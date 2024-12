Mặt mộc và body tuổi 48 của mỹ nhân phim "Sex is Zero" gây kinh ngạc

Ham So Won sinh năm 1976, nổi tiếng nhờ vai Kim Hyun Hee trong phim "Sex is Zero" (Tình dục là chuyện nhỏ) ra rạp năm 2002. Nữ diễn viên người Hàn từng khá được yêu thích ở một số nước châu Á. Mỹ nhân gợi cảm này cũng từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

Hiện tại, Ham So Won đã ở tuổi 49 nhưng ngoại hình vẫn được nhận xét là rất trẻ so với tuổi thật.

Trên tài khoản Instagram, mỹ nhân phim "Sex is Zero" thường xuyên cập nhật video để mặt mộc, quay chế độ ăn uống và chia sẻ bí quyết làm đẹp. Ham So Won khiến dân tình xuýt xoa vì làn da trắng hồng, căng mịn không chút tì vết. Nữ diễn viên thường xuyên uống collagen, nước lọc và chăm đắp mặt nạ.

Ham So Won thường xuyên để mặt mộc trong các clip đời thường

Mỹ nhân phim "Sex is Zero" sở hữu làn da đẹp không tỳ vết ở tuổi 48

Thỉnh thoảng cô mới trang điểm nhưng cũng rất nhẹ nhàng

Bên cạnh đó, người đẹp 48 tuổi còn duy trì được vóc dáng đáng mơ ước. Vóc người mảnh mai, 3 vòng chuẩn chỉnh, săn chắc của mỹ nhân "Sex is Zero" là kết quả của quá trình tập gym, pilates đều đặn.

Nữ diễn viên phim "Sex is Zero" gây bất ngờ vì body U50 mà nuột nà không kém gái trẻ