8 loại mùi được nhiều gia đình đặt quanh nhà để xua đuổi rắn

Rắn bò vào sân vườn, thậm chí vào nhà là nỗi lo của nhiều gia đình, đặc biệt trong mùa mưa bão. Một số mùi quen thuộc có thể được dùng để hỗ trợ hạn chế rắn xuất hiện quanh nơi ở.

Rắn không ngửi theo cách giống con người. Theo chuyên gia về rắn A.H. David, đồng sáng lập và tổng biên tập Pest Control Weekly - trang thông tin chuyên về các loài gây hại và biện pháp kiểm soát, rắn phát hiện các chất hóa học trong môi trường bằng cách thè lưỡi thu nhận các hạt trong không khí, sau đó đưa về cơ quan Jacobson trong miệng để phân tích. Chính khả năng này khiến một số mùi mạnh được cho là có thể khiến rắn tránh xa.

8 loại mùi hỗ trợ xua đuổi rắn

Theo thông tin từ Best Life Online, 8 loại mùi dưới đây được cho là có thể khiến rắn e ngại, không dám tới gần. Nếu bố trí đặt quanh nhà sẽ giúp xua đuổi loài bò sát này khỏi không gian sống của gia đình.

1. Mùi giấm

Giấm trắng giúp hỗ trợ xua đuổi rắn (Ảnh: Homes and Gardens)

Mùi chua và tính axit của giấm được cho là khiến rắn không muốn bò qua khu vực có mùi này. Ông David cho biết: “Rắn rất nhạy cảm với các chất có tính axit và thường tránh những nơi có các chất này”.

Nếu sử dụng, cần tránh đổ quá nhiều giấm lên cây cối hoặc những bề mặt dễ bị axit làm hỏng.

2. Mùi trái cây họ cam quýt

Những loại quả họ cam quýt như chanh, cam và bưởi chứa limonene, đồng thời có mùi khá mạnh. Có thể đặt một vài lát quả hoặc vỏ cam, chanh ở một số khu vực quanh nhà, nhất là gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc những nơi rắn có khả năng tiếp cận.

3. Mùi hỗn hợp quế và đinh hương

Dầu quế và dầu đinh hương cũng nằm trong nhóm mùi thường được nhắc đến khi muốn tìm cách xua đuổi rắn. Sholom Rosenbloom, chủ Rosenbloom Pest Control, cho biết: “Các nghiên cứu trên rắn cây nâu cho thấy dầu quế và dầu đinh hương có tác dụng xua đuổi loài rắn này”.

Tuy nhiên, nếu gia đình có vật nuôi, không nên để chúng tiếp xúc trực tiếp với các loại tinh dầu này.

4. Mùi băng phiến

Băng phiến (Ảnh: Sarochem)

Naphthalene, một thành phần thường gặp trong băng phiến, có mùi rất đặc trưng. Roger Dickens, quản lý dịch vụ kỹ thuật về động vật hoang dã tại Ehrlich Pest Control, cho biết chất này “đã cho thấy một số đặc tính có khả năng xua đuổi rắn”.

Tuy nhiên, bác sĩ thú y Georgina Ushi Phillips cảnh báo naphthalene có thể gây độc cho người và vật nuôi nếu nuốt phải. Vì vậy, không nên tùy tiện rải băng phiến quanh nhà để đuổi rắn.

5. Mùi tỏi

Rắn không thích mùi hăng của tỏi và có xu hướng tránh xa khu vực có mùi tỏi. Không chỉ xua đuổi rắn, tỏi còn có thể hỗ trợ giảm một số côn trùng, qua đó khiến khu vực quanh nhà kém hấp dẫn hơn với những động vật săn mồi như rắn.

Có thể nghiền tỏi rồi đặt ở một số vị trí ngoài sân hoặc quanh vườn.

6. Mùi hoa cúc vạn thọ

Hoa cúc vạn thọ (Ảnh: Gardener's Path)

Cúc vạn thọ có mùi khá nồng và từ lâu đã được nhiều người trồng quanh vườn với mục đích hạn chế côn trùng và cả rắn.

Theo bác sĩ Phillips, loại hoa này giải phóng hợp chất alpha-terthienyl có mùi mà nhiều loài rắn không ưa. Có thể trồng cúc vạn thọ gần lối vào nhà hoặc quanh những khu vực muốn hạn chế rắn xuất hiện.

7. Mùi tinh dầu bạc hà

Mùi bạc hà mạnh cũng thường được sử dụng với mục đích xua đuổi rắn. Tinh dầu bạc hà có thể che lấp những mùi mà rắn dựa vào để định hướng và săn mồi, khiến chúng khó tìm con mồi hơn.

Khi sử dụng tinh dầu trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, cần thận trọng và tránh để tiếp xúc trực tiếp.

8. Mùi húng quế

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn có mùi đặc trưng khá mạnh. Granger McCollough, người sáng lập Elite Patio Direct, cho biết: “Rắn không chịu được mùi húng quế”.

Gia đình có thể trồng húng quế trong chậu hoặc quanh sân vườn. Mùi của loại cây này cũng được cho là có khả năng xua đuổi một số loại ruồi, muỗi.

Việc sử dụng mùi chỉ là một cách để hỗ trợ xua đuổi rắn, không loại mùi nào có thể bảo đảm rắn sẽ hoàn toàn không xuất hiện. Biện pháp quan trọng hơn là giữ sân vườn gọn gàng, loại bỏ những nơi rắn có thể ẩn nấp, kiểm soát chuột và bịt kín các khe hở quanh nền, tường, cửa ra vào để hạn chế rắn xâm nhập vào nhà.

Nguồn: Best Life Online