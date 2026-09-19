Lời khuyên cho những gia đình nhà ở sát đường lớn

Nhà nằm sát đường lớn mang lại nhiều thuận tiện trong sinh hoạt, kinh doanh và đi lại. Tuy nhiên, khi nhà nằm ở vị trí này, gia đình cũng cần lưu ý một số điều.

1. Hạn chế để bụi từ đường lọt vào nhà

Một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất khi sống sát đường lớn là bụi. Xe cộ đi lại liên tục có thể làm phát sinh và khuấy lại các hạt bụi trong không khí. Những hạt có kích thước rất nhỏ như PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp.

Vì vậy, gia đình không nên có tâm lý chỉ cần đóng cửa là có thể loại bỏ hoàn toàn bụi từ bên ngoài. Cửa sổ, khe cửa, ban công và các khu vực thông với bên ngoài đều có thể là đường bụi đi vào.

Nếu có điều kiện, gia đình có thể sử dụng cửa có độ kín tốt và máy lọc không khí phù hợp với diện tích phòng. Thiết bị cần được vệ sinh, thay bộ lọc đúng hướng dẫn.

Việc vệ sinh nhà cũng cần chú ý. Thay vì quét khô khiến bụi tiếp tục phát tán, nên lau sàn và các bề mặt bằng khăn hoặc dụng cụ phù hợp, đặc biệt tại khu vực gần cửa ra vào.

Ảnh minh họa.

2. Bố trí phòng ngủ, phòng học tránh phía mặt đường

Nếu căn nhà có nhiều phòng, gia đình có thể ưu tiên phòng ngủ của trẻ nhỏ, người cao tuổi ở khu vực ít tiếp xúc trực tiếp với đường phố.

Phòng nằm ngay phía mặt đường thường đồng thời phải chịu cả bụi và tiếng ồn. Trong khi đó, giấc ngủ và thời gian học tập cần môi trường tương đối yên tĩnh.

Với nhà đang sửa chữa hoặc xây mới, có thể cân nhắc cửa sổ, cửa ra vào có khả năng hạn chế truyền âm. Rèm cửa dày và các giải pháp cách âm phù hợp cũng có thể góp phần giảm tiếng ồn từ bên ngoài.

3. Đừng xem nhẹ tiếng ồn từ giao thông

Tiếng động cơ, còi xe, xe tải, xe máy tăng tốc hoặc phanh gấp là những âm thanh quen thuộc với các gia đình sống gần đường lớn.

Nếu tiếng ồn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm, nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi và sinh hoạt của gia đình.

Do đó, phòng ngủ nên được bố trí ở vị trí yên tĩnh nhất có thể. Những giải pháp đơn giản như đóng cửa khi lưu lượng phương tiện tăng cao, sử dụng rèm dày hoặc cải thiện độ kín của cửa có thể giúp giảm một phần tiếng ồn.

4. Đặc biệt chú ý trẻ nhỏ khi nhà ngay sát đường

Bên cạnh vấn đề môi trường, nhà sát đường lớn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trẻ nhỏ có thể bất ngờ chạy từ trong nhà ra đường nếu cửa nhà mở trực tiếp về phía khu vực có nhiều phương tiện. Vì vậy, gia đình cần có biện pháp kiểm soát cửa ra vào, không để trẻ tự ý chơi ở khu vực sát lòng đường.

Ban công cũng cần được thiết kế an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Không nên đặt bàn, ghế hoặc các vật dụng mà trẻ có thể trèo lên sát lan can.

5. Đừng đóng kín nhà cả ngày

Đóng cửa để hạn chế bụi và tiếng ồn là cần thiết trong những thời điểm bên ngoài có nhiều phương tiện, nhưng một ngôi nhà cũng cần được thông khí hợp lý.

Gia đình có thể lựa chọn thời điểm chất lượng không khí bên ngoài tốt hơn để mở cửa thông thoáng. Đồng thời, cần hạn chế những nguồn gây ô nhiễm ngay trong nhà như khói thuốc lá, khói từ hoạt động đun nấu hoặc việc đốt các vật liệu tạo khói.

Nếu sử dụng máy lọc không khí, cần lựa chọn thiết bị phù hợp với diện tích và nhu cầu sử dụng, đồng thời bảo dưỡng định kỳ.