Lời khuyên cho những gia đình để chén nước trên bàn thờ

Chén nước là vật nhỏ và rất quen thuộc trên bàn thờ của nhiều gia đình.

Trong không gian thờ cúng của nhiều gia đình Việt, bên cạnh bát hương, lọ hoa hay mâm quả thường có thêm chén nước sạch. Đây vốn là cách bày biện quen thuộc, thể hiện sự chu đáo và thành kính của gia chủ chứ không cần gắn với những quy tắc quá cầu kỳ. Tuy nhiên, vì chén nước thường được đặt cố định trên bàn thờ nên đôi khi mọi người chỉ nhớ rót thêm nước mà quên mất những việc rất đơn giản như thay nước cũ hay vệ sinh chén. Nếu gia đình bạn cũng có thói quen đặt nước trên bàn thờ, dưới đây là 5 điều đáng lưu ý.

1. Không cần quá ám ảnh chén nước phải đầy đến mức nào

Có gia đình rót nước gần đầy miệng chén, có nhà chỉ rót vừa phải. Thực tế, không có một mức nước cố định nào mà mọi gia đình bắt buộc phải tuân theo. Vì vậy, mọi người chỉ cần rót lượng vừa phải, tránh đầy sát miệng. Chén nước thường khá nhỏ, nếu rót quá đầy thì chỉ một va chạm nhẹ khi thắp hương, cắm hoa hay lau bàn thờ cũng có thể khiến nước tràn ra ngoài.

Đặc biệt với bàn thờ bằng gỗ, việc nước thường xuyên đọng trên bề mặt càng không nên xem nhẹ. Hãy lau khô ngay nếu chẳng may làm đổ nước thay vì để nước tự khô.

2. Nên thay nước mới thay vì chỉ thấy vơi rồi rót thêm

Đây là một thói quen nhỏ nhưng nhiều gia đình dễ mắc phải. Thấy chén nước đã vơi đi một phần, mọi người tiện tay rót thêm nước mới vào mà không đổ phần nước cũ đi.

Cách gọn gàng hơn là khi thay nước, bạn đổ bỏ nước cũ, tráng hoặc rửa chén nếu cần rồi rót nước sạch mới. Nước để lâu trong chén hở có thể bám bụi; bản thân chén cũng có thể xuất hiện cặn hoặc vệt bẩn theo thời gian.

Gia đình cũng không nhất thiết phải đặt ra một quy định cứng nhắc rằng đúng bao nhiêu giờ phải thay nước. Điều quan trọng hơn là giữ chén nước sạch sẽ, nhất là trước những ngày thắp hương, ngày lễ, ngày giỗ hoặc khi gia đình dọn dẹp bàn thờ.

3. Đừng chỉ thay nước mà quên vệ sinh chính chiếc chén

Nước nhìn vẫn trong không có nghĩa chiếc chén luôn sạch. Sau một thời gian sử dụng, phía trong hoặc quanh miệng chén có thể xuất hiện bụi, cặn nước hay những vệt ố nhỏ. Bởi vậy, bên cạnh việc thay nước, gia đình nên vệ sinh chén định kỳ. Khi thấy chén có cặn, vết bẩn thì nên rửa sạch, để ráo rồi mới đặt trở lại. Nếu dùng bộ chén có khay đựng, phần khay phía dưới cũng cần được lau vì đây chính là nơi nước dễ đọng lại khi rót hoặc di chuyển.

Một chi tiết nhỏ nữa là chén đã sứt, nứt hoặc khó làm sạch thì nên thay chiếc khác. Lý do đơn giản nằm ở sự sạch sẽ, an toàn và chỉn chu của không gian thờ cúng, không phải vì chén sứt mẻ sẽ mang đến một “điềm” nào đó cho gia đình.

4. Số lượng chén không cần biến thành một áp lực

Nếu quan sát các gia đình, bạn sẽ thấy cách đặt nước trên bàn thờ không hoàn toàn giống nhau. Có nhà sử dụng một chén, có nhà dùng bộ nhiều chén tùy theo tập quán gia đình, cách bố trí bàn thờ hoặc bộ đồ thờ đang sử dụng. Vì thế, không nên vì nghe một quan niệm truyền miệng nào đó mà vội vàng cho rằng nhà mình đặt “sai” số lượng chén. Trong thực hành thờ cúng của mỗi gia đình, vùng miền và truyền thống có thể có những khác biệt nhất định. Nếu gia đình đã duy trì một cách bày biện trang trọng, phù hợp với truyền thống từ trước đến nay thì không nhất thiết phải thay đổi chỉ vì những lời truyền miệng thiếu căn cứ. Sự thành kính và cách giữ gìn bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm vẫn quan trọng hơn việc chạy theo những con số cứng nhắc.

5. Đặt chén ở vị trí chắc chắn, thuận tiện khi thay nước và lau dọn

Chén nước nhỏ nên rất dễ bị bỏ qua khi mọi người sắp xếp nhiều đồ trên bàn thờ. Không nên đặt chén quá sát mép bàn, chen vào vị trí khó lấy hoặc ngay nơi tay dễ va phải khi thắp hương, thay hoa.

Gia đình nên bố trí chén hoặc khay nước ở vị trí cân đối, chắc chắn và có đủ khoảng trống để cầm lên đặt xuống. Khi thay nước, bạn cũng nên nhấc chén ra ngoài rồi mới rót thay vì cầm chai hoặc bình rót trực tiếp trên bàn thờ. Cách này giúp hạn chế nước tràn vào bát hương, đồ điện, đèn thờ hoặc bề mặt gỗ.

Cuối cùng, không cần biến một chén nước nhỏ thành hàng loạt điều kiêng kỵ khiến việc thờ cúng trở nên nặng nề. Với mỗi gia đình, cách bài trí có thể khác nhau; điều đáng quan tâm vẫn là nước sạch, chén sạch, vị trí gọn gàng và sự thành tâm của người thực hiện.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo