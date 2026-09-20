Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật, 20/9/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ gặt hái nhiều tài lộc và tiền bạc trong ngày Chủ nhật, 20/9 này.

Ngày Chủ nhật 20/9/2026, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, Ngày Đinh Dậu có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi), đại diện cho một ngọn lửa thực tế, ấm áp nhưng có phần kín đáo và không phô trương. Bản chất của ngọn lửa này mang tính bền bỉ và có xu hướng ẩn mình, giúp con người có chiều sâu trong tư duy, dễ dàng tập trung vào các kế hoạch dài hạn.

Trong ngày Chủ nhật này, nguồn năng lượng Sơn Hạ Hỏa kết hợp với Địa chi Dậu thuộc Kim sẽ tạo nên sự rèn giũa nghiêm túc, rất thích hợp cho việc thu vén tiền tài và củng cố nền tảng kinh tế. Tuy nhiên, vì là lửa dưới chân núi nên sức nóng có thể bộc phát bất ngờ, nhắc nhở bản mệnh cần kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân để tránh những quyết định bốc đồng trong chi tiêu hay đầu tư.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày Chủ nhật 20/9 này.

Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp đồng hành - Tin vui tài chính

Cục diện Tam Hợp mang lại luồng sinh khí mạnh mẽ giúp người tuổi Sửu đón nhận một ngày Chủ nhật đầy ắp tin vui tài chính. Tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì vốn có của con giáp này được kích hoạt tối đa, giúp giải quyết triệt để các vướng mắc về tiền bạc trước đó.

Những người làm kinh doanh tự do có một ngày buôn may bán đắt khi lượng khách hàng trung thành tăng lên đáng kể mang lại nguồn doanh thu đột biến. Bản mệnh có cơ hội bắt tay với những đối tác uy tín, mở ra các dự án hợp tác dài hạn đầy hứa hẹn và có khả năng sinh lời cao.

Tiền bạc đổ về túi tuổi Sửu không chỉ có nguồn thu chính dồi dào mà còn xuất hiện các khoản lợi nhuận bất ngờ từ các kênh đầu tư phụ. Đây cũng là thời điểm vàng để con giáp này cân nhắc việc mở rộng quy mô làm ăn hoặc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo vào thực tế. Khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp bạn phân bổ dòng tiền hợp lý, vừa đảm bảo tích lũy vừa có thể chi tiêu thoải mái cho bản thân.

Vận may gõ cửa còn mang đến cho con giáp này cơ hội nhận được quà tặng ý nghĩa hoặc lời mời dùng bữa từ những người quý mến bạn. Nhìn chung, ngày Đinh Dậu này mang tới cho tuổi Sửu một nền tảng kinh tế vững vàng và tâm lý vô cùng an tâm, tự tin.

Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp hỗ trợ - Tài lộc hanh thông

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp cát lành, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp bước vào ngày mới với vận trình tài lộc hanh thông và rực rỡ không kém. Trí tuệ nhạy bén cùng khả năng phân tích thị trường sắc sảo giúp bạn dễ dàng nhận ra những cơ hội làm giàu quý giá mà người khác bỏ qua.

Nguồn thu nhập từ công việc tay trái hoặc các dự án ngoài luồng bắt đầu cho quả ngọt, giúp túi tiền của tuổi Tỵ liên tục được lấp đầy. Nếu bạn đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc góp vốn làm ăn, cát khí trong ngày sẽ bảo trợ giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro. Khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp này dễ dàng thuyết phục các khách hàng khó tính, mang về những hợp đồng giá trị lớn cho tập thể.

Bản mệnh cũng có duyên thu hồi được các khoản nợ quá hạn tưởng chừng như đã mất, giúp dòng tiền lưu thông thông suốt hơn bao giờ hết. Sự dồi dào về tài chính cho phép tuổi Tỵ thoải mái mua sắm các nhu yếu phẩm chất lượng hoặc đầu tư nâng cao năng lực cho bản thân. Dẫu vậy, con giáp này vẫn nên duy trì thói quen ghi chép chi tiêu rõ ràng để tránh những khoản phát sinh ngẫu hứng do tâm lý hưng phấn. Tựu trung lại, ngày Chủ nhật này chính là bệ phóng tuyệt vời để tuổi Tỵ gia tăng tài sản và tận hưởng thành quả xứng đáng.

Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp dẫn lối - Vận may tiền bạc

Mối quan hệ Lục Hợp hoàn hảo giữa Dậu và Thìn biến ngày Chủ nhật này thành một cột mốc đáng nhớ về đường tài lộc của tuổi Thìn. Vận may tiền bạc tìm đến tận cửa giúp con giáp này giải tỏa hoàn toàn những áp lực kinh tế từng gặp phải trong tuần qua.

Những người làm công ăn lương có khả năng nhận được tin vui về tiền thưởng, phụ cấp hoặc những lời hứa hẹn tăng lương xứng đáng từ cấp trên. Đối với các bậc làm chủ, sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tìm ra hướng đi mới để đa dạng hóa sản phẩm và tiếp cận phân khúc khách hàng tiềm năng.

Trực giác tài chính của bạn trong ngày Đinh Dậu cực kỳ nhạy bén, giúp con giáp này đưa ra những quyết định giải ngân vô cùng chính xác và kịp thời. Dòng tiền lưu chuyển thuận lợi còn tạo điều kiện cho bạn tham gia vào các giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn như nhà đất hay xe cộ.

Tuổi Thìn cũng đón nhận những khoản lộc bất ngờ như trúng thưởng nhỏ hoặc được người thân trong gia đình hỗ trợ một khoản vốn quý báu. Tuy nhiên, con giáp này cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư có lãi suất cao bất thường để bảo vệ thành quả của mình. Hãy khép lại ngày Chủ nhật viên mãn này bằng một buổi tối ấm áp bên người thân để cùng lan tỏa năng lượng tích cực nhé.

* Lời khuyên:

Dưới tác động của nguồn năng lượng hỏa dưới chân núi, cả ba con giáp tuổi Sửu, tuổi Tỵ và tuổi Thìn cần giữ một cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả tài chính của mình trong ngày Chủ nhật này. Bạn nên ưu tiên cho các kế hoạch tích lũy an toàn hoặc thu vén các khoản tiền sẵn có thay vì vội vàng dốc vốn vào những dự án mới mang tính mạo hiểm.

Tâm lý nôn nóng hoặc quá tự tin vào vận may có thể khiến bạn đưa ra những quyết định mua sắm ngẫu hứng làm hao hụt ngân sách một cách đáng tiếc. Việc ứng xử khéo léo và nhường nhịn trong các cuộc thảo luận về tiền bạc sẽ giúp các con giáp này phòng tránh được những tranh chấp hay hiểu lầm không đáng có với đối tác hoặc người thân. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng và quản lý tài sản cá nhân cẩn thận là chìa khóa quan trọng để giữ trọn vẹn một ngày chủ nhật cát lành.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.