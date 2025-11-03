Vào ngày 30/10, nữ người mẫu nổi tiếng gợi cảm Tạ Hựu Tâm đã qua đời đột ngột khi đang quay video tại Malaysia. Mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) được phát hiện tử vong trong khách sạn bồn tắm, hưởng dương 31 tuổi. Nguyên nhân cái chết vô cùng đáng ngờ.

Đến ngày 2/11, diễn biến gây sốc đã nổ ra: Cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Namewee được cho là cũng có mặt ở hiện trường, và có 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy được tìm thấy trên người anh. Theo tờ báo Malaysia Guang Ming Daily, cảnh sát cho biết Namewee mặc áo phông trắng, đội mũ và đeo kính, bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi một khách sạn năm sao ở Kuala Lumpur.

Ca sĩ đình đám Namewee bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của Tạ Hựu Tâm

Namewee khai nhận đã ở chung phòng với Tạ Hựu Tâm để quay video. Nữ người mẫu này vào phòng tắm và không thấy trở ra. Namewee vào kiểm tra và phát hiện nữ người mẫu bất tỉnh trong bồn tắm. Anh lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng đã quá muộn để cứu sống cô.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện ma túy, thuốc kích dục tại hiện trường và đã đưa Namewee về đồn để xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát nghi ngờ Tạ Hựu Tâm có thể đã sử dụng ma túy trước khi chết và quan hệ tình dục với Namewee, thậm chí không loại trừ khả năng thi thể cô đã bị chuyển từ giường vào phòng tắm sau khi chết. Phó Cảnh sát trưởng Quận Jinma - Sazari xác nhận vụ việc, cho biết kết quả sơ bộ cho thấy Namewee có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol (THC). Ông nhấn mạnh rằng nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ giám định pháp y và cuộc điều tra sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên trước mối nghi vấn, Namewee đã đăng tải một tuyên bố trước đó, phủ nhận hoàn toàn việc sử dụng ma túy và các cáo buộc liên quan. "Tôi không sử dụng ma túy, cũng không tàng trữ ma túy. Nhiều nhất là dạo gần đây tôi uống rượu nhiều hơn. Dù bạn có tin hay không, sự thật sẽ được phơi bày khi báo cáo của cảnh sát được công bố, có lẽ phải mất hai hoặc ba tháng nữa" - nam rapper lên tiếng. Người đại diện của anh cũng trả lời: "Vụ án hiện đang trong giai đoạn điều tra tư pháp, và chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo cuối cùng của cảnh sát. Namewee đã hợp tác toàn diện với cuộc điều tra tư pháp và yêu cầu mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả báo cáo. Về vụ việc của Tạ Hựu Tâm vốn đang thu hút sự chú ý của dư luận, người đại diện cảm thấy vô cùng đau buồn và hối tiếc".

Namewee chỉ vừa mới bị buộc tội sử dụng và tàng trữ ma túy tại Tòa án Hình sự Sơ thẩm Kuala Lumpur vào ngày 24/10. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 8/12. Khi vụ án trước còn chưa xong, rapper đình đám người Malaysia lại bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nữ người mẫu Tạ Hựu Tâm.

Namewee phủ nhận dù có kết quả dương tính với 4 loại ma túy

Namewee có tên thật là Wee Meng Chee, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Năm 2018, Namewee từng hợp tác với Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Rain In Ho Chi Minh (Sài Gòn Mưa Rơi).

Về phần Tạ Hựu Tâm, cô là người mẫu kiêm influencer có hơn 530.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng làm điều dưỡng trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu gợi cảm kiêm sáng tạo nội dung. Chính vì vậy nên mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) này được mệnh danh là "nữ thần điều dưỡng".

Namewee từng hợp tác với Hồ Quang Hiếu

Còn Tạ Hựu Tâm là "nữ thần điều dưỡng" có hơn 530.000 người theo dõi trên mạng xã hội

