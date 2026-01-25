Mắc ung thư "không thể chữa", người đàn ông đưa ra 1 quyết định, sống thêm 40 năm

Một người đàn ông từng được chẩn đoán chỉ còn vài tháng để sống sau khi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối cuối cùng đã sống sót hơn bốn thập kỷ sau khi quyết định quay trở lại hòn đảo Hy Lạp hẻo lánh nơi ông sinh ra.

Stamatis Moraitis đang ở độ tuổi giữa 60 khi các bác sĩ tại Mỹ nói với ông rằng các khối u trong phổi của ông là không thể chữa khỏi, và ông chỉ còn chưa đầy một năm để sống.

Chẩn đoán này đã được nhiều chuyên gia xác nhận, và tiên lượng vô cùng ảm đạm. Thay vì theo đuổi các phương pháp điều trị mạnh, Moraitis đã đưa ra quyết định trở về hòn đảo Ikaria (Hy Lạp), nơi ông sinh ra, và nơi nổi tiếng là có tuổi thọ cao.

Stamatis Moraitis trở về quê hương Ý sau khi nhận chẩn đoán ung thư ở Mỹ.

Điều đáng kinh ngạc là sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện. Trên đảo, Moraitis nhận thấy ông có thể dần quay lại lao động thể chất, dành thời gian trồng rau, chăm sóc vườn nho và giao lưu hằng ngày với bạn bè tụ họp tại nhà ông, thường uống rượu vang tự làm đến tận khuya.

Nhiều năm sau, ông quay trở lại Mỹ để hỏi các bác sĩ vì sao ông sống sót sau chẩn đoán bệnh. “Các bác sĩ của tôi đều đã qua đời,” ông nói.

Vai trò của lối sống

Đối với Moraitis, sự khởi sắc trong sức khỏe đến từ việc tiếp nhận thái độ sống chậm của hòn đảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thức dậy một cách tự nhiên, ngủ trưa hằng ngày và dành thời gian trò chuyện với bạn bè.

Moraitis, một cựu binh Thế chiến thứ hai đã di cư sang Mỹ vào những năm 1940, đã dành cả đời làm những công việc lao động nặng nhọc, xây dựng gia đình và sống một cuộc sống dường như rất điển hình.

Chia sẻ với chuyên gia về tuổi thọ và thành viên của National Geographic, Dan Buettner, Moraitis tin rằng chính việc chuyển sang một nhịp sống ít căng thẳng hơn đã cứu sống ông.

Khi ở Mỹ, Moraitis đã làm những công việc lao động nặng nhọc.

Viết về khoảng thời gian ở bên Moraitis, chuyên gia Buettner gọi ông là “người đáng nhớ nhất” mà ông từng gặp trong quá trình nghiên cứu.

“Ông ấy quay trở lại Ikaria để chết,” Buettner nói. “Thay vào đó, ông ấy đã hồi phục, không cần điều trị, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi môi trường sống.”

Buettner cho rằng sự hồi phục của Moraitis không phải nhờ một phương pháp chữa trị kỳ diệu nào, mà thực chất chỉ là sự thay đổi lối sống.

“Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không ngừng theo đuổi sự tiện nghi,” ông nói. “Sự dễ dãi có liên quan đến bệnh tật. Ở Ikaria, gian khó, vận động và kết nối xã hội được tích hợp sẵn trong đời sống hằng ngày.”

Ikaria là nơi nổi tiếng với tuổi thọ cao.

Các nghiên cứu cho thấy người dân Ikaria có khả năng sống tới 90 tuổi cao gấp hơn hai lần so với người Mỹ và thường phát triển ung thư cũng như bệnh tim mạch muộn hơn rất nhiều.

Mọi người ăn chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật, đi bộ trên địa hình dốc mỗi ngày và đặc biệt coi trọng việc giao lưu xã hội và cộng đồng.

Moraitis đã sống hơn bốn thập kỷ sau chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, trở thành biểu tượng quốc tế cho lối sống của Ikaria. Khi được hỏi ông đã đánh bại ung thư bằng cách nào, câu trả lời của ông vẫn giản dị đúng như con người ông: “Nó tự biến mất.”

