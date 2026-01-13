Dồn dập tai biến cao điểm làm đẹp ‘cấp tốc’ mùa Tết

Nhiều nạn nhân thẩm mỹ liên tiếp nhập viện

Tối 12/1, thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, những ngày qua, tại đây liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị tai biến thẩm mỹ sau khi làm đẹp tại các cơ sở bên ngoài. Điển hình là bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM trong tình trạng vùng cẳng chân và bàn chân sưng nề, đỏ rát, phù căng và đau tức dữ dội. Theo lời kể, chị thực hiện một liệu trình “xóa hình xăm” tại spa sau khi được tư vấn chi phí cao kèm cam kết “không để lại sẹo”.

Bệnh nhân sử dụng kem trộn làm trắng da cấp tốc khiến làn da bị tổn thương nghiêm trọng

“Ngay ngày đầu làm xong, tôi đã thấy rát như bị phỏng. Sang ngày thứ hai thì da đỏ và sưng. Đến ngày thứ ba, chân phù nặng nhất, sưng lan xuống tận bàn chân, da căng tức, vừa đau vừa rát” - bệnh nhân H. cho biết. Tại thời điểm tiếp nhận người bệnh, bác sĩ ghi nhận, toàn bộ vùng da chân của bệnh nhân bong tróc nghiêm trọng, tổn thương lan rộng. Các bác sĩ xác định đây là biến chứng sau can thiệp thẩm mỹ không đảm bảo chuyên môn, có biểu hiện viêm da nhiễm trùng rất nặng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.M.L. (30 tuổi), nhập viện trong tình trạng làn da nhiều vùng trên cơ thể bị rạn nứt. Theo người nhà, bệnh nhân sử dụng kem làm trắng da không rõ nguồn gốc, sau đó tiếp tục “trộn” thêm các loại kem dưỡng để tăng hiệu quả. “Ban đầu thấy da trắng nhanh nên dùng tiếp. Sau đó da nóng rát, nứt chằng chịt như bụng sản phụ sau sinh” - bệnh nhân cho biết. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da nặng do kem trộn, nguy cơ cao để lại sẹo và rối loạn sắc tố kéo dài.

Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân P.T.N. (35 tuổi), nhập viện với tình trạng môi trên và môi dưới sưng nề, rỉ dịch, đóng mài dày, đau nhức dữ dội. Bệnh nhân cho biết đã khử thâm môi tại một spa ở quận 5 sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội.

Nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng nghiêm trọng sau khi xóa thâm môi ở spa

Sau khi làm, môi bắt đầu đau âm ỉ, sang ngày thứ hai xuất hiện chảy dịch. Spa trấn an đây là hiện tượng bình thường nên bệnh nhân tiếp tục chờ đợi. Đến ngày thứ ba, môi sưng nặng, chảy mủ nhiều, ăn uống và nói chuyện khó khăn, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng môi nặng, có nguy cơ hoại tử, phải điều trị tích cực. Tình trạng tổn thương khiến bệnh nhân phải nghỉ làm, sụt cân, suy sụp tâm lý và luôn phải đeo khẩu trang để che vùng môi bị tổn thương.

Đẹp "cấp tốc" coi chừng mang họa

Theo BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, càng gần Tết, số bệnh nhân đến khám và điều trị vì tai biến thẩm mỹ càng tăng mạnh, ước tăng khoảng 20–30% so với ngày thường.

Các biến chứng thường gặp gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, bỏng da, nhiễm trùng, áp xe, tăng sắc tố sau viêm, thậm chí hoại tử. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn đẹp nhanh, tìm đến các cơ sở không được cấp phép, người thực hiện không phải bác sĩ, sử dụng mỹ phẩm và thiết bị không đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân bị tai biến nghiêm trọng sau khi bắn laser làm đẹp vào bệnh viện cầu cứu bác sĩ

Bác sĩ cảnh báo, nhiều dịch vụ đang bị lạm dụng nghiêm trọng trước Tết như tiêm filler, botox giá rẻ, peel da nồng độ cao, laser xâm lấn mạnh, khử thâm, phun xăm tại spa “chui”. Những thủ thuật này nếu thực hiện sai chỉ định hoặc không đảm bảo vô trùng có thể gây hậu quả nặng nề, để lại sẹo vĩnh viễn.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức dữ dội, sưng nề kéo dài và lan rộng, rỉ mủ, đóng mài dày, da tím tái hoặc hoại tử, người dân cần đến bệnh viện ngay. Tuyệt đối không tự xử lý tại nhà hay quay lại cơ sở gây biến chứng” - BS.CK2 Trần Vũ Anh Đào nhấn mạnh.