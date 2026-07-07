Tôi từng rất thích vách kính phòng tắm sát trần, cho đến ngày phải thay gần như toàn bộ phụ kiện vì nấm mốc: Một sai lầm nhiều gia đình chỉ nhận ra sau vài năm sử dụng

Vách kính phòng tắm kịch trần mang lại vẻ hiện đại, sang trọng và giúp không gian trông rộng hơn. Thế nhưng sau vài năm sử dụng, không ít gia đình mới nhận ra thiết kế này cũng có những nhược điểm đáng cân nhắc, đặc biệt là vấn đề nấm mốc, hơi ẩm và chi phí bảo trì.

Có một thời gian, tôi gần như "mê mẩn" những phòng tắm trên Pinterest hay Instagram với vách kính trong suốt kéo sát trần. Không gian nhìn rộng hơn, sáng hơn, cảm giác như khách sạn 5 sao.

Khi cải tạo nhà, tôi cũng không ngần ngại chi thêm tiền để làm đúng kiểu đó.

Thời gian đầu đúng là rất hài lòng.

Phòng tắm đẹp, ít nước bắn ra ngoài, tổng thể gọn gàng và sang trọng hơn hẳn kiểu chỉ làm vách kính cao khoảng 2 mét.

Nhưng chỉ khoảng hơn 3 năm sau, tôi mới hiểu vì sao nhiều kiến trúc sư hiện nay không còn quá khuyến khích thiết kế này trong những căn hộ có hệ thống thông gió bình thường.

Phòng tắm gần như không còn "đường thoát hơi"

Vấn đề đầu tiên là độ ẩm.

Sau mỗi lần tắm, hơi nước bị giữ lại gần như hoàn toàn bên trong khu vực tắm. Nếu phòng tắm không có cửa sổ hoặc quạt hút đủ mạnh, hơi nước sẽ mất rất nhiều thời gian mới thoát hết.

Ban đầu điều này không quá rõ ràng nhưng chỉ vài tháng sau, gương lâu khô hơn, tường luôn có cảm giác ẩm, khăn tắm cũng khó khô hoàn toàn.

Đó chính là môi trường lý tưởng để nấm mốc phát triển.

Gioăng cao su bắt đầu đổi màu

Thứ đầu tiên "xuống cấp" không phải kính mà là toàn bộ gioăng cao su và lớp silicone ở các khe kính.

Ban đầu chỉ xuất hiện vài chấm đen li ti, sau đó lan thành từng mảng. Dù đã dùng dung dịch tẩy mốc, bàn chải, thậm chí thay keo silicone một vài vị trí, tình trạng vẫn tái diễn.

Nguyên nhân là bào tử nấm đã bám rất sâu vào vật liệu. Một khi điều kiện ẩm vẫn còn, chúng sẽ tiếp tục phát triển.

Bản lề và phụ kiện kim loại cũng không "miễn nhiễm"

Tôi từng nghĩ inox sẽ không bị ảnh hưởng nhưng thực tế, sau nhiều năm tiếp xúc với hơi ẩm liên tục, bản lề, tay nắm và các khớp nối bắt đầu xuất hiện những đốm ố.

Không phải loại gỉ sét nghiêm trọng, nhưng đủ khiến cả bộ vách kính trông cũ đi rất nhiều, một vài bản lề còn hoạt động không còn trơn tru như trước.

Cuối cùng tôi phải thay gần như toàn bộ phụ kiện. Khoản chi này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Vách kính sát trần đồng nghĩa với việc kính cao hơn , mỗi lần vệ sinh phần trên cùng đều phải dùng ghế hoặc thang.

Các mép sát trần cũng rất khó lau. Nếu bỏ qua vài tháng, bụi kết hợp với hơi nước sẽ tạo thành lớp bám khá khó làm sạch. Đó là điều ít ai nghĩ đến khi chỉ nhìn những bức ảnh phòng tắm mới hoàn thiện.

Không phải nhà nào cũng cần làm kính sát trần

Sau khi tìm hiểu thêm, tôi nhận ra nhiều đơn vị thiết kế hiện nay thường chỉ làm vách kính cao khoảng 2-2,2 m rồi chừa một khoảng phía trên.

Khoảng hở này giúp:

- Không khí lưu thông tốt hơn.

- Hơi nước thoát nhanh hơn.

- Giảm nguy cơ nấm mốc.

- Quạt hút hoạt động hiệu quả hơn.

- Dễ bảo trì và thay thế phụ kiện.

Trong đa số căn hộ chung cư, giải pháp này thực tế hơn nhiều so với việc bịt kín hoàn toàn.

Nếu vẫn muốn làm kính sát trần, hãy chuẩn bị từ đầu

Điều đó không có nghĩa vách kính sát trần là một thiết kế "sai". Nó vẫn rất đẹp và phù hợp với nhiều công trình cao cấp.

Tuy nhiên, để sử dụng lâu dài, cần đầu tư đồng bộ ngay từ đầu:

- Lắp quạt hút công suất phù hợp và vận hành thêm 15-30 phút sau khi tắm.

- Chọn phụ kiện inox chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn tốt.

- Dùng silicone chống nấm mốc chuyên dụng thay vì loại thông thường.

- Gạt nước trên kính sau mỗi lần tắm để giảm đọng nước.

- Vệ sinh định kỳ các khe gioăng, bản lề và mép kính thay vì chỉ lau mặt kính.

Không phải thiết kế đẹp nào cũng là lựa chọn phù hợp nhất

Sau tất cả, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là số tiền thay phụ kiện mà là việc đã quá chú trọng vào vẻ đẹp ban đầu mà bỏ qua điều kiện sử dụng thực tế của gia đình.

Một phòng tắm đẹp không chỉ là phòng tắm lên ảnh đẹp. Đó còn phải là không gian dễ vệ sinh, ít phát sinh chi phí bảo trì và vẫn sạch sẽ sau nhiều năm sử dụng.

Nếu đang chuẩn bị sửa nhà hoặc làm phòng tắm mới, hãy cân nhắc kỹ giữa yếu tố thẩm mỹ và tính thực tế. Đôi khi chỉ một khoảng hở nhỏ phía trên vách kính lại giúp giảm rất nhiều rắc rối trong nhiều năm sau.