Ngôi nhà "tình đầu quốc dân" đang sống

"Tình đầu quốc dân" đang sống trong căn hộ thuộc khu đắt đỏ bậc nhất Seoul.

Suzy là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc thành công ở cả ba lĩnh vực ca hát, diễn xuất và quảng cáo. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc Miss A, cô nhanh chóng trở thành cái tên đình đám, được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" sau thành công của bộ phim Architecture 101.

Sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ từ khi còn rất trẻ, Suzy đầu tư vào nhiều bất động sản giá trị. Trong chương trình thực tế Off the REC, nữ ca sĩ - diễn viên từng hé lộ không gian sống riêng tư của mình, giúp khán giả có dịp chiêm ngưỡng căn hộ cao cấp trị giá khoảng 4 tỷ won (3,2 triệu USD) tại khu Nonhyeondong, Seoul.

Căn hộ nằm giữa khu dân cư "siêu sang" của Seoul

Tổ ấm của Suzy tọa lạc tại Nonhyeondong - khu vực được xem là nơi ở của giới tài phiệt và các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc. Giá bất động sản tại đây thuộc hàng cao nhất Seoul, mỗi khu chỉ có từ hai đến bốn căn hộ, được bao quanh bởi hàng rào và cổng sắt kiên cố cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho cư dân.

Căn hộ rộng khoảng 134m², được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với tông màu kem chủ đạo, mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Không gian gồm 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của nữ nghệ sĩ.

Phòng khách rộng rãi mang phong cách cổ điển

Ngay khi bước vào căn hộ, phòng khách gây ấn tượng bởi diện tích rộng và thiết kế tinh tế. Bộ sofa da màu đen được đặt ở vị trí trung tâm, vừa tạo điểm nhấn mạnh mẽ vừa mang lại cảm giác sang trọng.

Phía sau sofa là hệ tủ sách lớn phủ kín một mảng tường, khiến không gian trở nên ấm cúng và đậm chất nghệ thuật. Trên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn góp phần tăng thêm vẻ sang trọng cho toàn bộ căn phòng.

Các bức tranh ký họa chân dung được bố trí hài hòa trên tường, tạo nên dấu ấn thẩm mỹ riêng và giúp không gian mang nhiều cá tính hơn. Bên cạnh đó, phòng khách còn được trang bị hệ thống loa cỡ lớn cùng chiếc TV đặt ở vị trí trung tâm, trở thành nơi Suzy thư giãn và tận hưởng âm nhạc sau những giờ làm việc.

Khu vực sinh hoạt được kết nối liền mạch

Ngay cạnh phòng khách là khu vực bàn ăn được thiết kế mở, giúp toàn bộ không gian sinh hoạt trở nên thông thoáng và rộng rãi hơn. Nội thất trong nhà không quá cầu kỳ mà hướng đến sự tối giản, sử dụng những gam màu sáng làm chủ đạo để tạo cảm giác nhẹ nhàng, đúng với phong cách thanh lịch mà Suzy theo đuổi.

Phòng thay đồ rộng với hệ tủ khổng lồ

Là một trong những biểu tượng thời trang của Hàn Quốc, Suzy dành hẳn một không gian lớn làm phòng thay đồ. Điểm nổi bật là chiếc tủ quần áo cỡ lớn với nhiều ngăn chứa, đủ để sắp xếp trang phục, túi xách và giày dép một cách gọn gàng. Không gian được thiết kế rộng rãi, giúp nữ ca sĩ dễ dàng lựa chọn trang phục cho các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống thường ngày.

Phòng trang điểm tiện nghi

Kề bên phòng thay đồ là phòng trang điểm riêng với diện tích khá lớn. Không gian được bố trí để phục vụ việc trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trước mỗi lịch trình làm việc. Thiết kế rộng rãi giúp Suzy có đủ không gian để lưu trữ mỹ phẩm cũng như thay đổi phong cách mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Hệ thống phòng ngủ và phòng tắm sang trọng

Căn hộ của Suzy có tổng cộng 4 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với gam màu sáng chủ đạo, mang lại cảm giác ấm áp và thư thái.

Bên cạnh đó là 3 phòng tắm được hoàn thiện theo phong cách sang trọng, sử dụng các vật liệu cao cấp, tạo nên không gian vừa tiện nghi vừa hiện đại. Chỉ riêng một phòng tắm được hé lộ trong chương trình cũng đủ cho thấy mức độ đầu tư của nữ nghệ sĩ vào tổ ấm của mình.

Khối bất động sản ngày càng gia tăng giá trị

Không chỉ sở hữu căn hộ cao cấp để ở, Suzy còn đầu tư vào bất động sản từ rất sớm. Nữ diễn viên từng chi khoảng 3,7 tỷ won (hơn 70 tỷ đồng) để mua một tòa nhà tại quận Gangnam, Seoul. Công trình gồm 2 tầng hầm và 7 tầng nổi, được xây dựng từ năm 2012. Nhờ vị trí thuận lợi, tòa nhà hiện được cho thuê với giá khoảng 15 triệu won mỗi tháng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, giá trị khối bất động sản này hiện đã tăng lên khoảng 4,5 tỷ won (3,7 triệu USD) và còn tiếp tục tăng. Ngoài ra, Suzy cũng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bỏ ra 3,7 triệu USD để mua nhà tặng bố mẹ.

Nguồn: Tổng hợp