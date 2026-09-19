Selena Gomez lên đồ chuẩn "old money": Tối giản, thanh lịch, xuất sắc không điểm trừ

Selena Gomez đang cho thấy sức mạnh của phong cách tối giản. Một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều chi tiết hay logo hàng hiệu phủ kín người.

Chỉ với hai gam màu cơ bản, Selena Gomez đã khiến diện mạo trở nên khác biệt rõ rệt. Trong những lần xuất hiện mới đây tại New York, nữ ca sĩ liên tiếp ghi điểm với hai bộ cánh đen và trắng có phong cách đối lập nhưng cùng chung một công thức: tối giản, thanh lịch và đặc biệt tôn dáng. Từ màn dạo phố đời thường cho tới hình ảnh chuẩn "nữ doanh nhân thành đạt" khi dự sự kiện, Selena đều cho thấy khả năng làm mới hình ảnh bằng những lựa chọn thời trang tưởng đơn giản nhưng rất hiệu quả. Không cần những bộ váy cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, nữ ca sĩ vẫn tạo được sức hút nhờ cách lựa chọn phom dáng, phụ kiện và kiểu tóc phù hợp. Đặc biệt, lối makeup tự nhiên càng giúp diện mạo của cô trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào và trẻ trung.

Trong lần xuất hiện đầu tiên, Selena Gomez lựa chọn outfit tông đen khi dạo phố tại New York. Công thức gồm áo thun xuyên thấu, quần dáng lửng, túi Chanel và giày cao gót mũi nhọn. Nhìn qua, đây đều là những món đồ khá quen thuộc, nhưng cách kết hợp lại tạo hiệu ứng thời trang rất tốt. Chiếc áo thun có chất liệu xuyên thấu nhẹ tạo thêm chiều sâu cho tổng thể, trong khi quần đen dáng lửng giúp bộ trang phục giữ được vẻ gọn gàng, hiện đại.

Đáng chú ý nhất là đôi giày cao gót mũi nhọn. Thiết kế này tạo đường nét thanh thoát cho đôi chân, đồng thời khiến outfit đời thường trở nên chỉn chu hơn. Selena cũng lựa chọn một chiếc túi Chanel màu đen với phần quai xích đặc trưng, vừa tăng vẻ sang trọng vừa giữ được sự đồng điệu với toàn bộ trang phục. Tông đen từ đầu đến chân vốn dễ tạo cảm giác nặng nề nếu thiếu điểm nhấn, nhưng trường hợp của Selena lại khá hài hòa. Phần tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh, buông nhẹ quanh gương mặt giúp tổng thể mềm mại hơn. Lối makeup tự nhiên với lớp nền trong trẻo, đôi môi nhẹ nhàng cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung. Đây là kiểu outfit không quá phô trương nhưng lại cho thấy rõ hiệu quả của việc lựa chọn đúng phom dáng và phụ kiện.

Nếu bộ cánh màu đen mang đến hình ảnh hiện đại, gợi cảm thì outfit thứ hai lại đưa Selena Gomez sang một phong cách hoàn toàn khác. Khi tham dự sự kiện, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục tông trắng với sơ mi tay bồng cách điệu và chân váy dài. Phần eo của chân váy được xử lý đặc biệt, tạo đường nét rõ ràng cho tổng thể và giúp bộ trang phục không bị đơn điệu dù chỉ sử dụng một gam màu.

Màu trắng vốn là lựa chọn không mới nhưng luôn có khả năng tạo cảm giác sang trọng nếu được kết hợp với phom dáng đẹp. Selena khai thác rất tốt ưu điểm này khi giữ toàn bộ outfit trong cùng một bảng màu, sau đó sử dụng phụ kiện để tạo điểm nhấn. Chiếc túi Longchamp có giá khoảng 16 triệu đồng được cô lựa chọn cùng kính râm Saint Laurent và giày cao gót mũi nhọn. Đặc biệt, kính râm bản lớn càng khiến hình ảnh của Selena mang đậm tinh thần của một nữ doanh nhân thành đạt: thanh lịch, tự tin và có phần quyền lực. Phần tay áo bồng cũng là chi tiết giúp bộ trang phục trở nên mềm mại hơn. Nếu chỉ diện sơ mi trắng và chân váy dài theo cách thông thường, tổng thể có thể khá nghiêm túc. Nhưng phần tay áo được tạo phom lại mang đến nét nữ tính, đồng thời khiến diện mạo của Selena trông trẻ trung hơn.

Điểm thú vị ở hai lần xuất hiện là Selena Gomez không sử dụng những công thức thời trang quá phức tạp. Cả hai outfit đều dựa trên hai gam màu kinh điển là đen và trắng, đồng thời hạn chế tối đa những chi tiết rườm rà. Ở bộ cánh màu đen, cô sử dụng chất liệu xuyên thấu, quần dáng lửng và giày cao gót để tạo vẻ hiện đại, quyến rũ. Trong bộ cánh màu trắng, phom tay bồng, đường eo và chân váy dài lại giúp hình ảnh trở nên thanh lịch, nữ tính. Dù khác nhau về tinh thần, cả hai đều có một điểm chung: trang phục tập trung vào đường nét cơ thể thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ. Đây cũng là công thức dễ áp dụng đối với những người muốn xây dựng phong cách trưởng thành nhưng không muốn diện mạo bị cộng thêm tuổi.

Không chỉ quần áo, cách Selena Gomez làm tóc và trang điểm cũng đóng vai trò quan trọng trong hai màn xuất hiện. Mái tóc dài được tạo sóng mềm mại mang lại cảm giác nữ tính, trong khi lối makeup thiên về tự nhiên giúp gương mặt giữ được nét tươi tắn. Thay vì sử dụng màu son quá đậm hoặc kiểu trang điểm sắc sảo, Selena lựa chọn cách làm đẹp nhẹ nhàng để tổng thể không bị nặng nề. Đây cũng là lý do hai bộ trang phục dù mang hơi hướng trưởng thành vẫn không khiến cô trông quá nghiêm túc. Sự cân bằng giữa trang phục thanh lịch và beauty look nhẹ nhàng giúp diện mạo trở nên trẻ trung, ngọt ngào hơn.

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Có thể thấy, Selena Gomez đang cho thấy sức mạnh của phong cách tối giản. Một bộ đồ đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều chi tiết hay logo hàng hiệu phủ kín người. Chỉ cần lựa chọn phom dáng phù hợp, tiết chế màu sắc, thêm một vài món phụ kiện đúng điểm và hoàn thiện bằng kiểu tóc, makeup hài hòa, diện mạo đã có thể thay đổi đáng kể. Hai bộ cánh đen trắng lần này vì thế không chỉ gây chú ý bởi những món đồ đắt giá, mà còn bởi cách Selena Gomez biến những công thức cơ bản thành hình ảnh vừa sang trọng, lịch thiệp vừa trẻ trung. Đây cũng là phong độ thời trang mà nhiều người hâm mộ kỳ vọng cô và stylist sẽ tiếp tục duy trì trong những lần xuất hiện tiếp theo.