Bị ong vò vẽ đốt khi chơi team building, 8 người vào viện

Ong vò vẽ đốt không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Ngày 14/7, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng ) cho hay đã tiếp nhận 8 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt sau khi tham gia một hoạt động ngoài trời.

8 bạn trẻ vào viện sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Các bệnh nhân từ 20 – 26 tuổi. Thông tin ban đầu, trong lúc tham gia hoạt động trại hè, các bạn trẻ chơi team building với trò chơi bóng nước. Không may bóng ném trúng và làm vỡ tổ ong. Đàn ong vò vẽ tấn công khiến mọi người nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã đánh giá, phân loại dựa vào số mũi ong đốt, vị trí ong đốt và biểu hiện lâm sàng triệu chứng phản vệ do độc tố. Có 3 trường hợp phải nhập viện tiếp tục điều trị vì số mũi ong đốt nhiều.

Các bác sĩ đã xử trí tiêm kháng viêm kháng histamin, giảm đau, truyền dịch, tiêm SAT và thực hiện xét nghiệm theo dõi phù hợp với từng bệnh nhân.

Theo BS CKI Huỳnh Quang Sang, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Khoa Phan Châu Trinh , mức độ nguy hiểm khi bị ong vò vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc và tình trạng sức khỏe của từng người.

"Bị ong vò vẽ đốt không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Người dân không nên chủ quan, đặc biệt khi bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Vì vậy cần đến cơ sở y tế sớm giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ, theo dõi và can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng", bác sĩ Sang khuyến cáo.

Ong vò vẽ đốt không chỉ gây đau, sưng mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện lưu ý thêm, để hạn chế nguy cơ bị ong vò vẽ đốt, người dân không nên đến gần hoặc chọc phá tổ ong; hạn chế đi vào khu vực cây cối rậm rạp khi tham gia các hoạt động ngoài trời; giữ bình tĩnh và từ từ rời khỏi khu vực nếu phát hiện ong bay xung quanh. Các đơn vị tổ chức dã ngoại, teambuilding cũng nên khảo sát địa điểm trước để đảm bảo an toàn.

Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước và xà phòng, chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng; không tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng các mẹo dân gian.