Magie hay vitamin D: Loại nào tốt hơn cho miễn dịch và tăng năng lượng? Câu trả lời có thể khác điều nhiều người vẫn nghĩ

Magie và vitamin D đều là những vi chất thiết yếu đối với sức khỏe.

Nhiều người tìm đến viên uống magie hoặc vitamin D với kỳ vọng tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi và lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải là hai dưỡng chất có thể thay thế cho nhau. Mỗi loại đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong cơ thể và chỉ phát huy hiệu quả rõ rệt khi cơ thể thực sự thiếu hụt.

Cùng giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau

Magie và vitamin D đều là những vi chất thiết yếu đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu vitamin D tham gia trực tiếp vào hoạt động của hệ miễn dịch thì magie lại đóng vai trò như "người hỗ trợ thầm lặng", giúp nhiều quá trình sinh học diễn ra trơn tru.

Nói cách khác, nếu ví hệ miễn dịch là một đội quân thì vitamin D giống như người chỉ huy giúp các tế bào miễn dịch nhận diện và tấn công mầm bệnh, còn magie là hậu cần, đảm bảo mọi "cỗ máy" trong cơ thể hoạt động hiệu quả.

Magie: "Chìa khóa" giúp cơ thể tạo năng lượng và duy trì miễn dịch

Magie là khoáng chất tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của magie là giúp tế bào chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Nhờ đó, cơ thể có đủ "nhiên liệu" để hoạt động suốt cả ngày. Khi thiếu magie, quá trình tạo năng lượng diễn ra kém hiệu quả hơn, khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải hoặc giảm sức bền.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý magie không trực tiếp tiêu diệt virus hay vi khuẩn. Thay vào đó, khoáng chất này giúp tạo điều kiện để hệ miễn dịch vận hành đúng chức năng.

Vitamin D: "Lá chắn" trực tiếp của hệ miễn dịch

Khác với magie, vitamin D tham gia trực tiếp vào quá trình bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Nhiều tế bào miễn dịch cần vitamin D để nhận diện và phản ứng với virus, vi khuẩn. Không ít nghiên cứu cũng cho thấy những người thiếu vitamin D có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cao hơn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc uống càng nhiều vitamin D thì miễn dịch càng mạnh. Việc bổ sung quá nhu cầu không giúp tăng thêm sức đề kháng mà còn có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ.

Muốn bớt mệt mỏi, nên bổ sung magie hay vitamin D?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.

Theo các chuyên gia, nếu xét riêng khả năng tạo năng lượng thì magie có vai trò trực tiếp hơn.

Magie tham gia vào quá trình sản xuất ATP - nguồn năng lượng chính của tế bào. Khi lượng magie được bổ sung đầy đủ ở những người đang thiếu hụt, tình trạng mệt mỏi có thể được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, vitamin D không tạo ra năng lượng mà giúp cơ bắp khỏe hơn, cải thiện sức mạnh và khả năng vận động. Vì vậy, người thiếu vitamin D thường cảm thấy yếu cơ, nhanh mệt hoặc giảm thể lực. Khi nồng độ vitamin D trở về bình thường, các triệu chứng này có thể cải thiện.

Nếu cơ thể vốn không thiếu vitamin D, việc bổ sung thêm thường không mang lại lợi ích rõ rệt về mức năng lượng.

Mỗi ngày cần bao nhiêu magie và vitamin D?

Nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày ở người trưởng thành gồm:

Magie

Phụ nữ: Khoảng 310-320 mg/ngày .

Nam giới: Khoảng 400-420 mg/ngày .

Vitamin D

Hầu hết người trưởng thành: Khoảng 600–800 IU/ngày . Người bị thiếu hụt có thể cần liều cao hơn nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ. Có nên uống cả magie và vitamin D cùng lúc?

Nhiều người lựa chọn bổ sung đồng thời hai dưỡng chất này. Thực tế, điều này có thể phù hợp trong một số trường hợp vì magie còn tham gia vào quá trình hoạt hóa vitamin D trong cơ thể.

Tuy nhiên, hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi cơ thể thiếu một hoặc cả hai vi chất. Nếu nồng độ đã bình thường, việc uống thêm chưa được chứng minh giúp tăng miễn dịch hay cải thiện năng lượng.

Ngoài ra, sử dụng liều cao kéo dài cũng tiềm ẩn rủi ro:

Magie có thể gây tiêu chảy, đầy bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Người mắc bệnh thận không nên tự ý bổ sung nếu chưa được bác sĩ tư vấn.

Vitamin D nếu dùng quá mức có thể gây tăng canxi máu, làm tăng nguy cơ sỏi thận, tổn thương thận và nhiều biến chứng khác. Kết luận

Không có câu trả lời rằng magie hay vitamin D "tốt hơn", bởi mỗi dưỡng chất đảm nhiệm một vai trò riêng.

Nếu mục tiêu là hỗ trợ quá trình tạo năng lượng của tế bào , magie đóng vai trò nổi bật hơn. Nếu muốn tăng cường chức năng miễn dịch và duy trì sức khỏe cơ bắp , vitamin D lại có lợi thế rõ rệt.

Điều quan trọng nhất không phải là bổ sung càng nhiều càng tốt, mà là xác định cơ thể có thực sự thiếu hụt hay không. Chế độ ăn đa dạng, lối sống lành mạnh và chỉ bổ sung theo nhu cầu hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế vẫn là cách an toàn và hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe lâu dài.