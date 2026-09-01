Lời khuyên dành cho những người mê ăn thịt ba chỉ

Món ăn ngon nhưng đừng để thành hại sức khoẻ!

Thịt ba chỉ là món khoái khẩu của nhiều gia đình bởi phần nạc và mỡ xen kẽ, khi luộc, kho, rang hay nướng đều thơm mềm, béo ngậy. Nhưng chính lượng mỡ khiến thịt ba chỉ không phải món nên ăn thường xuyên với số lượng lớn.

Theo thông tin chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, trong 113 g thịt ba chỉ có khoảng 585 kcal, 60 g chất béo và 22 g chất béo bão hòa. So với cùng khẩu phần thịt thăn, ba chỉ có lượng chất béo cao hơn đáng kể và protein thấp hơn.

Điều đó không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn thịt ba chỉ khỏi thực đơn. Tuy nhiên, người yêu thích món này chỉ cần lưu ý một số nguyên tắc khi ăn:

1. Không ăn thịt ba chỉ quá thường xuyên

Theo PGS.TS Trần Đình Toán (nguyên Viện trưởng Viện dinh dưỡng lâm sàng), thịt ba chỉ chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Nếu ăn thường xuyên với khẩu phần lớn, tổng lượng chất béo và calo nạp vào cơ thể sẽ tăng, từ đó không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch.

Một số nguồn khuyến nghị chỉ nên ăn thịt ba chỉ ở mức vừa phải. Sức khỏe & Đời sống đưa ra mức 2-3 lần/tuần với khẩu phần khoảng 100-150 g/lần. Điểm quan trọng là không nên biến ba chỉ thành món thịt chính xuất hiện liên tục trong các bữa ăn.

Những ngày không ăn ba chỉ, có thể thay bằng các phần thịt nạc hơn, cá, thịt gia cầm hoặc các nguồn đạm khác để bữa ăn đa dạng hơn.

2. Đừng tiếc phần thịt bị cháy, khét

Ba chỉ thường được dùng để nướng hoặc rang cháy cạnh vì lớp mỡ giúp món ăn thơm và giòn. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo, khi thịt bị nấu ở nhiệt độ quá cao hoặc cháy xém, các hợp chất như HCA và PAH có thể hình thành, làm tăng nguy cơ ung thư. Đây là lý do giới chuyên gia khuyến cáo không nên thường xuyên ăn thịt bị cháy, khét.

Khi chế biến, nên kiểm soát nhiệt độ, tránh để mỡ nhỏ xuống lửa tạo nhiều khói và không cố ăn những phần đã cháy đen.

3. Ưu tiên cách chế biến giúp giảm lượng chất béo

Ba chỉ vốn đã nhiều mỡ nên nếu tiếp tục chiên ngập dầu hoặc chế biến cùng quá nhiều dầu mỡ, món ăn sẽ càng giàu năng lượng.

Có thể ưu tiên luộc, hấp, hầm hoặc kho; nếu nướng thì nên kiểm soát nhiệt độ và tránh để thịt cháy. Với các món rang, áp chảo, có thể tận dụng chính lượng mỡ tiết ra từ thịt thay vì cho thêm nhiều dầu.

4. Ăn ba chỉ cùng nhiều rau thay vì chỉ tập trung vào thịt

Một đĩa ba chỉ sẽ cân đối hơn khi ăn cùng rau xanh, dưa chuột, rau thơm hoặc các loại rau củ giàu chất xơ.

Cách kết hợp này không biến một món nhiều chất béo thành món “lành mạnh”, nhưng giúp bữa ăn đa dạng hơn và bổ sung thêm chất xơ, vitamin, khoáng chất thay vì chỉ tập trung vào thịt và tinh bột.

5. Cẩn thận với các món ba chỉ vừa béo vừa nhiều đường, muối

Ba chỉ kho, rim, nướng BBQ hay một số món chế biến đậm vị thường đi kèm đường, nước mắm hoặc các loại sốt.

Vì vậy, ngoài việc để ý lượng thịt, cũng nên chú ý cách nêm nếm. Không nhất thiết phải bỏ món khoái khẩu, nhưng có thể giảm lượng đường, muối và nước sốt, đồng thời ăn kèm nhiều rau.

6. Người mỡ máu cao, thừa cân nên đặc biệt lưu ý

Những người đang có cholesterol cao, bệnh tim mạch, thừa cân/béo phì hoặc cần kiểm soát năng lượng nên hạn chế các phần thịt nhiều mỡ như ba chỉ.

Với người đang giảm cân, thịt nạc thường là lựa chọn phù hợp hơn vì cùng một khẩu phần, thịt thăn cung cấp nhiều protein hơn nhưng ít calo và chất béo hơn đáng kể so với ba chỉ.

Người mắc bệnh gout hoặc có acid uric cao cũng nên trao đổi với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng về lượng thịt phù hợp với tình trạng của mình thay vì tự áp dụng một khẩu phần chung cho tất cả.

Mê thịt ba chỉ vẫn có thể ăn, quan trọng là cách ăn

Thịt ba chỉ không phải thực phẩm cần “cấm” tuyệt đối. Nó vẫn cung cấp protein, vitamin nhóm B và một số khoáng chất như kẽm, nhưng điểm cần lưu ý là hàm lượng chất béo và năng lượng cao.

Vì vậy, nếu rất thích món này, hãy coi ba chỉ là món ăn thưởng thức với khẩu phần vừa phải, thay vì nguồn thịt chính ăn thường xuyên. Ăn ít hơn, ăn cùng nhiều rau, chọn cách chế biến phù hợp và thay đổi với các nguồn đạm ít béo sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn.

Nói đơn giản: Mê ba chỉ không đáng ngại bằng việc ngày nào cũng ăn nhiều ba chỉ, lại chế biến cháy khét và nhiều dầu mỡ.

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