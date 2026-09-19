4 thói quen dùng đũa cần bỏ ngay

Một số thói quen tưởng như vô hại khi sử dụng đũa lại có thể làm tăng nguy cơ đưa vi khuẩn, chất bẩn vào cơ thể hoặc làm lây nhiễm chéo giữa những người cùng ăn.

Đặc biệt, trong những bữa cơm gia đình sử dụng chung nhiều món ăn, việc dùng đũa cá nhân để gắp, đảo thức ăn hoặc tiếp xúc với các bề mặt không sạch có thể trở thành một mắt xích trong quá trình lây truyền vi sinh vật.

Dưới đây là 4 thói quen nên bỏ.

1. Dùng đũa cá nhân gắp thức ăn chung

Đây là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Mỗi người dùng đôi đũa của mình để gắp thức ăn trực tiếp từ bát, đĩa chung.

Vấn đề nằm ở chỗ đôi đũa đã tiếp xúc với miệng rồi lại được đưa trở lại món ăn chung. Nước bọt và các vi sinh vật trong khoang miệng vì thế có thể tiếp xúc với thức ăn mà những người khác sẽ sử dụng.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, gia đình nên chuẩn bị đũa hoặc thìa dùng để gắp thức ăn chung. Sau khi gắp xong, mỗi người sử dụng đũa cá nhân của mình để ăn.

Thói quen này đặc biệt đáng lưu ý khi trong gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người đang có sức khỏe yếu.

Dùng đũa (ảnh minh họa).

2. Dùng đũa cá nhân đảo, khuấy món ăn chung

Có người khi ăn thường dùng đũa của mình đảo cả đĩa thức ăn để tìm miếng mình thích, lật, khuấy hoặc chọn lựa nhiều lần.

Cách ăn này không chỉ khiến món ăn mất vệ sinh mà còn làm đầu đũa tiếp xúc với nhiều phần thức ăn khác nhau. Nếu đôi đũa đã từng chạm vào miệng, nguy cơ đưa vi sinh vật từ người ăn vào món ăn chung càng đáng lưu ý.

Thay vì đảo cả đĩa, hãy quan sát và gắp trực tiếp phần thức ăn mình muốn. Với các món ăn chung, sử dụng dụng cụ gắp riêng vẫn là lựa chọn vệ sinh hơn.

3. Đặt đầu đũa trực tiếp xuống mặt bàn

Đang ăn nhưng không có gác đũa, nhiều người tiện tay đặt đôi đũa xuống mặt bàn, mép bát hoặc những vị trí bất kỳ rồi lại cầm lên sử dụng.

Đầu đũa là phần tiếp xúc trực tiếp với thức ăn và miệng. Nếu đặt lên một bề mặt không sạch, bụi bẩn và vi sinh vật có thể bám vào đầu đũa trước khi nó được đưa trở lại miệng.

Vì vậy, mỗi gia đình nên chuẩn bị gác đũa hoặc một vị trí sạch để đặt đũa khi tạm ngừng ăn. Không nên đặt đầu đũa trực tiếp xuống mặt bàn.

4. Dùng đũa gỗ, tre đã cũ, nứt hoặc mốc

Đũa tre, gỗ được sử dụng thường xuyên có thể xuất hiện các vết xước, nứt, đổi màu hoặc mùi bất thường. Những khe nhỏ trên bề mặt có thể khiến cặn thức ăn và vi sinh vật khó được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình rửa.

Nếu đũa có dấu hiệu mốc, nứt, bề mặt xù xì hoặc có mùi lạ, nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Sau khi rửa, đũa cũng cần được làm khô hoàn toàn và bảo quản ở nơi sạch, khô thoáng. Việc để đũa ẩm trong thời gian dài không phải là cách bảo quản tốt.