78 thí sinh hoa hậu để mặt mộc

Ngày 1/11 đã diễn ra phần thi trực diện của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Ở phần thi này, ban tổ chức yêu cầu thí sinh để mặt mộc, búi tóc gọn gàng nhằm có cái nhìn chân thực nhất về từng người đẹp. Trong phần thi, họ cũng trình diễn bikini để ban giám khảo chấm điểm về hình thể. Đây được xem là phần thi độc đáo của Miss Earth so với những cuộc thi nhan sắc khác. Hai đại diện Mexico và Cuba đều được khen ngợi với mặt mộc rạng rỡ, thanh thoát. Họ là những ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ.