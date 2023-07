NewJeans trở lại với 2 MV ngang tầm điện ảnh: Diễn xuất bởi Jung Hoyeon - Lương Triều Vỹ, độ đầu tư khiến Tóc Tiên cũng phải trầm trồ!

22 giờ ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), NewJeans đã chính thức tung 2 phiên bản MV Cool With You có sự tham gia diễn xuất của 2 tên tuổi hàng đầu: Jung Hoyeon - Lương Triều Vỹ khiến dân tình sôi sục. Sau 2 ca khúc mở đường New Jean và Super Shy đang phá đảo toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc, NewJeans đưa "gà chiến" thật sự của E.P Get Up ra trình làng. Phát huy thế mạnh về âm nhạc, ý tưởng và hình ảnh đã được minh chứng qua Ditto trước đó, Cool With You cũng được thể hiện với 2 phiên bản MV và được nâng cấp hơn về đường dây câu chuyện cũng như sự đóng góp diễn xuất từ tên tuổi "bảo chứng" điện ảnh.

NewJeans - MV Cool With You & Get Up (side B)

Màu sắc âm nhạc đặc biệt của NewJeans vẫn được truyền tải qua những âm thanh đơn giản, hiệu quả, bộ gõ mang đến cảm giác tươi mới thanh thuần nhưng không kém phần độc đáo đầy hoài niệm. Ứng dụng nhịp UK garage, Cool With You được đánh giá vẫn giữ nguyên chất lượng về mặt giai điệu. Bản phối tinh giản nhưng được đặt để nhiều ý đồ, lặp nhiều lần phần ca từ điểm nhấn khiến người nghe ấn tượng ngay lần đầu nghe, bắt tai và dễ thuộc.

NewJeans trong những hình ảnh đầu tiên cho E.P Get Up

Đến với vũ trụ sáng tạo của Min Hee Jin, hình ảnh và ý tưởng của sản phẩm chính là thứ thu hút sự chú ý nhất. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên nhá hàng, khán giả đã tò mò về những cô gái khoác lên mình vẻ ngoài nữ tính, đầy chất thơ theo phong cách balletcore. 2 phiên bản MV Cool With You xoay quanh nữ chính là ngôi sao toàn cầu Jung Hoyeon. Khách mời đặc biệt Lương Triều Vỹ đã biến 2 video âm nhạc ngắn trở thành thước phim nghệ thuật thực sự, ngang tầm điện ảnh.

NewJeans trong hình tượng thiên sứ

Diễn xuất của Jung Hoyeon là điểm mấu chốt thể hiện cốt truyện

Phân cảnh thu hút mọi sự chú ý vào biểu tượng màn ảnh Lương Triều Vỹ

Cách kể chuyện của Min Hee Jin trong Ditto hay Cool With You không thực sự có cốt truyện cụ thể, chỉ có hình tượng và các chi tiết cài cắm. Người xem hoàn toàn có thể tự nghĩ ra câu chuyện của riêng mình thông qua hình ảnh. Nếu NewJeans thành công hoá thân thành hình ảnh những thiên sứ không nhuốm bụi trần đầy mơ mộng, kết hợp hoàn hảo với phần âm nhạc thì câu chuyện lại được kể tinh tế thông qua từng ánh mắt, cử chỉ của Jung Hoyeon. Mọi cảm xúc dường như được níu lại ở phân cảnh Lương Triều Vỹ xuất hiện, thần thái, diễn xuất của nam diễn viên gạo cội không hổ danh biểu tượng điện ảnh. Tổ hợp của âm nhạc, diễn xuất và ý tưởng sáng tạo "điên rồ" đã ngay lập tức biến Cool With You trở thành một cú hit.

Ngay khi 2 phiên bản MV lên sóng, dân tình phấn khích không ngừng trước sản phẩm sáng tạo đầy thú vị. Khán giả liên tục bàn tán, đưa ra câu chuyện riêng, tự do viết một cái kết ưng ý dành cho Cool With You. Dù là ver A hay B, Cool With You cũng đều nhận về cơn mưa lời khen dành cho sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng ở mọi khía cạnh. Thậm chí Tóc Tiên còn thốt lên "thán phục" với MV mới của 5 cô gái ADOR.