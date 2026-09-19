Loại cá được chuyên gia Mỹ đánh giá "tốt hơn" cá hồi: Chợ Việt bán giá rẻ bèo

Loại cá được cho là "tốt hơn" cá hồi đó là loại cá gì?

Đó chính là: Cá mòi.

Cá mòi vốn không xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam, từ cá tươi được chế biến trong các gia đình đến những sản phẩm cá mòi đóng hộp bán phổ biến tại siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Tại chợ dân sinh hoặc các vựa hải sản nhỏ, giá cá mòi dao động khoảng 30.000 đến 60.000 đồng/kg.

Chia sẻ trên tờ Today, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Samantha Cassetty đánh giá cá mòi nổi bật trong nhóm hải sản nhờ ba ưu điểm: giá thành tương đối dễ tiếp cận, thuận tiện bảo quản và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3 có nguồn gốc từ biển, loại chất béo được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và quá trình kiểm soát viêm. Cá mòi đóng hộp còn có thể cung cấp lượng omega-3 đáng kể, thậm chí cao hơn cá hồi trong một số cách so sánh.

Chuyên gia Samantha Cassetty xếp cá mòi vào nhóm những loại cá đóng hộp đáng lựa chọn nhờ giàu protein, nhiều dưỡng chất và hàm lượng thủy ngân thấp.

Cá mòi và cá hồi đều thuộc nhóm cá béo, cung cấp hai loại axit béo omega-3 quan trọng là EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic). Các axit béo chuỗi dài này được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ, đồng thời có thể giúp giảm triglyceride, giảm viêm và góp phần hạ huyết áp ở mức độ nhất định.

Cá mòi (Ảnh minh họa)

Theo phân tích của Verywell Health, cá mòi thường có nồng độ omega-3 cao hơn cá hồi nếu tính trên cùng trọng lượng. Cá mòi được xem là một trong những loại cá béo giàu omega-3 nhất, đặc biệt khi sử dụng nguyên con hoặc phi lê còn da.

Lý do là cá hồi thường được ăn với khẩu phần lớn hơn cá mòi. Vì vậy, tổng lượng EPA và DHA cơ thể nhận được còn phụ thuộc vào lượng cá tiêu thụ, loại cá và cách chế biến.

Với cá đóng hộp, quá trình chế biến có thể khiến một phần omega-3 di chuyển vào dầu hoặc chất lỏng trong hộp. Một nghiên cứu cho thấy khoảng 70-77% EPA và DHA vẫn được giữ lại sau khi đóng hộp.

Loại chất lỏng sử dụng để bảo quản cũng cần lưu ý. Cá đóng hộp trong nước hoặc nước muối có thể giữ lại nhiều chất béo hơn trong phần thịt, trong khi một phần EPA và DHA của cá ngâm dầu có thể hòa vào dầu xung quanh và bị bỏ đi nếu người dùng đổ bỏ toàn bộ phần dầu.

Phương pháp nấu nướng cũng ảnh hưởng đến chất lượng omega-3. Nhiệt độ cao và thời gian chế biến kéo dài có thể làm tăng quá trình oxy hóa hoặc khiến chất béo thất thoát. Hấp, luộc và nướng thường được xem là những phương pháp nhẹ nhàng hơn so với chiên rán.

Cá mòi còn có ưu điểm gì ngoài omega-3?

Bên cạnh EPA và DHA, cá mòi cung cấp protein, vitamin B12, vitamin D, kali, magiê, kẽm và nhiều dưỡng chất khác.

Đặc biệt, cá mòi đóng hộp còn nguyên phần xương đã được làm mềm là nguồn canxi đáng chú ý. Theo dữ liệu được Verywell Health dẫn lại, 100g cá mòi đóng hộp có xương cung cấp khoảng 382mg canxi, trong khi cá hồi tươi không xương chứa ít hơn 100mg.

Cá mòi cũng thường có giá thành dễ tiếp cận, thời hạn bảo quản dài và có thể sử dụng ngay. Đây là lợi thế thực tế so với cá hồi tươi hoặc đông lạnh, vốn thường có giá cao hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người trưởng thành nên ăn khoảng hai khẩu phần cá mỗi tuần, ưu tiên các loại cá béo giàu omega-3. Một khẩu phần tương đương khoảng 85g cá đã nấu chín.

Cá mòi, cá hồi, cá thu, cá trích và cá cơm đều là những lựa chọn có thể đưa vào thực đơn. Vì vậy, thay vì tìm kiếm loại cá duy nhất tốt nhất, người tiêu dùng nên cân nhắc sự đa dạng, khẩu phần ăn, giá thành, sở thích và phương pháp chế biến.