Toàn bộ khẩu phần ăn của nam tài tử trong suốt 6 tháng quay phim đều được cân đo đếm từng gram và theo dõi sát sao. Mọi thứ nạp vào cơ thể đều được tính toán vô cùng cẩn trọng. Carbohydrate được thay thế bằng các nguồn tinh bột tự nhiên không chứa Gluten như gạo và khoai tây, kết hợp với lượng đạm dồi dào từ thịt nạc để nuôi dưỡng khối cơ nạc trong quá trình thâm hụt calo.

Matt Damon từ bỏ glutent để giảm cân, anh cho biết mình cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều (Ảnh minh họa: Eating Well)

Sự kiên trì của Matt Damon bị thử thách đỉnh điểm khi vợ anh là cô Luciana cùng bốn cô con gái đến thăm anh tại bối cảnh quay phim ở Ý. Khi cả gia đình cùng vào một nhà hàng mì Ý truyền thống, nam diễn viên đã hứa sẽ ăn mì cùng các con. Thế nhưng ngay sau khi gọi món, bản năng kỷ luật đã khiến anh gọi lại người phục vụ để đổi sang một đĩa bít tết.

Trước sự thất vọng của các con, Matt Damon chỉ dám gắp thử đúng một miếng mì từ đĩa của mỗi người con để giữ lời hứa, rồi kiên quyết quay lại với chế độ ăn nghiêm ngặt của mình. Anh tâm sự: "Tôi tự nói với bản thân rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Lúc này hoặc là tất cả, hoặc là không có gì cả". Chính sự cam kết tuyệt đối đó đã giúp anh duy trì mức cân nặng 75kg xuyên suốt quá trình bấm máy.

Đặc biệt, ngay cả khi dự án phim The Odyssey đã đóng máy, Matt Damon vẫn quyết định kiên trì duy trì chế độ ăn cắt bỏ Gluten này. Nam tài tử chia sẻ rằng anh nhận thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, hệ tiêu hóa nhẹ nhõm và nguồn năng lượng mỗi ngày đều sung mãn hơn hẳn. Quyết định ăn kiêng này không còn là áp lực ép cân cho vai diễn, mà đã trở thành thói quen sức khỏe đồng hành cùng anh trong cuộc sống hằng ngày.

Từ bỏ cơ bắp hào nhoáng và sự tôn trọng tính chân thực, ứng dụng của thể hình

Nhiều nam giới hiện đại khi bước vào phòng tập thường rơi vào cái bẫy ngoại hình. Họ cố gắng tích mỡ xả cơ vô tội vạ để sở hữu bắp tay thật to hay bờ vai thật dày. Tuy nhiên, nhìn vào màn lột xác của Matt Damon và cách đạo diễn Christopher Nolan xây dựng hình tượng Odysseus trong phim The Odyssey , phái mạnh sẽ nhận ra một bài học rất lớn: Hình mẫu lý tưởng không nằm ở những khối cơ cồng kềnh thiếu thực tế.

Nolan nổi tiếng với việc loại bỏ tối đa công nghệ kĩ thuật số CGI để hướng tới sự chân thực tuyệt đối. Nếu trên màn ảnh xuất hiện một nghìn người chiến đấu hay những con tàu lênh đênh giữa dông bão, đó đều là con người và tàu thuyền thật. Để hòa nhập vào môi trường quay khắc nghiệt đó, Matt Damon phải thực hiện vô số cảnh quay mạo hiểm dưới nước mặn.

Thậm chí, hai thầy trò đã quyết định không dùng râu giả gắn thủ công. Matt Damon đã chấp nhận để một bộ râu thật rậm rạp trong suốt một năm trời, khiến các con anh trêu đùa rằng trông bố giống như ông già Noel. Anh giải thích: "Giải pháp thực tế duy nhất là cứ để râu thật. Một bộ râu tạo hình bằng tay sẽ rất dễ bị bong ra khi bị quăng quật và ném xuống nước mặn" .

Chính định hướng chân thực đó đòi hỏi thể chất của Matt Damon phải dẻo dai thực sự chứ không phải một khung hình đẹp để chụp ảnh. Việc trút bỏ hơn 13kg mỡ thừa giúp nam diễn viên giải phóng toàn bộ tải trọng dư thừa, giảm áp lực lên hệ thống xương khớp, củng cố sức khỏe tim mạch và tối ưu hóa khả năng vận động.

Càng có tuổi, nam giới càng cần biết cách tập luyện phù hợp với thể trạng và nhu cầu, thay vì chạy theo "cơn sốt" cơ bắp cuồn cuộn (Ảnh minh họa: ABC News)

Các diễn viên hàng đầu Hollywood không ép cân để đẹp góc mặt trên thảm đỏ, họ ép cân vì nhân vật yêu cầu sự phong trần và khắc nghiệt. Matt Damon không cần một cơ thể quá đồ sộ, ông cần sự gọn nhẹ, sức bền và bản lĩnh của một người đàn ông dạn dĩ qua hàng trăm trận chiến.

Thay đổi tư duy: Từ sự liều lĩnh thời trẻ đến "chân lý là sức khỏe" ở tuổi trung niên

Màn thay đổi vóc dáng trong phim The Odyssey cũng đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn trong tư duy chăm sóc sức khỏe của Matt Damon so với thời trẻ. Trong quá khứ, nam tài tử từng có những quyết định ép cân cực kỳ nguy hiểm.

Năm 1996, để vào vai một cựu chiến binh nghiện ngập trong bộ phim Courage Under Fire , Matt Damon đã tự ép bản thân giảm cân từ 18 đến 23kg chỉ trong vòng 100 ngày bằng cách chỉ ăn ức gà và chạy bộ 20km mỗi ngày mà không có sự giám sát y tế. Hậu quả là anh bị chóng mặt, kiệt sức và bác sĩ cảnh báo hành động đột ngột đó suýt chút nữa đã làm teo tim vĩnh viễn của anh. Hay vào năm 2009, anh từng hào hứng tăng 13,6kg cho phim The Informant! bằng cách ăn mọi thứ nhìn thấy.

Tuy nhiên, khi đã bước sang tuổi 50, Matt Damon kiên quyết từ chối đặt cơ thể vào những tình huống nguy hiểm như vậy nữa. "Tôi không thay đổi theo cách không lành mạnh. Việc tăng giảm cân quá mức ở tuổi này rất nguy hiểm và tôi sẽ không làm thế nữa," anh khẳng định. Việc giảm cân cho phim The Odyssey được thực hiện bằng khoa học, sự theo dõi y tế chặt chẽ và hướng tới sự bền vững dài lâu.

Đây cũng chính là thông điệp quan trọng dành cho phái mạnh trong việc rèn luyện thể chất hằng ngày: Đừng tập luyện một cách vô hướng hay chạy theo những trào lưu giảm cân cấp tốc gây hại cho cơ thể. Hãy xác định rõ "mục tiêu sinh tồn" cho việc tập luyện hay giảm cân của mình.

Ngay cả khi quá trình quay The Odyssey kết thúc, Matt Damon vẫn đang duy trì chế kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên, vì sức khỏe (Ảnh minh họa: Hola)

Bạn tập luyện để làm gì? Bạn cần sức bền để chạy Trail, cần sự linh hoạt để đá bóng cuối tuần, hay cần một cơ thể đủ dẻo dai để gánh vác áp lực công việc và chăm sóc gia đình? Khi bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, việc kiểm soát chế độ ăn hay duy trì kỷ luật tập luyện sẽ không còn là một sự tra tấn hay nghĩa vụ nặng nề. Đó sẽ trở thành một lối sống chủ động, giúp bạn bảo tồn nguồn vốn thể chất và làm chủ cuộc sống của riêng mình.

Nhìn lại cả hành trình, không khó để nhận ra màn "lột xác" của Matt Damon trong siêu phẩm The Odyssey không chỉ mang lại cho khán giả một vai diễn xuất sắc trên màn ảnh rộng, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến phái mạnh: Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản vĩnh viễn đối với việc duy trì thể trạng.

Chỉ cần bạn có một mục tiêu đúng đắn, một phương pháp khoa học và một tinh thần kỷ luật không thỏa hiệp, bạn hoàn toàn có thể làm chủ cơ thể và duy trì sự dẻo dai ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời!

Nguồn tham khảo: FOX News, Hola