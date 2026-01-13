Ma trận quảng cáo

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu làm đẹp của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, đang bước vào “mùa cao điểm”. Mong muốn sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt trẻ trung hay vóc dáng cân đối để đón năm mới là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, càng gần Tết, thị trường làm đẹp càng trở nên sôi động thì những rủi ro tiềm ẩn phía sau các dịch vụ “đẹp nhanh - giá rẻ” cũng ngày một gia tăng.

Nữ bệnh nhân tiêm botox tại nhà và bị liệt toàn thân, thở máy.

Trên mạng xã hội, hàng loạt quảng cáo với những lời mời gọi hấp dẫn như “trắng da thần tốc”, “nâng vòng một không phẫu thuật”, “peel da tại nhà giá rẻ”, “trẻ hóa làn da sau 7 ngày” hay “đẹp sau 15 phút” xuất hiện dày đặc. Đi kèm là các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu khiến nhiều người tin rằng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ, họ có thể “lột xác” ngoạn mục để đón Tết.

Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo hào nhoáng ấy là không ít câu chuyện dở khóc dở cười, thậm chí để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe và nhan sắc của người trong cuộc.

biến chứng nặng nề

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu T.Ư khám cho bệnh nhân bị biến chứng

Thời gian gần đây, các bệnh viện chuyên khoa da liễu và thẩm mĩ liên tục tiếp nhận nhiều ca biến chứng nghiêm trọng liên quan đến các phương pháp làm đẹp cấp tốc. Phần lớn bệnh nhân là người trẻ, nhập viện trong tình trạng nặng, có nguy cơ hoại tử, thậm chí mất thị lực. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc ham rẻ, tin quảng cáo thổi phồng và lựa chọn cơ sở thiếu uy tín.

Cuối tháng 12/2025, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận chị N.T.H (30 tuổi) trong tình trạng áp xe ngực phải sau tiêm filler. Trước đó, chị H. thực hiện tiêm filler vùng ngực tại một cơ sở làm đẹp với lời quảng cáo “nhanh chóng, không đau, không rủi ro”. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần, vùng ngực xuất hiện khối cứng, sưng nóng, đau dữ dội và buộc phải nhập viện điều trị.

Không ít trường hợp khác cũng rơi vào cảnh tương tự vì tin vào các liệu trình “trẻ hóa thần tốc”. Chị Đ.T.T (45 tuổi, Hải Phòng) sau khi tiêm chất trẻ hóa da tại một spa không phép đã bị nóng rát mặt, đỏ bừng và nổi mụn mủ dày đặc. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là do sử dụng sản phẩm không được cấp phép, không rõ nguồn gốc, gây phản ứng nặng trên da.

Đáng lo ngại hơn, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận một phụ nữ 34 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng liệt toàn thân sau khi tiêm botox xóa nhăn tại nhà. Người thực hiện là một người quen qua mạng, không có chuyên môn y tế. Sau hai ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nuốt khó, yếu cơ, liệt tay chân, nhanh chóng chuyển sang liệt toàn thân, suy hô hấp do ngộ độc độc tố botulinum, phải thở máy để duy trì sự sống.

Ðừng tin vào lời quảng cáo hào nhoáng

Chỉ cần gõ cụm từ “làm đẹp đón Tết” trên Facebook hay TikTok, hàng trăm quảng cáo về tiêm filler, tiêm meso, peel da, truyền trắng, giảm béo cấp tốc… lập tức xuất hiện. Nhiều dịch vụ được thực hiện tại spa, salon tóc, thậm chí ngay tại nhà riêng, trong khi người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không đủ kiến thức y khoa để xử lí biến chứng.

Bác sĩ, TS.Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, cho biết tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn cơ sở thẩm mĩ là phải được Sở Y tế cấp phép hoạt động, có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và thực hiện. “Việc tiêm filler, botox hay các chất trẻ hóa đều là can thiệp y khoa, không thể giao phó cho người không có chuyên môn”, bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Liên quan đến xu hướng peel da và tiêm trẻ hóa “tại nhà”, bác sĩ, TS.Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cảnh báo, không phải làn da nào cũng phù hợp với các phương pháp này. Peel da sử dụng hóa chất có thể gây rối loạn sắc tố, kích ứng, thậm chí làm tổn thương sâu nếu dùng sai cách. Việc tự ý bôi peel tại nhà là đặc biệt nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, làm đẹp để đón Tết là nhu cầu chính đáng, song làm đẹp an toàn mới là yếu tố quan trọng hàng đầu. Không có phương pháp nào vừa “thần tốc”, vừa “giá rẻ” lại tuyệt đối an toàn. Việc đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng chỉ vì những lời quảng cáo hoa mĩ là cái giá quá đắt.