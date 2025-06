Lưu Bị lấy vợ, tại sao mang theo Triệu Vân mà không cần Quan Vũ, Trương Phi: Chỉ mình Gia Cát Lượng biết

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của nhà văn La Quán Trung, đã trở thành một tác phẩm kinh điển được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, sau khi được chuyển thể thành phim, tác phẩm càng được đông đảo khán giả đón nhận. Trong phim khắc họa rất nhiều nhân vật lịch sử sống động, được khán giả yêu mến. Các thế lực quân phiệt tranh giành quyền lực, đấu trí đấu dũng, cuối cùng hình thành thế chân vạc Ngụy - Thục - Ngô.

Lưu Bị mượn danh nghĩa liên minh với Đông Ngô, chiếm giữ Kinh Châu, từng bước mở rộng thế lực. (Ảnh: Sohu)

Kể từ sau khi Đổng Trác bị giết, cục diện Tam Quốc dần đi vào thế giằng co. Trong đó, thế lực của Tào Tháo luôn mạnh nhất, ông có ý định thống nhất thiên hạ, dẫn đại quân hùng hậu tiến đánh Đông Ngô. Trận chiến Xích Bích khiến Tào Tháo tổn thất nặng nề, trong một thời gian ngắn khó có thể thống nhất được. Lúc này, Lưu Bị mượn danh nghĩa liên minh với Đông Ngô, chiếm giữ Kinh Châu, từng bước mở rộng thế lực. Đông Ngô muốn lợi dụng danh nghĩa kén rể, gọi Lưu Bị đến, uy hiếp ông phải trả lại Kinh Châu. Thế nhưng trong tình huống đó, Gia Cát Lượng lại chọn Triệu Vân làm người bảo vệ Lưu Bị. Vì sao?

Âm mưu của Chu Du

Nhắc tới Thục Hán người ta thường nghĩ tới Lưu Bị, một nhân vật nổi tiếng là người nhân hậu, lễ nghĩa, lấy việc khôi phục nhà Hán làm lý tưởng sống, nên được nhiều người tài giỏi ủng hộ. Dưới trướng ông có Ngũ Hổ Tướng là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung vang danh thiên hạ. Quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng lại càng mưu trí hơn người, đã lập nhiều công lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán.

Thời kỳ đầu, Thục Hán bị Tào Ngụy chèn ép, quốc lực suy yếu, luôn gặp khó khăn trong các cuộc chiến. May mắn thay, trước khi rời đi, Từ Thứ đã đề cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị. Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, và phong ông làm quân sư. Dưới sự bày mưu tính kế của Gia Cát Lượng, Lưu Bị liên minh với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, từ đó có cơ hội phát triển lớn mạnh.

Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, và phong ông làm quân sư. (Ảnh: Sohu)

Sự phát triển của Thục Hán lại ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Đông Ngô, bởi Kinh Châu do Lưu Bị chiếm giữ vốn là đất của Đông Ngô, do Gia Cát Lượng "mượn". Để đòi lại Kinh Châu, Tôn Quyền và Đại đô đốc Chu Du đã phải vắt óc suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng mỹ nhân kế.

Tôn Quyền có một người em gái tên là Tôn Nhân, tự Thượng Hương, có nhan sắc tuyệt trần. Đại đô đốc Chu Du muốn dùng Tôn Thượng Hương làm mồi nhử, lừa Lưu Bị đến Giang Đông, đổi Lưu Bị làm con tin để đổi lấy Kinh Châu. Quân sư Gia Cát Lượng đã nhìn thấu mỹ nhân kế của Chu Du, nhưng vẫn khuyên Lưu Bị kết hôn.

Sự lựa chọn sáng suốt của Gia Cát Lượng

Trước khi lên đường, Gia Cát Lượng đã chuẩn bị chu đáo cho Lưu Bị, và phái một trong Ngũ Hổ Tướng là Triệu Vân hộ tống Lưu Bị. Tuy nhiên, ai cũng biết Lưu Bị có hai người anh em kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi. Quan Vũ nổi tiếng với việc hâm rượu trảm Hoa Hùng, trảm Nhan Lương, chém Văn Xú, qua năm ải, chém sáu tướng, uy danh lừng lẫy.

Lưu Bị có hai người anh em kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Trương Phi dùng bát xà mâu tung hoành ngang dọc, tiếng thét trên cầu Trường Bản khiến đại quân Tào khiếp đảm, từng giao đấu với Lữ Bố mà không hề nao núng. Một việc liên quan đến an nguy của Lưu Bị, liên quan đến tương lai của Thục Hán, tại sao Gia Cát Lượng không chọn những người anh em thân thiết của Lưu Bị mà nhất định phải phái Triệu Vân đi?

Theo Sohu, Triệu Vân không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn là người trượng nghĩa, mưu trí, là một vị tướng văn võ song toàn. Ông theo Lưu Bị nam chinh bắc chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách cho nhà Thục Hán. Đặc biệt là trong trận Trường Bản, để cứu hai phu nhân và con trai Lưu Bị là Lưu Thiện, ông đã xông pha trong vòng vây hàng triệu quân Tào. Dù thương tích đầy mình nhưng vẫn không hề sợ hãi, chém giết quân Tào ngổn ngang, cuối cùng đã phá vòng vây, đưa Lưu Thiện an toàn trở về với Lưu Bị.

Trong thời gian liên minh Ngô - Thục, Triệu Vân nhiều lần cùng Gia Cát Lượng, làm nhiệm vụ bảo vệ. Mỗi lần đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chưa từng mắc sai lầm. Khi Gia Cát Lượng ở Nam Bình Sơn mượn gió đông, cũng chính là Triệu Vân lái thuyền đến tiếp ứng, giúp Gia Cát Lượng an toàn trở về Kinh Châu. Trong mắt Gia Cát Lượng, Triệu Vân khác với Quan Vũ và Trương Phi, ông là một vị tướng có dũng có mưu, có chính kiến riêng, có thể phán đoán chính xác tình hình.

Triệu Vân không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn là người trượng nghĩa, mưu trí, là một vị tướng văn võ song toàn. (Ảnh: Sohu)

Tuy Quan Vũ và Trương Phi rất dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là anh em kết nghĩa với Lưu Bị, tình nghĩa sâu nặng. Trong lúc nguy hiểm, chắc chắn họ sẽ đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, hành động nóng vội, mất lý trí, khiến cho chuyến đi thêm phần nguy hiểm. Hơn nữa, Quan Vũ và Trương Phi đều là người thô kệch, trong quá trình hành quân đánh trận ít khi dùng mưu kế, nên chắc chắn họ sẽ làm theo kế hoạch của Lưu Bị, mà không quan tâm đến những diệu kế trong túi gấm của Gia Cát Lượng.

Còn Triệu Vân thì khác, ông bình tĩnh, điềm đạm, đồng thời cũng có chủ kiến riêng của mình và có thể xử lý thỏa đáng, chứ không hoàn toàn nghe theo Lưu Bị. Quan trọng nhất là vì Gia Cát Lượng và Triệu Vân tâm đầu ý hợp, rất thân thiết. Gia Cát Lượng tuy dụng binh như thần, nhưng Quan Vũ và Trương Phi ngoài Lưu Bị ra thì không nể mặt ai. Triệu Vân cũng kiêu ngạo, nhưng biết giữ chừng mực, làm việc cẩn thận, không hơn thua với người khác và rất kính trọng Gia Cát Lượng. Như vậy mưu kế của Gia Cát Lượng mới có thể phát huy tác dụng trong chuyến đi này.

Việc Gia Cát Lượng sắp xếp Triệu Vân hộ tống Lưu Bị đến Giang Đông là lựa chọn sáng suốt nhất. (Ảnh: Sohu)

Triệu Vân cũng hiểu được điều này, vị trí của mình trong lòng Lưu Bị không quan trọng bằng Quan Vũ và Trương Phi, cộng thêm việc trước đây từng đầu quân cho Công Tôn Toản và Viên Thiệu, ông càng cần phải chứng minh bản thân. Vì vậy, dù là nhiệm vụ nào, Triệu Vân cũng dốc hết sức liều chết bảo vệ Lưu Bị, để Lưu Bị biết ông tuyệt đối trung thành. Việc lựa chọn Triệu Vân là ý của cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng, cộng thêm bản thân Triệu Vân cũng rất thích nhiệm vụ này.

Gia Cát Lượng từng nói trong một cuộc tranh luận với các học giả rằng "Việc nước, an nguy xã tắc do người chủ mưu quyết định". Qua chuyến đi Giang Đông của Lưu Bị, hoàn toàn có thể thấy được tài thao lược của Gia Cát Lượng lợi hại đến mức nào. Vì vậy, việc Gia Cát Lượng sắp xếp Triệu Vân hộ tống Lưu Bị đến Giang Đông là lựa chọn sáng suốt nhất. Kết quả là Triệu Vân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ Lưu Bị an toàn trở về Kinh Châu, còn khiến Chu Du tức đến "thổ huyết", khiến Đông Ngô mất cả chì lẫn chài.

