Lựa chọn khôn khéo của Hà Tăng

Tránh xa những gam màu sặc sỡ, Hà Tăng trung thành với bảng màu trung tính, tạo nên phong cách thanh lịch, tinh tế và "hack tuổi" bền vững theo năm tháng.

Càng trưởng thành, đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên 40+, nhiều phụ nữ càng có xu hướng tìm đến những gam màu nổi bật hơn để tạo điểm nhấn cho phong cách, nhưng Tăng Thanh Hà lại chọn cho mình một hướng đi riêng. "Ngọc nữ" vẫn trung thành với những sắc màu đơn giản, trung tính, đặc biệt là hai gam màu trắng và đen kinh điển. Không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết cầu kỳ, cô vẫn khéo léo biến những món đồ cơ bản thành những bộ trang phục đầy tinh tế, sang trọng, tôn lên thần thái thanh lịch và vẻ đẹp mặn mà theo thời gian. Từ thảm đỏ sự kiện đến phong cách đời thường, trắng - đen gần như đã trở thành "cặp màu signature" trong tủ đồ của Tăng Thanh Hà. Sự tối giản trong cách lựa chọn trang phục không khiến cô trở nên đơn điệu, ngược lại còn giúp nữ diễn viên thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và khí chất riêng biệt. Những màn lên đồ dưới đây chính là minh chứng cho sức hút của phong cách càng đơn giản càng sang.

Tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Tăng Thanh Hà chứng minh khả năng "cân đẹp" hai gam màu cơ bản khi xuất hiện với diện mạo thanh lịch, cuốn hút. Trung thành với tinh thần thời trang tinh giản, mỹ nhân 8x lựa chọn thiết kế mang sắc trắng - đen làm chủ đạo, không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật giữa sự kiện. Chính sự tiết chế trong màu sắc và kiểu dáng đã giúp cô khoe trọn vẻ đẹp quý phái, nền nã cùng thần thái sang trọng đặc trưng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Đầm trắng đen

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn được đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp. Không chạy theo xu hướng hay những gam màu nổi bật, cô trung thành với bảng màu trắng - đen kinh điển, ghi điểm bằng phong cách tối giản nhưng luôn toát lên vẻ sang trọng. Trong một outfit, nữ diễn viên chọn diện đầm trắng với phom dáng bay bổng, thanh thoát, giúp tôn lên vóc dáng cân đối cùng khí chất nền nã, kiêu sa. Chính sự tiết chế trong cách lựa chọn trang phục càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch và thần thái cuốn hút của cô.

Gợi ý mua sắm tương tự: Đầm trắng

Phong cách đời thường của Tăng Thanh Hà cũng thường xuyên gắn với hai gam màu trắng - đen. Cô diện đi diện lại những món đồ mang bảng màu kinh điển này nhưng chưa bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Một trong những công thức được nữ diễn viên yêu thích là áo hai dây trắng phối cùng quần suông đen. Cách kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại và tôn dáng, hợp đi chơi, đi dạo phố cuối tuần.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Tăng Thanh Hà gợi ý cho chị em một công thức mặc đẹp đơn giản mà sang với áo polo kết hợp quần lửng. Không cần họa tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, chỉ riêng tông đen trung tính đã đủ tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại và đầy khí chất. Để hoàn thiện set đồ, cô lựa chọn một đôi giày cao gót màu nâu nhạt. Chi tiết này không chỉ giúp tổng thể trở nên hài hòa, tinh tế hơn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, tôn dáng và tăng vẻ sang chảnh cho người mặc.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Diện áo thun trắng đơn giản, Tăng Thanh Hà lựa chọn phối cùng quần suông đen và sneakers trắng, tạo nên tổng thể hài hòa với công thức phối màu trắng - đen - trắng đầy tinh tế. Sự lặp lại khéo léo của hai gam màu kinh điển giúp set đồ trở nên bắt mắt mà không hề đơn điệu, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thời thượng.