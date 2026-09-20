3 con giáp may mắn nhất ngày 20/9

Ngày 20/9, ba con giáp này được vận trình ủng hộ khá rõ, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ đều có tín hiệu tích cực.

Ngày 20/9/2026 rơi vào ngày Đinh Dậu, mang ngũ hành nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tức lửa dưới chân núi, âm ỉ mà bền bỉ, không bùng lên dữ dội nhưng cũng khó lòng dập tắt. Với thế tam hợp Tỵ Dậu Sửu thuộc hành Kim, gắn bó chặt chẽ với chính ngày 20/9, ba con giáp Dậu, Tỵ, Sửu bước vào ngày 20/9 với một dòng năng lượng khá hài hòa, dễ gặp thuận lợi trong những việc cần đến sự sắc bén và chắc chắn.

Tuổi Dậu

Là chủ nhân của ngày, tuổi Dậu trong ngày 20/9 có một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh công việc và sự tỉ mỉ trong xử lý mọi việc. Một dự định được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước có thể mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, hoặc một chi tiết nhỏ mà tuổi Dậu để ý được lại trở thành yếu tố quyết định cho cả một kế hoạch lớn hơn. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Hãy tận dụng sự tỉ mỉ đang có để hoàn thiện công việc, nhưng cũng nên biết dừng đúng lúc, tránh để sự cầu toàn làm chậm tiến độ chung.

Tuổi Tỵ

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Tỵ trong ngày 20/9 nổi bật ở khoản tài lộc và khả năng thuyết phục người khác. Có thể là một khoản thu nhỏ đến từ một cơ hội bất ngờ, hoặc một đề xuất được đưa ra đúng lúc và nhận được sự đồng thuận nhanh chóng. Với tuổi Tỵ vốn thông minh và có trực giác tốt, đây là ngày để tin vào sự phán đoán của bản thân nhiều hơn. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, hãy dành thêm chút thời gian xác minh thông tin, tránh để sự tự tin làm lu mờ sự thận trọng cần thiết.

Tuổi Sửu

Cũng thuộc tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tuổi Sửu trong ngày 20/9 được trợ lực khá tốt ở khía cạnh sự nghiệp và những kế hoạch cần sự kiên trì. Một nỗ lực âm thầm theo đuổi từ trước có thể bắt đầu cho thấy kết quả rõ ràng hơn, hoặc một sự công nhận đến đúng lúc từ những người xung quanh. Với tuổi Sửu vốn chăm chỉ và ít khi vội vàng, đây là ngày mà tính cách bền bỉ của họ được đền đáp xứng đáng. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Hãy tận dụng đà thuận lợi để hoàn tất những việc còn dang dở, nhưng đừng ôm đồm thêm quá nhiều trách nhiệm mới trong cùng một lúc.

Nhìn chung, ngày 20/9 mang đến cho ba con giáp Dậu, Tỵ, Sửu một nhịp thuận khá rõ ràng, đặc biệt ở khía cạnh công việc, tài lộc và sự nghiệp. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày để giữ trọn vận may là dành thời gian rà soát lại các quyết định quan trọng, chủ động nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện, và giữ sự tỉnh táo giữa lúc mọi thứ đang thuận lợi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.