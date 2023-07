Lương Triều Vỹ nhận lời đóng MV của NewJeans với cát xê 0 đồng

Mới đây, vào tối 19/7, NewJeans cho ra mắt 2 phiên bản MV Cool With You, ngay lập tức khiến làng nhạc dậy sóng. Cool With You là một trong những bài hát nằm trong E.P thứ 2 của NewJeans sau 1 năm debut - Get Up. Khác với màu sắc trẻ trung, highteen của New Jeans hay Super Shy, Cool With You là khía cạnh tràn đầy nữ tính, mơ mộng và đặc biệt thể hiện con mắt nghệ thuật độc đáo của Min Hee Jin muốn truyền tải qua 5 cô gái.

Tiếp tục theo đuổi thế mạnh về âm nhạc và xây dựng câu chuyện đầy ẩn ý thông qua hình ảnh, Cool With You với 2 phiên bản A - B nâng cấp chất lượng sáng tạo, khiến giới chuyên môn trầm trồ. Nhất là khi có đóng góp diễn xuất từ ngôi sao toàn cầu Jung Hoyeon và biểu tượng điện ảnh châu Á Lương Triều Vỹ.

Với Cool With You, Jung Hoyeon đảm nhận vai diễn thần tình yêu Eros nhưng lựa chọn từ bỏ địa vị của một vị thần và lựa chọn tình yêu. Mạch truyện được kể theo tư duy mở rộng, để mỗi người xem tự vẽ nên câu chuyện của chính mình thông qua diễn xuất tinh tế của nhân vật chính. Sự góp mặt của tài tử Lương Triều Vỹ trong MV khiến giới chuyên môn liên tục bàn tán. Để mời biểu tượng điện ảnh châu Á vào sản phẩm của nhóm nhạc 1 năm tuổi, nhiều đồn đoán cho rằng ADOR - công ty quản lý NewJeans hẳn đã đầu tư một số tiền khổng lồ. Thế nhưng, sự thật lại cực kì bất ngờ.

Lương Triều Vỹ đã nhận đóng MV NewJeans với cát-xê 0 đồng. Min Hee Jin đã gửi kịch bản cho Lương Triều Vỹ thông qua người quen và nam tài tử sau khi xác nhận câu chuyện của MV đã đồng ý đảm nhiệm vai diễn, bất kể thời lượng xuất hiện và không lấy cát-xê. Dù chỉ xuất hiện vài giây nhưng thần thái và khí chất của một ngôi sao điện ảnh gạo cội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, không thể nào trộn lẫn. Trong không gian đậm màu sắc cổ điển của Cool With You, Lương Triều Vỹ xuất hiện đầy cuốn hút, bằng 1 ánh mắt đã kể lên cả bầu trời nỗi niềm.

Đạo diễn MV Shin Woo Seok cùng Min Hee Jin choáng ngợp trước cách Lương Triều Vỹ thể hiện, cho biết: “Mặc dù vai diễn của anh ấy chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng Lương Triều Vỹ đã thể hiện sự nhiệt tình bằng cách phân tích kỹ lưỡng kịch bản từ trước và còn trực tiếp đề xuất kiểu tóc màu bạc trong MV. Lương Triều Vỹ thể hiện hình ảnh nỗ lực hết sức tại trường quay, xứng với danh tiếng của một diễn viên lớn".