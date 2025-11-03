Lý do Trường Giang bị ghét

Trường Giang là một trong những gương mặt gắn bó lâu nhất với 2 Ngày 1 Đêm, góp phần tạo nên thương hiệu cho chương trình. Thế nhưng, bên cạnh lượng fan trung thành, nam danh hài cũng là nhân vật vướng nhiều tranh cãi nhất dàn cast. Mới đây, thái độ của Trường Giang trong một phân cảnh với khách mời Isaac lại khiến mạng xã hội bùng nổ bàn tán.

Cụ thể, khi Isaac chia sẻ rằng sau hai ngày ghi hình thực tế, anh cảm thấy chương trình quá cực, nên đùa rằng nên đổi tên thành "2 ngày hành xác". Trường Giang bất ngờ ngắt lời và tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nói thẳng: "Ekip mới cực, chứ em mới có vậy thôi mà em cực cái gì?". Câu nói khiến không khí trở nên gượng gạo, còn Isaac phải vội vàng giải thích rằng trước khi đi, anh đã nghe Jun Phạm kể về những thử thách khắc nghiệt. Màn đối đáp ngắn ngủi này đủ khiến người xem cảm nhận rõ sự "sượng trân" giữa hai bên.

Trường Giang cắt lời khi Isaac đang thể hiện sự thán phục với ekip 2 ngày 1 đêm

Trên mạng xã hội, khán giả chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng Trường Giang quá nhạy cảm và thiếu tinh tế, thay vì đùa vui hoặc nhẹ nhàng góp lời, anh lại phản ứng theo hướng "chỉnh" khách mời ngay trên sóng, khiến Isaac rơi vào thế bị động. Nhiều người cũng cho rằng Trường Giang thường có thói quen cắt ngang lời người khác hoặc thể hiện sự hơn thua trong các cuộc trò chuyện, vô tình khiến đồng đội và khách mời không thoải mái.

Không chỉ trong tình huống này, EQ thấp - hay nói cách khác là sự thiếu tinh tế khi xử lý tình huống giao tiếp cũng là lý do khiến Trường Giang nhiều lần bị tranh cãi. Không ít lần Trường Giang lại để cảm xúc cá nhân xen vào, phản ứng gay gắt hoặc bộc lộ thái độ mệt mỏi ngay trên sóng, khiến hình ảnh người "anh cả" trở nên khô khan, khó gần. Tuy nhiên, đây cũng có thể chỉ là một lát cắt nhỏ trong quá trình ghi hình, tính cách thẳng thắn của Trường Giang vô tình khiến lời nói bị hiểu theo hướng tiêu cực.

Cư dân mạng mở cuộc tranh luận cho rằng thái độc cọc cằn khi lên sóng của Trường Giang là 1 trong những lý do khiến nam danh hài bị ghét

Trường Giang có thái độ khó chịu ra mặt khi Isaac đang chia sẻ

Isaac đang nói bỗng dưng sượng trân vì màng "chỉnh" của Trường Giang

Cách đây không lâu, Trường Giang còn rơi vào cuộc tranh luận chương trình sẽ thành công hơn nếu không có anh

Dù vậy, cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Trường Giang trong 2 Ngày 1 Đêm. Anh là "đầu tàu" về mặt dẫn dắt, giữ nhịp cho chương trình, là người dung hòa các mảng tính cách mạnh trong dàn cast. Tuy nhiên, chính vì là nhân tố trung tâm, mọi phản ứng của Trường Giang đều được khán giả soi kỹ hơn cả. Một lời nói thiếu kiểm soát, một biểu cảm khó chịu hay câu nói "chỉnh" người khác đều có thể khiến dư luận nổi sóng.

Trường Giang liên tục bị soi thái độ tạo cảm giác khó chịu cho khán giả

Trường Giang từng thừa nhận trong quá trình ghi hình từng mâu thuẫn với ekip, nam danh hài nói: "Có những lúc tôi cảm thấy không hài lòng chứ chưa bao giờ chán cả vì khán giả rất yêu thương chương trình mình mà. Tôi buồn vì có những điều xảy ra đáng lẽ phải theo hướng này thay vì hướng khác, vì tình thương khán giả quá nhiều. Sẵn đây tôi nói luôn, có gì đâu phải giấu, đợt Phú Quốc do mọi người chăm sóc nghệ sĩ không tốt nên tôi quạu. Không phải vì chương trình không hay mà có lúc thật sự tôi nghĩ chắc mình không tham gia nữa".

Ngoài ra, Trường Giang từng phủ nhận chuyện cố tình làm bản thân nổi bật nhất show: "Tôi xin nói luôn, tôi chưa bao giờ cố để bản thân mình phải nổi nhất show này, hay yêu cầu tất mọi người phải làm cho tôi nổi bật nhất. Không có. Tôi chưa bao giờ có ý niệm Trường Giang phải là người nổi bật nhất, tôi luôn muốn những người xung quanh nổi bật. Đến tận bây giờ tôi cũng vẫn luôn nghĩ như vậy".