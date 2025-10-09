Mát lạnh tức thì, tiện nghi trọn vẹn với điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter

Tiết kiệm điện năng, vận hành thông minh nhờ AI

Một trong những điểm cộng lớn nhất của Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter là khả năng tiết kiệm điện thông minh. Nhờ AI Energy Saver, thiết bị tự động học thói quen sử dụng của gia đình, từ đó điều chỉnh công suất tối ưu để hạn chế lãng phí nhưng vẫn duy trì mức nhiệt độ ổn định.

Sản phẩm đạt chuẩn hiệu suất năng lượng 5 sao, với chỉ số CSPF 5,68 cho bản 1 HP và 5,38 cho bản 1,5 HP – vượt trội hơn so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc. Điều này đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện hàng tháng được giảm đáng kể, trong khi bạn vẫn tận hưởng không khí mát lạnh trọn vẹn.

Không chỉ tiết kiệm, máy còn vận hành êm ái gần như tuyệt đối. Ở chế độ ngủ, độ ồn chỉ khoảng 23 dB – thấp hơn cả tiếng thì thầm, đảm bảo giấc ngủ sâu cho trẻ nhỏ, phụ huynh hay người nhạy cảm với âm thanh. Trong các chế độ thông thường, máy vẫn duy trì độ êm dễ chịu, lý tưởng cho không gian học tập và làm việc yên tĩnh.

Hiệu suất cao, mát mát nhanh chỉ sau 30 giây

So với nhiều mẫu điều hòa inverter 1 HP và 1,5 HP khác trên thị trường, Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter nổi bật với khả năng cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và sự tiện ích hàng ngày. Thay vì chạy đua công suất hay nhồi nhét tính năng, sản phẩm tập trung vào những giá trị cốt lõi: làm mát nhanh – tiết kiệm điện – vận hành bền bỉ – dễ sử dụng.

Với lưu lượng gió lên tới 690m³/h, chế độ Turbo, 14 lá cánh và 602 lỗ gió siêu nhỏ, hơi lạnh được phân tán đều khắp phòng, nhẹ nhàng như làn gió sớm mai – không thổi trực tiếp nhưng vẫn làm dịu mọi ngóc ngách. Chỉ sau 30 giây, không khí trong phòng mát rõ rệt, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì mỗi khi bạn trở về sau ngày dài mệt mỏi.

Một chạm điều khiển với ứng dụng Xiaomi Home

Là một phần trong hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi, Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter có thể được quản lý dễ dàng qua ứng dụng Xiaomi Home. Người dùng có thể bật/tắt, điều chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ từ xa chỉ với vài thao tác.

Khi đồng bộ cùng các thiết bị khác trong hệ sinh thái, trải nghiệm càng trở nên tiện lợi: bạn có thể bật đèn ngủ và điều hòa chỉ với một chạm, hay ra lệnh bằng giọng nói để điều chỉnh nhiệt độ – tất cả mang đến một lối sống thông, liền mạch và tiện nghi.

Không chỉ dừng ở đó, sản phẩm còn được tối ưu cho chi phí vận hành lâu dài. Chế độ tự động vệ sinh dàn lạnh chỉ với một chạm, hoàn tất trong 40 phút, giúp duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian. Bộ lọc kháng khuẩn, chống nấm mốc kết hợp lớp phủ chống ăn mòn trên dàn bay hơi, giữ cho không khí luôn tươi mát và an toàn. Bên cạnh đó, Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter còn hỗ trợ cập nhật OTA (Over-the-Air), cho phép máy liên tục nâng cấp các tính năng và khả năng tiết kiệm năng lượng mà không phát sinh thêm chi phí.

Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter có 2 phiên bản 1.0 HP và 1.5 HP, với giá bán lần lượt là 11.690.000 đồng và 12.690.000 đồng; giảm còn 10.690.000 đồng và 11.690.000 đồng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đi kèm chế độ bảo hành dài hạn, bao gồm máy nén lên tới 10 năm và dàn lạnh, dàn nóng 3 năm, mang lại sự yên tâm và giảm thiểu chi phí sửa chữa xuyên suốt quá trình sử dụng.

Với mức giá hấp dẫn cùng độ bền vượt trội, Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter trở thành giải pháp làm mát đáng tin cậy, tiện lợi và phù hợp cho các gia đình trẻ hiện đại.

Xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tại:

https://www.mi.com/vn/product/bundle/mijia-air-conditioner-pro-eco-inverter-1-0-hp/