Mars Anh Tú kết hợp Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc trong đêm nhạc "Vết son"

Tháng 12/2022, nhạc sĩ/ ca sĩ Tú Dưa gây xôn xao làng nhạc Việt với việc đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú, đây có thể xem là màn “tái debut” sau nhiều năm đi hát của Mars Anh Tú với sự lột xác mạnh mẽ về phong cách, định hướng âm nhạc cũng như phương hướng hoạt động.

Mars Anh Tú đã đánh dấu cho cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bằng cách ra mắt album "The Ballad" bao gồm 6 ca khúc pop ballad hoàn toàn mới do chính anh sáng tác. Anh và ekip cũng đã tổ chức hẳn đêm nhạc "The Ballad" để giới thiệu album tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhận về nhiều lời khen của giới mộ điệu lẫn sự công nhận của công chúng. Với nghệ danh mới, anh tiếp tục lịch trình bận rộn khi trình diễn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả tại TP.HCM.

Một quãng thời gian khá dài, Mars Anh Tú được biết đến là nhạc sĩ đứng sau loạt hit đình đám: "Duyên mình lỡ" (Hương Tràm), "Nắm lấy tay anh" (Tuấn Hưng),... Tuy nhiên kể từ năm 2023, anh sẽ hoàn toàn tập trung vào các dự án cá nhân để mang đến cho công chúng những sản phẩm thực sự chất lượng. Là một ca sĩ hoạt động tích cực trong làng nhạc hiện tại, Mars Anh Tú cũng đã có nhìn nhận riêng khi lứa những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các nghệ sĩ Gen Z, đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thậm chí có khả năng làm “lu mờ” các nghệ sĩ thế hệ trước.

Mars Anh Tú thẳng thắn nhìn nhận đồng thời tiết lộ một thông tin vô cùng hấp dẫn: "Nhìn lớp trẻ Gen Z bây giờ phát triển mạnh mẽ đến vậy, tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi rất thích nghe các bạn hát, có hơi thở và phong cách mới, tràn đầy cảm xúc và thể lực của người trẻ nhất là sau chương trình The Masked Singer vừa rồi. Có một nghệ sĩ Gen Z mà tôi 'để ý' muốn hợp tác và bạn cũng từng bày tỏ tình cảm đến các sáng tác của tôi đó là Myra Trần. Tôi hướng đến việc hợp tác với bạn ấy nhưng trong thời gian này, bạn ấy hơi bận với quá nhiều show nên kế hoạch sẽ phải đợi đến một lúc thích hợp…". Sự kết hợp giữa 2 màu sắc, 2 cá tính âm nhạc và 2 thế hệ nghệ sĩ chắc chắn sẽ gây tiếng vang lẫn sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Vào tối 21/4 sắp tới, tiếp nối thành công của đêm nhạc "The Ballad" tại Hà Nội, Mars Anh Tú sẽ tổ chức đêm nhạc thứ hai tại TP.HCM mang tên "Vết son". Đêm nhạc nhằm mục đích giới thiệu đến những người yêu mến giọng hát anh các nhạc phẩm trong album cùng tên. Đồng hành cùng anh trong đêm nhạc là 2 giọng ca trữ tình của Thuỳ Chi và Giang Hồng Ngọc, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật khó quên./.