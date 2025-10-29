Màn nhảy ngẫu hứng của ông Trump trước 6.000 lính Mỹ ở Nhật Bản và bài nhạc nền đặc biệt

Theo Guardian, BBC Culture, ABCTrong chặng dừng chân thứ hai của chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka và có bài phát biểu trước 6.000 binh lính Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington.

Trước khi rời đi để tham gia lịch trình kế tiếp tại Nhật Bản, ông Trump đã có màn nhảy ngẫu hứng trên sân khấu khi bài hát "YMCA" của nhóm The Village People được phát trên loa.

Đây không phải lần đầu tiên bài hit của nhóm nhạc Mỹ vang lên trong sự kiện của ông Trump. Tại cuộc vận động trong buổi tối trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông đã xuất hiện trên sân khấu biểu diễn cùng The Village People trong khán phòng tràn ngập giai điệu của YMCA.

Từ bài hit của thập kỷ 70...

YMCA được phát hành vào tháng 10 năm 1978 và leo lên top 1 trên bảng xếp hạng ở hơn 15 quốc gia. Theo Guardian, trong vòng 22 tháng, The Village People là nhóm nhạc pop lớn nhất nước Mỹ. Madonna và Michael Jackson từng biểu diễn mở màn cho họ trong các chuyến lưu diễn.

Bản disco sôi động khuyến khích những nam thanh niên trẻ thuộc tầng lớp lao động gặp gỡ những người cùng chí hướng tại YMCA – một cơ sở lưu trú được thành lập để hỗ trợ nam giới từ vùng nông thôn chuyển lên thành phố tìm việc làm.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng kèn đồng mạnh mẽ, tiếng vĩ cầm và nhịp điệu dồn dập, bài hát tràn đầy năng lượng, dễ gây nghiện và khiến người nghe muốn vỗ tay, đung đưa.

Tới thập niên 1990, YMCA một lần nữa nổi như cồn khi đội bóng chày New York Yankees phát nó trên sân vận động, và bài hát nhanh chóng lan rộng tại các sự kiện thể thao khắp nước Mỹ.

Còn giờ đây, người khiến bản disco này "sống lại" giữa thế kỷ 21 chính là Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã góp phần giúp bài hát đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh số nhạc dance/điện tử của Billboard – nhiều thập kỷ sau khi nó được phát hành.

... đến nhạc hiệu không chính thức của MAGA

Ngay từ năm 2018, ông Trump đã bắt đầu sử dụng bài hát này như một bài hát chủ đạo trong chiến dịch tranh cử, thường phát tại các cuộc vận động và các buổi gây quỹ.

Tháng 3/2020, bài hát được Thư viện Quốc hội Mỹ đưa vào Danh mục Bản thu âm Quốc gia (National Recording Registry), công nhận là "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ" – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó không còn bị xem là nổi loạn hay nhạy cảm, mà trở thành một biểu tượng phổ quát của niềm vui và sự kết nối cộng đồng.

Một tháng sau, bài hát được phát tại các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa trong đại dịch Covid-19.

Sau này, một số người biểu tình còn thay đổi các chữ cái từ YMCA thành MAGA, và bài hát nhanh chóng trở thành "đặc sản" trong các sự kiện của ông Trump.

Tuy nhiên, Tiến sĩ A. Jamie Saris – Phó Giáo sư Nhân học (Đại học Maynooth, Ireland) cho rằng mối liên hệ giữa MAGA (Make America Great Again) và YMCA không chỉ đơn thuần là để "cho vui".

"Tôi nghĩ không thể tách rời Trump và những người ủng hộ ông khỏi cảm giác hoài niệm. Dường như họ muốn sống lại những khoảnh khắc mà trong tâm trí họ, khi đó, nước Mỹ vĩ đại", Saris nhận định.

Ông Donald Trump trên sân khấu biểu diễn của nhóm The Village People tại cuộc vận động ở Capital One Arena ngày 19/1/2025. Ảnh: Kevin Carter/Getty Images.

Khi ông Trump bắt đầu sử dụng bài hát này như một kiểu nhạc hiệu khi bước lên sân khấu trong các cuộc vận động năm 2018, Victor Willis của The Village People, đồng tác giả bài hát đã đề nghị ông ngừng sử dụng nhạc của nhóm. Năm 2023, Willis thậm chí còn gửi văn kiện yêu cầu chính thức.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Willis đổi ý và nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông đã cấp quyền sử dụng bài hát cho chiến dịch của ông Trump. Willis còn chia sẻ trên Facebook:

"Lợi ích tài chính rất lớn. YMCA ước tính đã mang về hàng triệu đô la doanh thu kể từ khi Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng nó. Tôi rất vui vì đã cho phép ông tiếp tục sử dụng YMCA. Và tôi cảm ơn ông ấy vì đã chọn bài hát của mình".

