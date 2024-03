Lời tiên đoán về Han So Hee từ 2 năm trước gây bão mạng

Bài đăng trách móc Hyeri và Ryu Jun Yeol vào sáng sớm 29/3 thành công giúp Han So Hee khuấy động dư luận một lần nữa sau hơn một tuần im ắng, tưởng chừng như sắp chìm vào quên lãng. Cùng với sự kích động đó, thông báo chia tay từ công ty quản lý của Ryu Jun Yeol và Han So Hee không gây nhiều bất ngờ cho khán giả.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol xác nhận chia tay ngày 30/3, chỉ sau hai tuần công khai hẹn hò.

Trong lúc tranh cãi đang nổ ra, một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) thu hút sự chú ý lớn vì chia sẻ lại lời tiên đoán về vận mệnh của tiểu Song Hye Kyo từ hai năm trước. Vào năm 2022, ít người quan tâm đến nó nhưng khi nghiệm lại những gì đã xảy ra với Han So Hee, ai cũng phải gật gù vì quá chính xác.

Trong video, nữ thầy bói nhận xét người đẹp sinh năm 1994 có tính cách giống như con cáo cố tỏ ra là con gấu. Điều này có nghĩa là cô muốn bộc lộ bản thân hồn nhiên, không biết gì cả, nhưng đồng thời cô cũng không thích người khác cảm nhận như thế về mình, thay vào đó cho thấy hình ảnh lạnh lùng và phóng khoáng.

Nữ thầy bói cho biết thêm Han So Hee dễ cảm thấy cô đơn và cần dựa vào người khác để giải tỏa. Cô được mô tả là thích uống rượu, nhảy múa và đi chơi nhưng không xem đàn ông là mối quan hệ nghiêm túc. Nhiều người bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của nữ diễn viên.

Cũng theo thầy bói, vì không thể gặp đàn ông trong một thời gian dài, Han So Hee luôn bị ám ảnh mỗi khi yêu. Cô cần đàn ông, dẫn đến việc hẹn hò và gặp gỡ người khác phái cuối cùng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống cá nhân của người đẹp.

Bài đăng trên X nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem sau hơn một ngày. Nhiều người để lại bình luận công nhận tính chính xác của lời thầy bói, đặc biệt khi nó được đưa ra vào 2 năm trước.

Cư dân mạng cho rằng những tiên đoán trên trùng khớp với những tuyên bố của Han So Hee trong quá khứ và cách cô hành xử liên quan đến chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol.

Cô từng tiết lộ được nhiều đàn ông vây quanh nhưng tỏ ra khó chịu khi ai đó xem mình là mục tiêu tán tỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn khác, cô chia sẻ: “Tôi đã hẹn hò khắp nơi. Cả tôi và những người đó đều không nghiêm túc. Cuối cùng, tôi lãng phí rất nhiều thời gian”.

Ngay cả trong tâm thư dài chỉ trích Hyeri ngày 29/3, Han So Hee nhấn mạnh mối quan hệ với nam diễn viên Reply 1988 là “cần có trong đời”, đồng thời dùng từ “non nớt” để nhắc đến những lần yêu trước đó.

Han So Hee được cho là bị ám ảnh bởi tình yêu.

Khán giả còn chỉ ra Han So Hee xây dựng hình ảnh trong ngành giải trí là cô gái nổi loạn, bất cần và quyến rũ, đôi khi lại vô tư, ngây thơ. Cô không ngại đăng ảnh dán hình xăm đầy người, cầm thuốc lá còn rò rỉ video say xỉn nằm ra đường.

Có thời gian, Han So Hee bày tỏ sự hâm mộ đối với Song Hye Kyo một cách cuồng nhiệt đến mức bị chê là giả tạo. Gần nhất trong sự kiện ở Paris vào cuối tháng 2, ngôi sao Thế giới hôn nhân lộ video quát tháo mọi người, rồi bày ra biểu cảm tròn mắt ngạc nhiên khi được DJ cho nghe nhạc...

Ngoài ra, trong video, thầy bói khẳng định Han So Hee sẽ thành công hơn nữa trong tương lai, chắc chắn đạt đến tầm cao mới vào năm 2023 và 2024. Dù vậy, hình ảnh của Han So Hee không thay đổi nhiều qua các tác phẩm. Cô giỏi trong việc diễn xuất những nhân vật có hào quang nhưng đằng sau ẩn chứa câu chuyện buồn. Thực tế cho thấy so với hai năm trước, Han So Hee đã nổi tiếng hơn rất nhiều, mỗi động thái của cô đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến.

Trước đó, thời điểm ồn ào tình tay ba vừa nổ ra vào giữa tháng 3, mạng xã hội Hàn Quốc cũng chia sẻ video tiên đoán về mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri vào tháng 11/2023, chỉ vài ngày sau khi cặp đôi chia tay.

Nhân vật trong video là nữ pháp sư Hàn Quốc Ja Mi Won. Theo chú thích đi kèm, bà Ja không biết về tình trạng hiện tại của hai diễn viên, chỉ phân tích thông qua cảm nhận tâm linh.

Bà Ja Mi Won từng tiên đoán chính xác về mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Bà Ja cho biết mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri không tốt đẹp. Người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, nhưng bà không chắc về việc người phụ nữ có chờ đợi anh hay không. Nữ pháp sư khẳng định Ryu Jun Yeol được nhiều người giúp đỡ, có sự nghiệp thăng hoa ở độ tuổi 20 nhưng có một "sự ô nhục" đang chờ đợi phía trước. Theo phân tích của bà Ja, hoàn cảnh của Ryu Jun Yeol vào thời điểm đó giống như một cuộc giằng co, trong đó còn có một người phụ nữ khác.

Về phía Hyeri, bà Ja dự đoán thành viên Girl's Day sẽ gặp được người giàu có, thực sự tốt với cô vào năm 2024.

Ở phần bình luận, cư dân mạng thán phục trước từng lời bà Ja nói ra khi mà Ryu Jun Yeol bị mất điểm nghiêm trọng trong lòng người hâm mộ vì giữ im lặng về ồn ào tình cảm.

