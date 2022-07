Lý do Hamilton dù tốt gần ngang Rolex nhưng không được coi là đồng hồ xa xỉ

Được thành lập tại Lancaster, Pennsylvania vào năm 1982, thương hiệu đồng hồ Hamilton được đặt theo tên của James Hamilton, con trai người thành lập hạt Lancaster. Ảnh: Hamilton

Trong những ngày đầu đường sắt Mỹ đi vào hoạt động, vì không có phương pháp xác định thời gian khiến tai nạn xảy ra thường xuyên nên độ chính xác của đồng hồ bỏ túi Hamilton đã giúp giải quyết vấn đề. Broadway Limited là chiếc đồng hồ bỏ túi được sản xuất đầu tiên của thương hiệu này. Ảnh: Hamilton

Năm 1917, Hamilton giới thiệu chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên và đến năm 1928, Hamilton mua lại công ty Illinois để mở rộng sản xuất trong nước, cung cấp các bộ chuyển động chức năng chất lượng tốt

Năm 1942, Hamilton ngừng sản xuất đồng hồ cho người tiêu dùng để tập trung cung cấp cho Lực lượng vũ trang Mỹ trong Thế chiến II. Hãng đã sản xuất hơn một triệu chiếc đồng hồ bao gồm đồng hồ đeo tay và đồng hồ đo thời gian hàng hải, thậm chí còn giành được giải thưởng Army-Navy E cho cho hạng mục sản xuất xuất sắc. Ảnh: Hamilton

Năm 1970, phát minh đồng hồ đeo tay kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được công bố vào ngày 6/5 trên 'The Tonight Show', nơi Hamilton giới thiệu đồng hồ Hamilton Pulsar, không có bộ phận chuyển động và khác biệt hoàn toàn so với tất cả những cỗ máy thời gian mọi người thấy trước đó. Đến năm 1972, Pulsar, chiếc đồng hồ kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, được ra mắt công chúng. Màn hình tạo ra bằng cách sử dụng đèn LED được kích hoạt bằng một nút ở bên cạnh vỏ bằng vàng nguyên khối. Hamilton chỉ sản xuất 400 chiếc, bán với giá 2.100 USD, cao hơn giá một chiếc xe hơi vào thời điểm đó. Ảnh: Hamilton

Ngày 16/5/1974, Hamilton được bán cho SSIH cũng là tập đoàn Swatch ngày nay, và dù là thành viên của một tập đoàn Thụy Sĩ nhưng thương hiệu đồng hồ vẫn đặt trụ sở tại Mỹ. Hamilton giữ danh tiếng trong việc sản xuất những chiếc đồng hồ chất lượng, chính xác.

Những năm 1990, Hamilton xuất hiện thường xuyên trong các bộ phim Hollywood như 'Men in Black', 'Lethal Weapon 4', 'Independence Day', 'The Talented Mr. Ripley' và 'Die Hard'. Trên website của thương hiệu, có một dòng mô tả đồng hồ Hamilton có mối quan hệ chặt chẽ với điện ảnh, với hơn 500 lần xuất hiện trong các bộ phim lớn với hàng loạt khoảnh khắc quan trọng trên màn bạc. Do đó, Hamilton luôn nằm trong danh mục lựa chọn của các nhà làm phim. Ảnh: Hamilton

Năm 2003, Hamilton chuyển cả trụ sở chính và cơ sở sản xuất sang trung tâm của ngành sản xuất đồng hồ ở Biel, Thụy Sĩ. Động thái này cho phép Hamilton bắt đầu thêm dấu chất lượng tối ưu "Swiss made" cho mỗi chiếc đồng hồ được sản xuất tại địa điểm mới của mình. Ảnh: Hamilton

Đồng hồ Hamilton rất có uy tín trong số các đối thủ cạnh tranh có mức giá tương tự, đồng thời được đặt trong top 10 thương hiệu Thụy Sĩ tốt nhất bên cạnh những gã khổng lồ đồng hồ như Omega, Alpina, Longines, Rolex, TAG Heuer và nhiều hãng khác. Trong khi đó, giá bán của Hamilton lại thấp hơn rất nhiều.

Hầu hết đồng hồ Hamilton có giá trung bình dưới 400 USD hoặc nằm trong ngưỡng 500 đến 1.000 USD, đây là mức giá đặc biệt cho một chiếc đồng hồ có bộ máy tự động ETA của Thụy Sĩ. Chất liệu làm đồng hồ thường là thép không gỉ và sapphire hoặc vật liệu chống xước. Nếu mua từ website chính thức của hãng, khách hàng còn được miễn phí vận chuyển và bảo hành 2 năm chính thức. Trong ảnh là Hamilton Ventura, mẫu đồng hồ yêu thích của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley. Ảnh: Hamilton

Hamilton cũng có những mẫu đắt hơn, được làm từ sapphire và có các tính năng công nghệ cao như máy đo tốc độ, cùng khả năng chống nước lên đến 1.000 m. Tuy nhiên, Hamilton lại không được coi là thương hiệu đồng hồ xa xỉ do có giá dưới 500 USD, thấp hơn giá tiêu chuẩn của các thương hiệu đồng hồ cao cấp như Omega và Rolex. Tuy nhiên, bộ máy chuyển động Thụy Sĩ và độ chính xác vẫn đủ điều kiện để chúng trở thành chiếc đồng hồ chất lượng tốt ở mức giá đó.

Nhờ mức giá thấp nhưng mẫu mã đẹp và độ chính xác cao mà Hamilton luôn được coi là điểm khởi đầu cho các nhà sưu tập đồng hồ. Đối với những mẫu cổ điển được phát hành lại, thường có rất nhiều người dành sự quan tâm. Đó thường là những chiếc đồng hồ phủ đầy vàng với chữ số đẹp mắt, mang đến cho người mua một trải nghiệm khá cao cấp mà không phải lo nghĩ nhiều đến số dư ngân hàng. Ảnh: Hamilton