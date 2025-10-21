Lý do cần đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ nhựa PET

Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông đăng tải thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội khuyến khích người dân đang sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy bìa chủ động đổi sang thẻ nhựa PET. Việc chuyển đổi này nhằm tăng cường tính bảo mật, thuận tiện khi sử dụng và góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hiện vẫn còn nhiều người sử dụng GPLX giấy bìa được cấp từ nhiều năm trước. Loại bằng này dễ hư hỏng, khó bảo quản, dễ bị làm giả và gây khó khăn cho công tác quản lý. Từ ngày 1/7/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai cấp GPLX bằng vật liệu nhựa PET có độ bền cao, bảo mật tốt và tích hợp mã QR giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin.

Việc chuyển đổi sang Giấy phép lái xe (GPLX) thẻ nhựa PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực. (Ảnh minh hoạ)

Việc đổi sang GPLX PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân: Thẻ PET bền, chống nước, chống ẩm mốc, nhỏ gọn và tiện mang theo. Thông tin trên GPLX PET được số hóa và đồng bộ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp việc tra cứu, xác minh nhanh chóng, chính xác. Người dân có thể tích hợp GPLX PET lên ứng dụng VNeID để xuất trình khi làm việc với cơ quan chức năng mà không cần mang theo giấy tờ gốc. Ngoài ra, việc cấp đổi, cấp lại GPLX cũng được thực hiện dễ dàng ở bất kỳ địa phương nào, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, GPLX PET là điều kiện cần để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP), tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam khi tham gia giao thông tại các quốc gia thành viên Công ước Viên 1968.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân phối hợp với công an xã, phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin GPLX; đồng thời sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ nhựa PET để thuận tiện khi sử dụng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.

Trước đó, Thượng úy Hà Minh Dũng - cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn, cũng phổ biến đến người dân chủ trương khuyến khích đổi GPLX giấy bìa sang thẻ PET. Anh nhấn mạnh, việc đổi sang thẻ PET và tích hợp thông tin định danh vào hệ thống VNeID giúp hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân để lừa đảo.

Thời gian qua, nhiều vụ việc kẻ gian giả danh CSGT gọi điện thông báo “vi phạm giao thông” rồi yêu cầu người dân chuyển khoản nộp phạt đã xảy ra. Khi GPLX được số hóa và liên thông với VNeID, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác minh thông tin chính chủ, qua đó ngăn chặn hành vi giả mạo.

Thượng úy Dũng lưu ý, người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nếu nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, mà nên liên hệ trực tiếp với cơ quan công an hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kiểm chứng.