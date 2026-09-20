Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang dùng sàn gỗ

Sàn gỗ thường trông xỉn màu và bẩn hơn sau mùa hè, nhưng có một cách rất đơn giản để chúng sáng bóng trở lại mà không tốn nhiều công sức.

Mùa hè đã chính thức kết thúc, và đây là thời điểm lý tưởng để chuẩn bị nhà cửa cho những tháng lạnh sắp tới, đồng thời loại bỏ lớp bụi tích tụ trên sàn gỗ. Sàn gỗ thường trông kém sáng bóng nhất vào thời điểm này, bởi việc mở cửa ra vào và cửa sổ trong suốt mùa nóng khiến bụi dễ dàng theo không khí bay vào nhà.

Một chút bụi bẩn có thể trông không đáng ngại, nhưng điều quan trọng là phải làm sạch sàn gỗ đúng cách trước khi mùa thu đến, bởi bụi có thể chứa những hạt cát, sạn nhỏ hoặc các hạt khác có khả năng làm hư hại bề mặt. Nếu những hạt này mắc vào tất, chúng có thể bị kéo lê trên sàn gỗ khi bạn di chuyển và hoạt động giống như giấy nhám, để lại vô số vết xước nhỏ trên bề mặt sàn.

May mắn thay, các chuyên gia vệ sinh tại dịch vụ dọn dẹp Ashbre Taylored Services (Mỹ) đã tiết lộ một cách đơn giản để làm sạch sàn gỗ mà không tốn chi phí, bởi tất cả những gì bạn cần chỉ là một vài túi trà.

Họ cho biết: “Nhiều sản phẩm tẩy rửa thương mại chứa các hóa chất mạnh, có thể làm hỏng lớp hoàn thiện của sàn nhà, đồng thời gây ra những rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường. May mắn thay, có một giải pháp đơn giản và hiệu quả ngay trong tủ bếp của bạn: trà đen”.

Trà đen là công cụ đắc lực giúp vệ sinh sàn gỗ.

Túi trà có thể trở thành một chất tẩy rửa hữu ích một cách đáng ngạc nhiên, bởi chúng chứa tannin - một hợp chất thực vật có tính axit nhẹ, có khả năng hòa tan bụi bẩn mà vẫn tương đối dịu nhẹ với bề mặt sàn.

Phương pháp này ngày càng được ưa chuộng để làm sạch sàn gỗ vì có thể làm nổi bật màu sắc tự nhiên của gỗ, khiến bề mặt trông đậm màu hơn và giúp che đi những vết trầy xước nhẹ.

Cách làm này cũng có thể khiến sàn nhà trông sáng bóng hơn đáng kể mà không cần thêm bất kỳ sản phẩm tẩy rửa nào khác.

Tái sử dụng những túi trà đã qua sử dụng là một cách vô cùng đơn giản để làm sạch sàn gỗ bằng những thứ vốn đã có sẵn trong gia đình, biến một công việc có thể mất nhiều thời gian thành một nhiệm vụ nhanh chóng và dễ dàng.

Cách dùng túi trà để làm sạch sàn gỗ

Bạn sẽ cần:

1 lít nước 2–3 túi trà đen (hoặc 2–3 thìa lá trà rời) 120ml giấm trắng (tùy chọn) Một vài giọt tinh dầu (oải hương hoặc chanh)

Nếu trong tủ bếp có sẵn giấm trắng, bạn có thể thêm nguyên liệu này vào dung dịch lau sàn, bởi giấm giúp loại bỏ lớp dầu mỡ trên bề mặt.

Lau sàn nhà thường xuyên giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù giấm trắng nhìn chung an toàn khi được pha loãng nhiều, nó có thể khiến một số bề mặt gỗ bị xỉn màu hoặc hư hại. Vì vậy, cần sử dụng nguyên liệu này một cách thận trọng.

Bạn luôn nên thử dung dịch tẩy rửa tự nhiên trên một vùng nhỏ trước khi sử dụng, và với giấm, việc thử trước càng cần thiết để đảm bảo an toàn.

Thêm tinh dầu là một cách tuyệt vời để khiến ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu và tạo cảm giác ấm cúng khi mùa thu đến. Tuy nhiên, những người nuôi thú cưng cần thận trọng vì hầu hết các loại tinh dầu đều có độc tính cao đối với chó và mèo.

Bạn nên tự tìm hiểu kỹ về từng loại tinh dầu trước khi sử dụng. Nhưng nhìn chung, tốt nhất không nên thêm tinh dầu vào dung dịch lau nhà nếu trong nhà có vật nuôi.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, đun sôi nước bằng ấm rồi đổ nước nóng vào một chiếc chậu, cho túi trà vào ngâm. Ngâm túi trà trong khoảng 15–20 phút, đồng thời chờ cho nước nguội về nhiệt độ phòng.

Tránh sử dụng nước sôi trực tiếp trên gỗ vì nhiệt độ cao có thể khiến gỗ giãn nở và cong vênh.

Sau khi ngâm đủ thời gian, đổ dung dịch vào xô lau nhà. Nếu muốn, bạn có thể thêm giấm và tinh dầu.

Nhúng cây lau nhà vào xô rồi vắt thật kỹ trước khi lau. Cây lau nhà chỉ nên ẩm chứ không được quá ướt, bởi để sàn gỗ bị ngấm nhiều nước có thể gây hư hại.

Lau từng khu vực nhỏ và đảm bảo không để lại những vũng nước trên sàn. Để sàn khô tự nhiên. Chỉ sau vài phút, bạn có thể có một sàn gỗ sáng bóng mà gần như không tốn nhiều công sức.