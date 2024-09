Lương Triều Vỹ gây bất ngờ trong ảnh hậu trường quay MV của NewJeans

Vừa qua, đạo diễn Shin Woo-Seok đã chia sẻ nhiều hình ảnh đặc biệt quá trình thực hiện MV nổi tiếng này của nhóm nhạc, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của Lương Triều Vỹ.

Cảnh quay trong MV của nam diễn viên chỉ trong vài chục giây nhưng ấn tượng khi anh xuất hiện với mái tóc trắng và bộ vest đen. Nam diễn viên có vẻ bí ẩn nhưng thực chất quá trình thực hiện rất vui vẻ. Lúc Lương Triều Vỹ cùng đạo diễn xem lại các cảnh quay, ông đã nở một nụ cười thân thiện và điềm tĩnh.



Ngôi sao điện ảnh quốc tế là nguồn cảm hứng của đạo diễn MV cho nhóm nhạc NewJeans (Ảnh: Chụp màn hình)

Lương Triều Vỹ là một diễn viên tài năng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nhưng ông có chứng "sợ xã hội", không thích giao tiếp với đám đông. Lần đầu tiên làm việc với ekip quay MV của Hàn, dù có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng ông vẫn tỏ ra hơi lo lắng khi nhìn thấy máy quay phim.



Đạo diễn MV trao đổi cùng Lương Triều Vỹ. (Ảnh: IGNV)

Đạo diễn MV Cool With Me là Shin Woo-Seok thú nhận trong một bức thư gửi mời Lương Triều Vũ tham gia bộ phim rằng anh đã thay đổi nghề nghiệp, lý tưởng sống từ khi xem phim của ông. Khi còn là sinh viên, anh có ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Nhưng từ lần xem Tâm trạng khi yêu tại rạp chiếu phim ở Seoul, anh cảm thấy cuộc đời mình đã bị đảo ngược. Chàng sinh viên trẻ thấy được những điều thú vị ở lĩnh vực điện ảnh và quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Anh còn ấp ủ ước mơ một ngày sẽ được làm việc cùng với thần tượng của mình. Điều may mắn đã đến với anh khi lời mời và bức thư tâm huyết gây ấn tượng cho nam diễn viên. Đồng thời với mối quan hệ đặc biệt với CEO công ty quản lý nhóm nhạc NewJeans, Lương Triều Vỹ đã đồng ý xuất hiện.

Ông đưa ra 3 điều kiện là đoàn phim phải đến nơi ông đang sống để quay, tạo hình do nam diễn viên quyết định và họ chỉ có 2 tiếng đồng hồ làm việc. Chỉ vài giây xuất hiện trên MV và thù lao 0 đồng là món quà Lương Triều Vỹ dành cho khán giả hâm mộ ở Hàn Quốc nói riêng và người yêu nhạc nói chung.