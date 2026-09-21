Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang cần đuổi nhện khỏi nhà

Vào thời điểm này trong năm, bạn có thể bắt gặp nhiều nhện hơn bình thường. Lý do là gì?

Có thể những ngày gần đây, bạn nhận thấy trong nhà xuất hiện nhiều nhện hơn. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng lo. Có một lý do khiến bạn bắt gặp nhiều nhện hơn thường lệ vào thời điểm hiện tại.

“Đây là mùa nhện”, tổ chức Lancashire Wildlife Trust giải thích. “Nhưng đừng sợ! Chúng không có ý làm hại bạn. Những con nhện nhà khổng lồ... xuất hiện thường xuyên hơn vào mùa thu. Nếu bạn nhìn thấy một con chạy nhanh trên thảm ngay trước mặt, rất có thể đó là một con nhện đực đang ráo riết tìm kiếm bạn tình.”

Theo tổ chức Pest UK, “phần lớn những con nhện chúng ta nhìn thấy trong nhà vào mùa thu là nhện nhà. Là hậu duệ của các loài có nguồn gốc từ châu Phi và Địa Trung Hải, chúng thích sống trong nhà, nơi có nhiệt độ ấm áp”.

Đơn vị này cho biết thêm: “Một ngôi nhà trung bình có thể có khoảng 40 con nhện ẩn náu trong các khe nứt và kẽ hở. Ở những ngôi nhà cũ, con số này có thể lên tới hàng trăm.”

Vì sao thời điểm này có nhiều nhện đến vậy?

“Đầu tháng 9 là thời điểm mọi người dễ nhận thấy những con nhện nhà lớn, nhưng không nhất thiết là vì đột nhiên có nhiều nhện hơn hoặc vì trong nhà chúng ta xuất hiện thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn chúng”, Adam Hart, giáo sư sinh thái học bảo tồn tại Đại học Gloucestershire, nói với Good Housekeeping.

Ảnh minh hoạ

“Nhiều loài nhện nhà sống trong và xung quanh các tòa nhà quanh năm nhưng thường không dễ bị phát hiện. Vào thời điểm này trong năm, những con nhện đực trưởng thành trở nên năng động hơn nhiều khi lang thang để tìm kiếm con cái. Đó là lúc mọi người đột nhiên bắt đầu nhìn thấy những con nhện chân dài, kích thước lớn chạy trên sàn nhà, đặc biệt là vào buổi tối.”

Không phải chúng cố tình tìm cách chui vào nhà bạn. Trên thực tế, rất có thể chúng đã sống ở đó từ trước. Chính mức độ hoạt động tăng cao trong mùa giao phối khiến chúng dễ bị phát hiện hơn vào thời điểm này trong năm.

Nhện có cắn người không?

Nhện có thể khiến một số người sợ hãi hoặc lo lắng, đồng thời xung quanh những sinh vật nhỏ bé này cũng tồn tại rất nhiều lầm tưởng.

Pest UK cho biết: “Nhưng để bạn yên tâm, chúng không cố tình bò vào miệng chúng ta khi đang ngủ, chúng không đẻ trứng trong cơ thể người và phần lớn các loài nhện ở Anh thậm chí không thể cắn người nếu muốn, bởi hàm của chúng không mở đủ rộng và nanh không đủ khỏe để xuyên qua da người.”

Tuy nhiên, công ty kiểm soát sinh vật gây hại này cảnh báo rằng có một loài nhện thực sự có thể cắn người, đó là nhện góa phụ giả Noble (noble false widow), hiện đã trở thành một trong những loài nhện đô thị phổ biến nhất ở Anh. Dù vậy, họ cho biết: “Chúng chỉ cắn khi bị đe dọa và vết cắn thường không gây hại nghiêm trọng vì nọc độc của chúng không quá mạnh.”

Làm thế nào để hạn chế nhện vào nhà?

Có hai khu vực chính trong nhà mà nhện có nhiều khả năng tìm đến:

Những nơi thường có ruồi: Thùng đựng rác thực phẩm là một ví dụ điển hình. Những nơi tối và ít bị xáo trộn: Nhện không chủ động tìm cách tấn công con người mà thích những nơi chúng có thể sống tương đối yên ổn. Nhà để xe, nhà kho và gác mái là những khu vực tiêu biểu, nhưng những nơi bừa bộn trong nhà cũng có thể trở thành điểm hấp dẫn đối với chúng.

Có nhiều cách khác nhau để hạn chế nhện xâm nhập vào nhà. Bịt kín càng nhiều khe hở và vết nứt càng tốt, chẳng hạn ở tường, đường ống hoặc khung cửa sổ, có thể khiến nhện khó tìm đường vào hơn.

Nếu giữ nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng, nhện cũng khó tìm thấy thức ăn và nơi trú ẩn hơn.

Một cách khác mà nhiều người áp dụng để ngăn nhện vào nhà là sử dụng tinh dầu bạc hà. Người ta cho rằng nhện không thích mùi này.

Jil Hinds, người đăng bài trên Instagram với tài khoản @thepinkjardin và có 164.000 người theo dõi, cho biết: “Hãy ngăn nhện bằng một loại nước xịt tự nhiên tự làm. Loại xịt này rất dễ thực hiện và sẽ giúp giữ nhện cùng phần lớn các loại côn trùng khác tránh xa nhà bạn. Điều quan trọng là phải xịt thường xuyên.”

Giải thích rằng nhện “ghét những mùi mạnh, đặc biệt là tinh dầu bạc hà”, Jil cho biết cô sử dụng công thức sau để tự làm dung dịch xịt ngăn nhện:

120ml nước 120ml nước cây phỉ (witch hazel) 20 giọt tinh dầu bạc hà 10 giọt tinh dầu khuynh diệp 1/4 thìa cà phê xà phòng lỏng trong suốt

Cô nói thêm: “Có rất nhiều công thức khác nhau. Tôi khuyên bạn nên tự tìm hiểu để tìm ra phương pháp phù hợp với bạn và gia đình. Hãy xịt ở những nơi tối, phía sau ghế sofa, dưới gầm giường, bậu cửa sổ, các góc nhà, chân tường, lối ra vào, tủ quần áo và bất cứ nơi nào cần thiết.”

“Hãy lựa chọn sự kết hợp mùi hương phù hợp nhất với cuộc sống của bạn. Bất kỳ sự kết hợp hương thơm nào cũng có thể khiến ngôi nhà có mùi dễ chịu. Điều quan trọng là bạn biết rằng vẫn có những lựa chọn không độc hại để kiểm soát sinh vật gây hại trong nhà.”

Cô cũng cảnh báo rằng vật nuôi có thể nhạy cảm với những mùi hương mạnh này.

Có một số nghiên cứu khoa học về các loại mùi có khả năng xua đuổi nhện. Một giả thuyết liên quan đến các monoterpenoid được tìm thấy trong hầu hết các loại tinh dầu. Theo một nghiên cứu năm 2010, monoterpenoid có tác dụng như chất xua đuổi nhện và các loại côn trùng khác.

Người ta cũng cho rằng vì nhện cảm nhận mùi và vị thông qua chân, chúng có thể tránh bò qua những loại dầu có mùi thơm mạnh.