Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới (21/9-27/9)

Tuần 21/9-27/9 vẫn còn nằm trong tháng 8 Âm lịch, tháng của tuổi Dậu. Mỗi con giáp có một điều cần lưu ý riêng để đi qua tuần này thuận lợi hơn.

Tuần này là những ngày của tháng Đinh Dậu. Dưới đây là lời khuyên dành riêng cho từng con giáp.

Tuổi Tý

Tuần này công việc của tuổi Tý khá ổn, không có gì đột biến nhưng cũng không có gì đáng lo. Cứ làm đúng phần việc của mình, đừng nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tuần này được ghi nhận khá rõ cho những nỗ lực đã bỏ ra trước đó. Cứ tiếp tục làm tốt, đừng vội nản nếu chưa thấy kết quả ngay, mọi thứ đang đi đúng hướng.

Tuổi Dần

Đây là tuần tuổi Dần nên cẩn thận hơn trong lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được nếu bình tĩnh, đừng để nóng giận làm hỏng việc.

Tuổi Mão

Tuần này tuổi Mão dễ bị hiểu lầm hoặc dính vào chuyện thị phi không đâu. Tốt nhất nên tránh xa những cuộc bàn tán, xì xào, im lặng lúc này là cách khôn ngoan nhất.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tuần này khá ổn định, không có gì cần lo lắng đặc biệt. Có thể tranh thủ dành thời gian nghỉ ngơi hoặc chăm sóc sức khỏe sau một giai đoạn bận rộn.

Tuổi Tỵ

Đây là tuần khá thuận cho tuổi Tỵ, cả công việc và tiền bạc đều có tín hiệu tốt. Cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nhưng nhớ kiểm tra kỹ trước khi quyết định việc quan trọng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tuần này nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh để công việc cuốn đi hết thời gian cho bản thân. Cơ thể mệt thì đầu óc cũng khó tỉnh táo được.

Tuổi Mùi

Tuần này tuổi Mùi khá nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái hơn hẳn mấy tuần trước. Cứ tận hưởng cảm giác này, đừng tự tạo áp lực cho mình làm gì.

Tuổi Thân

Tuổi Thân tuần này khá bận, nhiều việc phải lo cùng lúc. Nhớ ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, đừng để công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Dậu

Đây là tuần cuối cùng tuổi Dậu còn được tháng vận ủng hộ mạnh, nên tranh thủ hoàn tất những việc quan trọng. Có tiền vào thì nhớ để dành một phần, đừng tiêu hết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tuần này nên chủ động giữ liên lạc với người thân, bạn bè. Một lời hỏi thăm đúng lúc có thể mở ra điều tốt đẹp mà mình không ngờ tới.

Tuổi Hợi

Tuần này tuổi Hợi cần cẩn trọng hơn trong chuyện cho vay mượn tiền bạc. Giữ rõ ràng ngay từ đầu sẽ tránh được rắc rối không đáng có về sau.

Nhìn chung, tuần 21/9-27/9 là tuần khá bình thường với đa số con giáp, không có biến động lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm trạng ổn định, làm tốt phần việc của mình và tránh để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tinh thần.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.