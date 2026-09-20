Lời khuyên cho gia đình đang dùng bàn ghế gỗ

Bàn ghế gỗ là một trong những món đồ nội thất được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng.

Bàn ghế gỗ từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, ấm cúng, bàn ghế gỗ còn có độ bền tốt và có thể sử dụng trong nhiều năm nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, cũng giống như các sản phẩm nội thất khác, bàn ghế gỗ cần được chăm sóc phù hợp để hạn chế cong vênh, nứt nẻ, bạc màu hay xuống cấp theo thời gian. Dưới đây là một số lưu ý mà các gia đình đang sử dụng bàn ghế gỗ nên biết để giữ cho sản phẩm luôn bền đẹp

1. Hạn chế để bàn ghế gỗ ở nơi có ánh nắng trực tiếp

Ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến bề mặt và chất lượng của đồ gỗ. Nếu bàn ghế thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, lớp sơn hoặc màu gỗ có thể bị bạc màu. Với một số loại gỗ, sự thay đổi nhiệt độ liên tục còn có thể làm gỗ co ngót, dẫn đến hiện tượng nứt hoặc cong vênh. Vì vậy, gia đình nên bố trí bàn ghế ở nơi thoáng mát, tránh vị trí bị nắng chiếu trực tiếp. Nếu phòng khách có cửa kính lớn, có thể sử dụng rèm để hạn chế ánh nắng vào những thời điểm nắng gắt.

2. Lau chùi đúng cách

Bàn ghế gỗ nên được vệ sinh thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn, nhưng không nên dùng khăn quá ướt để lau. Một chiếc khăn mềm, sạch và hơi ẩm thường đã đủ để làm sạch bề mặt trong quá trình sử dụng hằng ngày. Sau khi lau bằng khăn ẩm, nên dùng khăn khô lau lại để hạn chế hơi nước lưu lại trên bề mặt. Đối với các vết bẩn cứng đầu, không nên tự ý sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh vì chúng có thể làm ảnh hưởng đến lớp sơn hoặc lớp bảo vệ bên ngoài gỗ.

3. Không đặt đồ quá nóng trực tiếp lên mặt bàn

Cốc nước nóng, nồi, bát đĩa vừa lấy ra từ bếp hoặc các vật có nhiệt độ cao nếu đặt trực tiếp lên mặt bàn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến lớp sơn và bề mặt gỗ. Gia đình nên sử dụng miếng lót ly, lót nồi hoặc khăn trải bàn khi cần đặt các vật nóng lên bàn. Đây là thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể những vết ố, biến màu hoặc dấu nhiệt khó xử lý.

4. Hạn chế kéo lê bàn ghế

Trong quá trình sử dụng, việc thường xuyên kéo lê bàn ghế có thể khiến chân bàn, chân ghế bị trầy xước hoặc lỏng mối nối. Với những bộ bàn ghế có trọng lượng lớn, việc di chuyển không đúng cách còn có thể ảnh hưởng đến kết cấu sản phẩm. Nếu cần thay đổi vị trí, nên nhấc bàn ghế lên hoặc có người hỗ trợ di chuyển thay vì kéo trực tiếp trên nền nhà. Có thể sử dụng miếng lót chân phù hợp để giảm ma sát và hạn chế trầy xước sàn.

5. Không tự ý xử lý các vết nứt, bong tróc

Khi phát hiện bàn ghế có vết nứt, bong sơn, phồng rộp hoặc biến dạng, nhiều gia đình có thói quen tự chà nhám, sơn lại hoặc sử dụng keo để khắc phục. Tuy nhiên, nếu không xác định đúng nguyên nhân, việc sửa chữa không đúng cách có thể khiến tình trạng trở nên khó xử lý hơn. Với những vấn đề liên quan đến kết cấu hoặc bề mặt gỗ, nên tham khảo ý kiến của đơn vị chuyên về đồ gỗ để xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp.

6. Không dùng vật sắc nhọn cào trên mặt bàn ghế

Trong quá trình sử dụng, gia đình nên hạn chế để các vật sắc nhọn như dao, kéo, chìa khóa, đồ kim loại hoặc các vật có cạnh cứng tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bàn ghế gỗ. Việc cào, kéo hoặc va quệt nhiều lần có thể tạo ra các vết xước trên lớp sơn bảo vệ, làm mất đi vẻ bóng đẹp và khiến bề mặt gỗ dễ bám bụi, thấm nước hơn. Đặc biệt với bàn ghế được sử dụng thường xuyên như bàn ăn, bàn trà hay bàn tiếp khách, những vết xước nhỏ nếu xuất hiện liên tục có thể khiến bề mặt nhanh xuống màu và kém thẩm mỹ. Vì vậy, khi đặt các đồ vật bằng kim loại hoặc vật dụng có cạnh sắc lên bàn, gia đình nên sử dụng khay, miếng lót hoặc khăn trải bàn để hạn chế va chạm trực tiếp.